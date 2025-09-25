Mariano Iúdica homenajeó a su hija con un emotivo mensaje de cumpleaños y una tierna selección de recuerdos

Mariano Iudica celebró el cumpleaños de su hija

En un emotivo día, cargado de recuerdos y sensaciones, Mariano Iúdica celebró un nuevo cumpleaños de su hija. A través de un sensible posteo, el cual incluyó una selección de fotos, y una sincera carta, el conductor evidenció sus sentimientos y el orgullo que siente por la pequeña.

“Feliz cumpleaños hija...Val, Valen… Valin… Me acuerdo perfectamente de tu cara saliendo al mundo. Vi en esa cara, la cara del abuelo Eduardo, que recién había partido, y lloré mucho”, comenzó diciendo la figura de la televisión de cara a sus más de 230 mil seguidores. En la primera foto de su carrusel, Iúdica había elegido una antigua imagen en la que se lo veía con pelo largo, agachado, mientras abrazaba a su niña, quien lucía su guardapolvo azul, lista para ir al jardín.

Mariano Iúdica celebró el cumpleaños de su hija Valentina con un emotivo mensaje en redes sociales (Instagram)

Ya situado en la actualidad, Mariano mostró el detrás de escena de su rutina de trabajo, compartiendo su día con su hija, quien se desempeña como productora de su programa. En el carrusel, el conductor también incluyó una antigua postal en la que Valentina lucía un vestido corto plateado, mientras le lanzaba un beso a su padre, quien sonreía mientras utilizaba un traje negro. “Sos la hija mayor y lo ejercés con amor, sabiduría, paz, paciencia y tranquilidad, y una inteligencia emocional que ya desde el jardín me sorprendía. Tus hermanos te idolatran, te siguen, te escuchan, y te adoran, porque te ocupás de ellos con pulso de madre, de hermana y de amiga. Tus amigos te idolatran, te siguen y te escuchan por tu corazón gigante. Tu oído, sin reloj, y tu estar siempre en las buenas y en las malas, porque sos la amiga la amiga perfecta”, continuó el influencer.

En el resto de su carrusel, Mariano incluyó fotos de sus vacaciones familiares en Europa, en la Costa Argentina y en la cancha de River. Para cerrar su emotiva carta, Iúdica se refirió al desempeño de su hija en televisión y el amor que le tiene: “Como productora de televisión de stream y teatro, sos un tren. La primera que llega, la última que se va y sin chapear jamás. Sos mi tarjeta de presentación, palabras de mi mamá. Sos mi alma, sos mis ojos, sos la que me hizo ser lo que más me gusta ser, papá. Te amo y te admiro siempre mi bebé”.

Al ver la emotiva dedicatoria de su padre, la joven respondió en los comentarios junto a una serie de emojis de corazones rojos: “Te amo papi”. En el posteo también mostraron su apoyo Georgina Barbarossa y Pachu Peña.

Días atrás, Iúdica estuvo al frente del regreso de Polémica en el bar por la pantalla de América. El histórico programa que vuelve a encabezar en su edición 2025, en un año en el que la creación de Gerardo y Hugo Sofovich celebra sus 62 años de vida. Con momentos de humor, la actualidad política fue central en el debut para agitar a los “polemistas”.

Si se trata de regresos, Fredy Villarreal resucitó a Figuretti, personaje con el que ganó enorme popularidad en los años 90 de la mano del Videomatch de Marcelo Tinelli, y fue el primero en darle al conductor la bienvenida mientras todavía sonaba el clásico “Café La Humedad” de Cacho Castaña.

En una mesa con mayoría masculina, tuvieron sus ingresos, primero el abogado Carlos Maslatón, luego el actor Nazareno Casero, y unos minutos después el animador Diego Moranzoni con el escritor y cineasta Diego Recalde. Más tarde llegaron el periodista Gabriel Anello y el economista Juan Enrique, seguidos por el periodista Javier Calvo y después, el influencer Emmanuel Danann. La última en ingresar fue Marina Calabró, lo que motivó a que todos se pararan para aplaudirla.