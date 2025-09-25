Guido Kaczka defendió a Franco Colapinto y explotó contra Alpine: “Lo estás deteniendo, flaco”

Guido Kaczka defendió a Colapinto y explotó contra Alpine

Después de un complicado comienzo de temporada, Franco Colapinto comienza a mostrar una rotunda evolución abordo de su Alpine. El joven argentino no solo demostró su talento en las últimas carreras, sino que también logró superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly. Atrás parecen haber quedado las fallas en la caja de cambios o las paradas en boxes eternas. Sin embargo, quien no puede olvidar todo eso es Guido Kaczka. En un reciente juego de Fórmula 1 en su programa, el conductor estalló contra los mecánicos que perjudicaron al pilarense.

Todo sucedió cuando Kaczka se encontraba en un nuevo programa de Buenas noches Familia, por la pantalla de Eltrece, en el que los participantes deben cambiar la rueda de un auto lo más rápido posible, tal como hacen los profesionales en los pits. “Cuando empieza a correr el tiempo, él ya activa. Mirá. Así lo hacían. Mucha precisión. Cortó en 4,66 (cuatro segundos, sesenta y seis centésimas). Y después fuimos a probar y estaba correcto. El juego de Pirelli”, comenzó diciendo la figura de la televisión.

Fue entonces cuando el conductor recordó los errores de los mecánicos que perjudicaron a Franco en diversas carreras: “Colapinto está mirando. Los de Alpine están mirando, los tipos estos que, la verdad, no sé, se piden una milanesa napolitana mientras... hay que ponerle las ruedas. Dale, lo estás deteniendo, flaco. ¿En qué estás pensando? Si estás como ellos, ahí, estás todo el día pensando en eso. No podés tardar más de 2,8”.

La mala detención de Colapinto en los boxes

Cuando parecía que el juego iba a continuar, Kaczka continuó con su descargo: “Y digo 2,8 como para decir: “Che, lo hiciste, okey”. Porque en realidad es 2,4 o 2,2, como los demás. Porque, okey, el auto te entiendo. Tenés un auto más para atrás (lento) porque no pusiste plata, porque te la guardas para el otro año. No te aguanto más con esos cuentos. Lo que no te entiendo, es cambiar la cubierta. Eso es práctica, no es el auto. ¿Tantos problemas tenés con el auto? ¿Cuánto vas a tardar para cambiar la cubierta?”.

Para cerrar su descargo, ya casi volviendo a la tranquilidad, Guido envió un mensaje hacia la escudería francesa: “Ojalá que me estén escuchando y que alguien tenga un traductor en español para que le diga. Con el verso del auto, pero tardás. ¿Qué tiene que ver la cubierta? Eso lo hacés igual en cualquiera de los autos”.

La furia de Guido Kaczka al hablar de los problemas que enfrenta Franco Colapinto en Alpine:

La furia de Kaczka se basaba en el error que cometieron los mecánicos en el GP de Hungría meses atrás. Justamente, las dos paradas de Colapinto fueron las más lentas entre todos los pilotos en el Hungaroring. En la primera detención del argentino, que sucedió en la vuelta 15, estuvo parado un total de 11.01 segundos. Allí, los mecánicos tuvieron dificultades para encajar la rueda trasera izquierda.

En la segunda parada del piloto, la cual se produjo en la vuelta 37, los mecánicos tuvieron problemas en la trasera izquierda. El argentino estuvo detenido 7.23 segundos. Estas fueron las dos paradas más lentas de todo el Gran Premio de Hungría, con la salvedad de que Nico Hülkenberg (Sauber) tuvo una detención de 9.68 segundos en la que estaba cumpliendo una penalización de cinco segundos.

Caso contrario a Colapinto, Alpine optó por realizar una estrategia de una sola parada con Pierre Gasly, quien había largado con el compuesto duro. En su detención, el piloto francés únicamente estuvo frenado 2.40 segundos. En los últimos años de la Fórmula 1, este tiempo suele ser el estándar en cada detención de los pilotos para cambiar neumáticos.

Cabe destacar que en Hungaroring, McLaren consiguió la parada más rápida del año con un tiempo de 1.94 segundos con Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que también tienen el mejor registro de toda la historia de la categoría: 1.80 en el GP de Qatar 2023.