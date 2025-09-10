La palabra de Wanda Nara sobre la posible denuncia de Mauro Icardi: “Abandono es no pagar la cuota alimentaria”

Wanda Nara habló con Infobae en Vivo sobre la posible denuncia que le haría Mauro Icardi por abandono de sus hijas (Video: Infobae en Vivo)

El enfrentamiento judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece ser una historia que no tiene fin, con frentes abiertos en Argentina e Italia, la expareja sigue sumando capítulos en su separación. En los últimos días, surgieron rumores acerca de una posible nueva denuncia del delantero del Galatasaray a la conductora. En este caso, sería por abandono de las dos hijas que tienen en común.

Este miércoles, Juan Etchegoyen al aire de Infobae en Vivo, compartió un diálogo que mantuvo con Wanda y la respuesta contundente de la empresaria. “Hay rumores de dos denuncias de Mauro Icardi contra Wanda Nara. ¿Por qué digo rumores? Porque hasta ahora no le llegó ninguna denuncia a Wanda. Rumor de denuncia desde Turquía de Mauro Icardi a Wanda Nara. La denuncia que trascendió es por abandono de sus hijas y por hostigamiento“, comenzó diciendo el periodista, poniendo en tema a los conductores del stream, Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Cecilia Boufflet y Ramón Indart.

Tras esta breve introducción, leyó en vivo la respuesta de la mediática: “Wanda me dice ‘Hola Juan, ¿cómo estás? Abandono es no pagar la cuota alimentaria. Yo presenté en la Justicia mi contrato con Netflix y las fechas laborales’“. Esto hace referencia a los viajes que estuvo haciendo en el último tiempo a México para grabar la segunda temporada de Love is Blind, el reality de parejas que conduce junto a Darío Barassi, por Netflix. ”Abandono es no volver al país cuanto tenés libre por fecha FIFA para ver a tus hijas“, agregó visiblemente enojada.

Acerca de las denuncias de su expareja, fue igual de tajante: “No me llegó nada. Estoy en la fiscalía en este momento, entregué mi teléfono para que vean, copien y constaten que todo lo que yo digo es real”. Esto generó la pregunta de Etchegoyen sobre si la entrega del celular fue por voluntad propia o por un pedido de parte de las autoridades:“Lo entregué yo para pruebas. Se presentaron ocho testigos y se espera el juicio oral”.

La posible demanda de Mauro Icardi a Wanda Nara (Video: América TV)

Otro frente que se abrió en los últimos días tiene que ver con las declaraciones que hizo la conductora de MasterChef Celebrity al aire de Fernet con Grego (Telefe). En esta entrevista habló de cómo se enteró de la infidelidad del exdelantero del PSG con la China Suárez en el año 2021. También se refirió a la genitalidad del deportista y a la actual pelea que están llevando adelante en los tribunales.

Todo estalló luego de una emisión de DDM (América), donde la conductora Mariana Fabbiani comenzó el ciclo soltando la primicia, ante la mirada atónita de sus panelistas. “Aparentemente, y esto es de último momento Icardi, junto con sus abogadas, está evaluando iniciar una demanda por dicha nota”, anunció en vivo, al sembrar inquietud entre sus colegas.

El periodista Guido Zaffora desenterró más detalles sobre la incomodidad del delantero. No fue la curiosidad lo que empujó al futbolista hacia el conflicto, sino el eco de las palabras polémicas. “Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de la hermana de Zaira Nara, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”, recalcó el panelista.

Pero el malestar de la estrella del Galatasaray no surge solo a partir de la reciente charla que la próxima conductora de Bake Off Famosos sostuvo con Rossello. El enojo creció, según aclaró el panelista, por el historial de comentarios que Wanda habría realizado: “No tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino por todo lo que estaría diciendo Wanda con respecto a su relación con la China, y sobre todo con el tema de su genitalidad”, remarcó Záffora.