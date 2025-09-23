La molestia de Benjamín Vicuña con la China Suárez: “Cambiaron la rutina de los chicos, no soy tonto”

Benjamín Vicuña expresó su malestar por la escolarización de sus hijos en Turquía sin previo aviso (Video: LAM, América TV)

El conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez por la escolarización de sus hijos en Turquía puso en evidencia los desafíos de la paternidad compartida a distancia y la importancia de la comunicación entre progenitores. El chileno manifestó su sorpresa y malestar al enterarse de que los hijos que comparte con la actriz, comenzaron a asistir a una escuela en Estambul sin que él recibiera aviso previo, lo que, según sus palabras, alteró la rutina de los niños y afectó el vínculo familiar. En diálogo con LAM (América TV), Vicuña expresó: “Me gustaría que las cosas volvieran a su lugar, que se hable del trabajo únicamente y que dejemos a los chicos de lado”, remarcando la necesidad de proteger la intimidad de los menores y priorizar su bienestar por encima de la exposición mediática.

Vicuña relató que la decisión de escolarizar a los niños en Turquía le resultó inesperada y que la falta de información directa lo llevó a notar cambios en la rutina diaria de sus hijos. “Efectivamente, cambiaron la rutina de los chicos, yo los llamo todos los días a las 7 am, pero la situación se complicó cada vez más, se cambió la rutina por algo. No soy tonto, me di cuenta”, señaló el actor. Añadió que sus hijos quedaron en una posición incómoda y que, para evitarles mayor estrés, optó por canalizar la situación a través de los abogados de ambas partes. “La verdad que es todo muy surrealista. No tuvimos respuesta, no tuve una notificación”, explicó ante las cámaras.

El actor chileno destacó la importancia de la comunicación entre padres en la paternidad compartida a distancia

El impacto de esta decisión se reflejó en la vida cotidiana de los niños y en la relación de Vicuña con ellos. La alteración de horarios y actividades dificultó la comunicación habitual, lo que generó angustia y preocupación. El actor insistió en que la paternidad es el aspecto más importante de su vida y el lugar más sensible para él.

La falta de diálogo directo entre los padres y la intervención de los abogados se convirtieron en un punto central del conflicto. Vicuña explicó en LAM que, al notar los cambios en la rutina de sus hijos, solicitó a los abogados que se comunicaran para esclarecer la situación. “Le pedí a los abogados que se comunicaran y se entendieran. No hubo respuesta en más de una semana”, detalló, remarcando la dificultad para obtener información clara sobre la escolarización, como el nombre del colegio o los detalles del proceso. Por su parte, la China Suárez habría sostenido públicamente que Vicuña estaba al tanto de la decisión, aunque el actor insistió en que no recibió notificación formal ni detalles específicos.

El regreso de los hijos de Vicuña a la Argentina fue celebrado con una emotiva publicación en redes sociales (Video: Instagram)

En las últimas horas, y en medio del revuelo en redes por el regreso de los chicos a la Argentina, Vicuña celebró el esperado reencuentro y no dudó en compartirlo con sus seguidores. Desde su cuenta de Instagram, el actor publicó una postal íntima junto a Magnolia: ambos sentados dentro de una sala de cine, rodeados de penumbras, disfrutando el ritual de una salida padre e hija. La foto, iluminada apenas por el reflejo de la pantalla, capturó la cercanía y la complicidad que comparten.

En una segunda publicación, Vicuña fue por más y subió un video grabado durante la función. La película elegida no fue un detalle menor: se trató del último estreno del propio actor junto a Celeste Cid. “Tarde ideal para ir al cines. Papá x dos”, escribió, mostrando la pantalla antes de enfocar a sus hijos, Magnolia y Amancio, quienes no paraban de saltar y moverse frente a él. En el video se escucha la voz de la niña preguntando apenas comienza una canción. "¿Te la sabés?“, remarcando esa genuina relación de confianza y admiración que se da entre padre e hija.