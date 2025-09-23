Mauro Icardi volvería al país en octubre: la posible entrevista que coincidiría con el estreno de Wanda Nara

Mauro Icardi volvería al país en octubre (Video: América TV-DDM)

Mauro Icardi se encuentra en el centro de la atención mediática tras retomar su lugar como delantero del Galatasaray en la capital de Turquía, ciudad en la que volvió a instalarse junto a la China Suárez después de nueve meses. Sin embargo, la historia personal y familiar con Wanda Nara, que lo rodea desde hace más de un año, sigue sumando capítulos. En este contexto, y según la información presentada en el programa DDM de América TV, Icardi tendría previsto viajar a la Argentina en octubre para reencontrarse con sus hijas y dar, por primera vez, una versión completa de los hechos que marcaron este extenso conflicto personal y mediático.

La inminente llegada del delantero del club Galatasaray al país está cargada de expectativas, tanto en el plano familiar como en el mediático. El periodista Guido Záffora señaló al aire: “Yo creo que Wanda ahora está encausándose para otro lado. Me parece que en los próximos días, próximas horas, va a haber novedades con respecto a sus hijas y a Icardi.” En la misma línea, Tatiana Schapiro confirmó: “Icardi está viniendo. Icardi va a venir en octubre a la Argentina a ver a sus hijas. Viene a ver a sus hijas, supuestamente a dar una nota también. Hay varios que quieren o queremos esa nota, algunos se la están adjudicando, pero a esta hora todavía no está confirmado ni que la dé ni a quién”. La posibilidad de una entrevista exclusiva con el futbolista sumó otro nivel de interés a su visita, generando una inédita competencia entre figuras del periodismo argentino que buscan obtener el testimonio más buscado de la temporada.

Dentro del mundo de los medios, la entrevista con Icardi, que sólo fue entrevistado por Marley —aunque la charla no tuvo un tinte personal—se transformó en un verdadero objeto de deseo profesional. “Está en licitación esa nota, porque a muchos periodistas le dijeron: ‘¿Quieren anotarse para hacer la nota con Mauro?’”, aseguró Luis Perdomo, amigo de L-Gante.

“Todos queremos la nota. No conozco periodista que no esté buscando esa nota. O sea, yo por lo menos la quisiera hacer, pero Pergolini la quiere, Fantino la quiere, todos quieren hacer esa nota. El tema es, él va a elegir con quién la hace”, apuntó Schapiro. Más allá de la especulación sobre el nombre del entrevistador, el propio Záffora remarcó: “Lo que quiere Icardi es que escuchen su voz y escuchen su versión. Porque él dice que solamente él habló por posteos de Instagram, porque él es el mayor perjudicado en todo esto, porque no puede ver a sus hijas, porque no se puede comunicar con sus hijas, porque el régimen no se está cumpliendo. Y él lo que quiere es que se escuche de su voz todo el calvario... Voy a usar la palabra calvario porque es la palabra que se está usando, el calvario que él vivió en estos meses“.

El debate se extendió incluso a cuestiones de formato y estrategia. Perdomo arriesgó que podría tratarse de “un especial, no va a ser un programa”, mientras que otros especularon con la posible coincidencia entre la nota y el debut de la nueva temporada de MasterChef, como jugada para competir no solo por el rating, sino también para opacar el estreno del programa que conduce su expareja, Wanda Nara. La decisión final, según fue señalado, dependerá de la voluntad personal de Icardi, de la autorización de su club para viajar dentro del marco de las fechas FIFA (en octubre va del 6 al 14 de ese mes), y de los abogados que evalúan qué condiciones y qué interlocutor le ofrecen mayor comodidad y resguardo: “Al final, el que decide es Mauro”, resumió Tatiana.