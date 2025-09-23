Teleshow

Mauro Icardi volvería al país en octubre: la posible entrevista que coincidiría con el estreno de Wanda Nara

Según informaron en DDM (América TV), el futbolista del Galatasaray regresaría a la Argentina en el marco de una fecha FIFA y brindaría una entrevista justo cuando Wanda Nara debute con MasterCheff

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Mauro Icardi volvería al país en octubre (Video: América TV-DDM)

Mauro Icardi se encuentra en el centro de la atención mediática tras retomar su lugar como delantero del Galatasaray en la capital de Turquía, ciudad en la que volvió a instalarse junto a la China Suárez después de nueve meses. Sin embargo, la historia personal y familiar con Wanda Nara, que lo rodea desde hace más de un año, sigue sumando capítulos. En este contexto, y según la información presentada en el programa DDM de América TV, Icardi tendría previsto viajar a la Argentina en octubre para reencontrarse con sus hijas y dar, por primera vez, una versión completa de los hechos que marcaron este extenso conflicto personal y mediático.

La inminente llegada del delantero del club Galatasaray al país está cargada de expectativas, tanto en el plano familiar como en el mediático. El periodista Guido Záffora señaló al aire: “Yo creo que Wanda ahora está encausándose para otro lado. Me parece que en los próximos días, próximas horas, va a haber novedades con respecto a sus hijas y a Icardi.” En la misma línea, Tatiana Schapiro confirmó: “Icardi está viniendo. Icardi va a venir en octubre a la Argentina a ver a sus hijas. Viene a ver a sus hijas, supuestamente a dar una nota también. Hay varios que quieren o queremos esa nota, algunos se la están adjudicando, pero a esta hora todavía no está confirmado ni que la dé ni a quién”. La posibilidad de una entrevista exclusiva con el futbolista sumó otro nivel de interés a su visita, generando una inédita competencia entre figuras del periodismo argentino que buscan obtener el testimonio más buscado de la temporada.

Dentro del mundo de los medios, la entrevista con Icardi, que sólo fue entrevistado por Marley —aunque la charla no tuvo un tinte personal—se transformó en un verdadero objeto de deseo profesional. “Está en licitación esa nota, porque a muchos periodistas le dijeron: ‘¿Quieren anotarse para hacer la nota con Mauro?’”, aseguró Luis Perdomo, amigo de L-Gante.

Todos queremos la nota. No conozco periodista que no esté buscando esa nota. O sea, yo por lo menos la quisiera hacer, pero Pergolini la quiere, Fantino la quiere, todos quieren hacer esa nota. El tema es, él va a elegir con quién la hace”, apuntó Schapiro. Más allá de la especulación sobre el nombre del entrevistador, el propio Záffora remarcó: “Lo que quiere Icardi es que escuchen su voz y escuchen su versión. Porque él dice que solamente él habló por posteos de Instagram, porque él es el mayor perjudicado en todo esto, porque no puede ver a sus hijas, porque no se puede comunicar con sus hijas, porque el régimen no se está cumpliendo. Y él lo que quiere es que se escuche de su voz todo el calvario... Voy a usar la palabra calvario porque es la palabra que se está usando, el calvario que él vivió en estos meses“.

El debate se extendió incluso a cuestiones de formato y estrategia. Perdomo arriesgó que podría tratarse de “un especial, no va a ser un programa”, mientras que otros especularon con la posible coincidencia entre la nota y el debut de la nueva temporada de MasterChef, como jugada para competir no solo por el rating, sino también para opacar el estreno del programa que conduce su expareja, Wanda Nara. La decisión final, según fue señalado, dependerá de la voluntad personal de Icardi, de la autorización de su club para viajar dentro del marco de las fechas FIFA (en octubre va del 6 al 14 de ese mes), y de los abogados que evalúan qué condiciones y qué interlocutor le ofrecen mayor comodidad y resguardo: “Al final, el que decide es Mauro”, resumió Tatiana.

Temas Relacionados

Mauro IcardiWanda NaraChina Suárez

Últimas Noticias

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

LAM tuvo imágenes de la exparticipante del reality show en una fuertísima disputa con su hermana en el barrio de Saavedra. El video

La pelea de las mellizas

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”

La conductora dio detalles de su encuentro con el cantante y destacó la belleza que reflejaba en su juventud

Viviana Canosa recordó su historia

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

El abogado de la conductora expuso cómo la policía logró identificar a los sospechosos y recuperar objetos clave. Los posibles cómplices y el origen de la información interna

Fernando Burlando habló tras la

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

La actriz formó parte del show de Esto es ¡FA! y causó furor al mostrar su talento vocal. Además, en el evento participaron artistas como Ivonne Guzmán, de La Delio Valdez, Pipo Cipolatti y Los Fundamentalistas del aire acondicionado

Florencia Peña sorprendió al cantar

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”

La actriz compartió todos los preparativos de la celebración que tendrá el fin de semana para conocer si está en la dulce espera de un varón o una mujer. Su palabra

Rocío Marengo prepara a lo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos pronostican episodios simultáneos de

Científicos pronostican episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel global

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

Cómo es el riguroso entrenamiento de Harry Styles para correr maratones

INFOBAE AMÉRICA
Al menos 14 muertos, 18

Al menos 14 muertos, 18 heridos y más de 30 desaparecidos tras el paso del supertifón Ragasa en el este de Taiwán

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

TELESHOW
La pelea de las mellizas

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”