Lejos de Caramelito, Coco Sily confirmó que tiene nueva novia: “Es un regalo del universo”

Coco Sily confirmó que tiene nueva novia (Intrusos)

Hace tres meses aproximadamente que Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily terminaron su relación, ya que la conductora decidió darle una nueva oportunidad a su ex. En ese contexto, el actor se había mostrado dolido por lo repentino de la situación, aunque el tiempo todo lo cura y el amor volvió a golpear a su puerta.

“La verdad es que es un regalito del universo esto que me está pasando ¡Estoy súper feliz!”, reconoció el animador, tanto en su programa de radio como en una nota que le dio a Intrusos, el ciclo que conduce Florencia de la V por la pantalla de América. Allí habló de su nueva pareja y recapituló brevemente su vida de los últimos meses. “Es muy reciente, honestamente no lo esperaba”, admitió, y no dijo mucho más sobre el tema. Es que a pesar de blanquear su nueva relación, prefirió mantener el tema con un perfil bajo, un poco por cábala y otro por los diferentes orígenes de los novios: “No quiero que se queme. Ella no es del medio y quiero cuidarla”, aseguró Sily y aludió a su relación con Carrizo: “Dios cierra una ventana y abre una puerta”.

En este sentido, el humorista mostró su alegría por este nuevo escenario. “Volver a tener la oportunidad de estar con alguien tan luminoso como es ella me hace mucho bien”, aseguró. Y quizás lo inesperado fue lo que lo haya convertido aún más especial, al punto de cambiar algunos hábitos de cotidianeidad.

“Nos conocimos en la vida, el universo está abierto. Estoy un poco místico”, ironizó al escuchar sus propias palabras y graficó con un incidente reciente que había tenido de la vía pública. “Me chocaron cuando venía para acá, y me abracé con el que me chocó”, expresó, todavía sorprendido por su reacción zen.

Hablando más en serio, Sily reconoció estar algo resignado a volver a enamorarse tras su mediático y efímero romance con Caramelito. “Estoy acostumbrado a mi soledad, me llevo bien con mi soledad, pero esto es re lindo. Y el bajo perfil tiene que ver con cuidar la relación, porque yo tengo mucha esperanza de que crezca”, cerró.

Coco Sily habló de su separación de Caramelito Carrizo

El conductor dio la noticia de su nuevo romance en su programa de radio: “Yo creo que, de verdad, uno empieza a entender que está amando a alguien cuando empieza a amar sus imperfecciones, ahí es cuando uno dice ‘mirá es un ser humano’”, aseguró Coco al aire de Dios los cría, programa que conduce por Extra 107.5, a las 13. Y agregó: “Porque al principio es todo divino. Cuando recién te conocés con alguien es una fiesta: somos hermosos, olemos todos bien, después, cuando empezás a convivir...”.

Por su parte, Sily explicó: “Yo no convivo con ella pero paso mucho tiempo con ella porque es con la única persona que me dan ganas de estar, aparte de mis hijos y mi núcleo de amigos, es con quien más quiero estar, y empezás a ver...”, remarcó. Con ganas de seguir dando detalles sobre su vida amorosa, Coco agregó: “Bueno, eso esa es la definición perfecta de lo que uno siente cuando se engancha con alguien, como estoy yo enganchado con ella, las imperfecciones te dan ternura, te dan amor, porque empezamos a conocernos en nuestras cosas”.