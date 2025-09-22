Deportes

Mauro Icardi volvió a marcar un gol para el triunfo del Galatasaray: su particular festejo que es furor en las redes

El delantero argentino marcó el 2-0 parcial frente al Konyaspor y celebró de una manera especial

El gol de Mauro Icardi para el 2-0 de Galatasaray contra Konyaspor

El delantero argentino Mauro Icardi se consolidó como uno de los máximos artilleros de la Superliga turca al alcanzar cuatro goles en seis jornadas, igualando la marca de Youssef En-Nesyri. Este lunes, el atacante fue protagonista en el triunfo de Galatasaray frente a Konyaspor, correspondiente a la sexta fecha del campeonato, al anotar el segundo tanto parcial de su equipo.

La jugada que permitió a Icardi volver a celebrar se produjo en los instantes finales del primer tiempo. El argentino recibió una asistencia de taco de su compañero Yunus Akgun y definió al primer palo, con la fortuna de que el balón se desvió en un defensor rival antes de ingresar en el arco.

Tras el tanto, se pudo ver al ex Inter de Milán con un festejo muy especial. Luego de abrazarse con sus compañeros, Icardi juntó su manos, las puso en su oreja y reclinó la cabeza, efectuando así la típica celebración que es furor entre los fanáticos turcos.

El festejo de Icardi
El festejo de Icardi

De hecho, hace solo unos días, su pareja, Eugenia “China” Suárez, vivió un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales: un cruce inesperado con un hincha del Fenerbahce, al cual le respondió con el celebre festejo de Icardi.

Las imágenes, difundidas inicialmente por Emir Kiliccetin, reportero de Beyaz Futbol, mostraron a China Suárez rodeada de cámaras a la salida del estadio. En ese momento, un joven ataviado con los colores del Fenerbahce se acercó y le gritó: “El Fenerbahce es el campeón”. Lejos de mostrarse incómoda, la actriz respondió con una sonrisa y replicó con firmeza: “¡El Galatasaray es el campeón!”. La escena no terminó ahí. Suárez fue más allá y, ante la mirada de los presentes, imitó el gesto característico de Icardi al festejar.

Este guiño fue rápidamente celebrado en redes sociales, donde seguidores y fanáticos del club compartieron mensajes como “La pareja del león también es un león”, “Se te cayó la corona, pero nosotros te la regresamos, reina” y “Es una gran pareja para el campeón”.

Por otro lado, el desarrollo del partido mostró la capacidad ofensiva del Galatasaray, que abrió el marcador a los 23 minutos gracias a Yunus Akgün. El internacional turco aprovechó un rechace del portero rival y, con la portería a su disposición, definió con precisión para adelantar a su equipo. En este encuentro, el once inicial incluyó a figuras como İlkay Gündogan, Lucas Torreira, Leroy Sané e Icardi, quienes asumieron la responsabilidad ofensiva ante la ausencia de Victor Osimhen.

Icardi, quien regresó recientemente tras una rotura de ligamento cruzado, ha logrado cuatro goles en seis partidos, lo que subraya su impacto inmediato en el equipo.

El tercer gol llegó en el minuto 64, obra del uruguayo Lucas Torreira, ex jugador del Atlético de Madrid. Torreira conectó un potente disparo desde la frontal del área, estableciendo el 3-0 y sentenciando prácticamente el encuentro. El Konyaspor logró descontar en el minuto 80 por medio de Umut Nayir, pero el resultado ya estaba definido.

Este triunfo permitió al Galatasaray dejar atrás la dura derrota sufrida en su debut en la Champions League ante el Eintracht (5-1), mostrando una rápida capacidad de reacción en el ámbito local y consolidarse en la cima de la Superliga turca al ampliar su ventaja a seis puntos sobre el Fenerbahce.

