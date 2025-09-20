Teleshow

El inesperado regreso de la China Suárez a la Argentina: lo primero que hizo al llegar al país

La actriz sorprendió al volver a su tierra natal junto a sus hijos, luego de dos meses instalada en Turquía

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
La China Suárez volvió a
La China Suárez volvió a Argentina junto a sus hijos (Foto: Instagram)

A mediados del mes de julio, La China Suárez se instaló de manera definitiva en Turquía junto a Mauro Icardi y Rufina, la hija que tuvo junto a Nicolás Cabré, para acompañar al delantero en su carrera. Debido al enfrentamiento que tiene con Benjamín Vicuña, sus otros dos hijos, Magnolia y Amancio, no pueden vivir junto a ella, por lo que cada 20 días tiene que viajar de Estambul a Buenos Aires, y viceversa, para estar con ambos padres.

En un primer momento, se creía que los dos pequeños iban a regresar con Marcela Rivero, la mamá de Suárez, que fue la encargada del viaje anterior y que está instalada con ellos en Turquía. Sin embargo, los planes habrían cambiado y la actriz de El Hilo Rojo volvió al país. Estas especulaciones comenzaron gracias a una historia que compartió Fede Flowers en su cuenta de Instagram desde la salida de arribos del aeropuerto. “Otra guardia que te cargaste por zorra… Burló a la prensa y se fue por otro lado”, escribió el cronista en la historia, haciendo una clara referencia a la historia que compartió Wanda Nara en octubre del año 2021 y que dio inicio al famoso Wandagate.

La historia de Fede Flowers
La historia de Fede Flowers que dio aviso de que Suárez había regresado

Las horas pasaron y la China no dio señales de haber vuelto, eligiendo el silencio en sus redes sociales. Fue durante la mañana del sábado que esto cambio y compartió el reencuentro con dos de las figuras más importantes de su vida. “Primera parada”, escribió junto a un collage de fotos con Agustina Uslenghi, la mejor amiga de Eugenia y la madrina de Rufina. En una de las cuatro fotos que compartió se la puede ver a la actriz con una gran sonrisa.

El segundo encuentro fue con Caro Nolte, la amiga y representante de la China. Ella tan solo subió una selfie con la actriz de Linda y le sumó la frase: “Siempre bienvenida”. Tras esta foto subió una serie de videos de un chocolate que en el país no se consigue, por lo que podría tratarse de un regalo de parte de Eugenia para la familia. Cabe destacar que esta es la primera vez que se separa tanto de Mauro desde que comenzaron con la relación en el mes de enero, puesto que desde un primer momento comenzaron a convivir y pasar cada minuto juntos.

De acuerdo a lo que se sabía hasta el momento, la hija que tiene con Cabré se iba a instalar de manera permanente con su mamá y su novio, comenzando un nuevo capítulo en su vida. Tanto es así que ya está escolarizada en una institución internacional, por lo que la pregunta que se generó es si volvió con Rufina o si la pequeña se quedó en Estambul junto a Icardi para continuar con las clases.

El reencuentro de Suárez con
El reencuentro de Suárez con su mejor amiga y la madrina de Rufina, Agustina
La China junto a Caro
La China junto a Caro Nolte, su representante y amiga (Foto: Instagram)

Tan solo dos días atrás estaba celebrando este paso que dieron sus tres hijos en el exterior. La actriz de Linda compartió un collage de momentos: en la primera foto se puede ver a los tres hermanos abrazados con el uniforme del colegio, en la segunda están parados frente a una ventana, en la tercera Magnolia duerme la siesta luego de las clases y la cuarta y última foto están los tres de frente a la cámara sonriendo por este nuevo desafío.

Estoy orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos”, comenzó el mensaje que escribió Eugenia en la historia. Y agregó: “Los amo con toda mi alma”. La foto tiene fecha y es del 27 de agosto, tan solo unos días después de que llegaron al país. “Dos semanas en un nuevo colegio, apartadísimos, felices”, cerró la historia la cantante de “Corazón de cartón”.

Temas Relacionados

China SuárezLa China SuárezMauro IcardiBenjamín VicuñaRufina CabréMagnolia VicuñaAmancio Vicuña

Últimas Noticias

El tierno video de Nicole Neumann en el que confiesa su cariño por los carpinchos: “Amo vivir rodeada de naturaleza”

La modelo, férrea defensora de los derechos de los animales, compartió un clip en el que muestra cómo es su convivencia con estos seres vivos

El tierno video de Nicole

El video del rechazo de Evangelina Anderson cuando Eros Ramazzotti intentó besarla

El cantante italiano compartió un almuerzo con la modelo, intentó conquistarla y recibió la negativa por parte de la argentina. El momento en que la argentina eludió por dos veces los acercamientos

El video del rechazo de

Sergio Goycochea celebró el casamiento de su hijo menor: “Continuar apostando por este camino”

Bautista contrajo matrimonio por civil y el exarquero de la selección lo festejó en familia con un cariñoso mensaje

Sergio Goycochea celebró el casamiento

Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios junto a sus nuevos músicos: “Esta es la banda que los va a divertir”

El cantante de cumbia santafesina publicó un video en sus redes sociales con la fecha de su regreso oficial, que será en un emblemático teatro porteño

Cacho Deicas anunció su vuelta

Las lágrimas de Lucía Galán en España cuando una anciana en silla de ruedas le preguntó por su salud: “Se la vida vuestra”

Con el Dúo Pimpinela de gira por España, Lucía y Joaquín Galán visitaron un hogar de adultos mayores en Bilbao, donde cantaron y hablaron con las residentes. El video del conmovedor momento

Las lágrimas de Lucía Galán
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre volcó con su

Un hombre volcó con su camioneta y murió mientras viajaba por la Ruta Nacional 205: el vehículo terminó dado vuelta

Además de negociar el apoyo de EEUU, Milei y Caputo explicarán a Georgieva la marcha del acuerdo y el uso de dólares del FMI

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

Dólar, bandas y aguante cambiario: con qué arsenal cuenta el Gobierno y cuál es el dilema que afronta la política económica

La familia del hombre que murió en un operativo policial en Vicente López convocó a una marcha para pedir Justicia

INFOBAE AMÉRICA
La dictadura cubana condenó a

La dictadura cubana condenó a 15 manifestantes a penas de hasta nueve años de prisión por protestar contra los apagones

Noboa desafió a la Corte de Ecuador y volvió a convocar por decreto a un referéndum para instalar una Asamblea Constituyente

Cómo se forma el granizo y qué hacer para protegerse durante una tormenta

De Jack el Destripador a Ted Bundy: los casos de asesinos seriales que conmocionaron al mundo

Robert De Niro invirtió 250 millones de dólares en un hotel de lujo en la playa favorita de Lady Di

TELESHOW
El tierno video de Nicole

El tierno video de Nicole Neumann en el que confiesa su cariño por los carpinchos: “Amo vivir rodeada de naturaleza”

El video del rechazo de Evangelina Anderson cuando Eros Ramazzotti intentó besarla

Sergio Goycochea celebró el casamiento de su hijo menor: “Continuar apostando por este camino”

Cacho Deicas anunció su vuelta a los escenarios junto a sus nuevos músicos: “Esta es la banda que los va a divertir”

Las lágrimas de Lucía Galán en España cuando una anciana en silla de ruedas le preguntó por su salud: “Se la vida vuestra”