Karina Jelinek se sinceró sobre su pelea y reconciliación con Flor Parise: “Estaba cansada”

Karina Jelinek explicó lo sucedido con Flor Parise

La publicación de un mensaje en redes sociales por parte de Karina Jelinek el viernes 19 de septiembre desató una ola de especulaciones sobre el estado de su relación con Flor Parise. La modelo sorprendió a sus seguidores al escribir: “Para todas las personas que me preguntan, sí, estoy súper soltera”, acompañado de un corazón blanco y la melodía de “Espresso”, de Sabrina Carpenter.

Sin embargo, la aparente confirmación de la ruptura se desvaneció rápidamente. Jelinek eliminó la historia de su cuenta y no volvió a referirse al tema, adoptando una postura similar a la de Parise, quien tampoco realizó declaraciones. Horas después, la modelo compartió una imagen en la que se veía un trozo de torta sobre una superficie blanca cubierta de migas, con un corazón dibujado en el centro y la frase “Ok te perdono…”. Este mensaje, breve pero cargado de significado, desplazó la conversación hacia la posibilidad de una reconciliación.

La seguidilla de publicaciones de Instagram de Karina Jelinek que dieron lugar a las especulaciones sobre su relación con Flor Parise

En una entrevista con LAM, Karina Jelinek ofreció detalles sobre lo sucedido y explicó el trasfondo de sus publicaciones. Al ser consultada sobre el episodio, reconoció que a veces no mide el impacto de lo que escribe en Instagram y que, al día siguiente, suele sorprenderse al ver sus palabras replicadas en los portales de noticias. “Yo a veces no nivelo las cosas que escribo por Instagram y al otro día aparece en todos los portales. Digo: ‘No, ¿qué dije?’ Pero, ¿sabés por qué? Porque es como que digo... La gente me acompaña, son como mis psicólogos. Yo escribo y me escucha un montón de personas, recibo respuestas. Ese día salí de Tequila… lo que había publicado, me hago cargo”, comenzó su relato la modelo a Santiago Riva Roy, cronista de LAM (América TV).

Durante la conversación, Jelinek admitió que la publicación fue producto de un enojo momentáneo tras una salida nocturna. “Fuimos a una fiesta en Tequila, yo me fui antes, me quería ir, estaba cansada, ella se quiso quedar y me enojé por eso. Cosa que al otro día dije: “No fue tan grave, ya está, ya pasó”. Eso, nada más”, recordó en diálogo con LAM.

La modelo también abordó la exposición de su vida privada y la tendencia a compartir sus emociones en redes sociales. Sostuvo que, aunque es consciente de las repercusiones, a veces utiliza Instagram como un espacio de desahogo, recibiendo respuestas y apoyo de sus seguidores. Jelinek subrayó que no desea hablar en detalle sobre su relación, ya que considera que todos atraviesan conflictos similares en sus vínculos personales. “Fue una interna, una peleíta que todos tenemos. Con nuestras familias nos peleamos todos, nuestros amigos, nos peleamos todos”, afirmó a LAM.

En otro tramo de la entrevista, la modelo fue consultada sobre la posibilidad de casarse con Flor Parise, tema que había circulado en los medios meses atrás. Jelinek evitó dar certezas y explicó que la propuesta surgió de manera espontánea, sin una planificación estricta. “No sé, yo qué sé, capaz sí, capaz no”, expresó en diálogo con LAM. Respecto a la celebración, mencionó la idea de realizar una ceremonia simbólica en Tulum, propuesta por un amigo que posee un hotel en la zona. “Era como algo simbólico en una isla, en Tulum, que un amigo que tiene una cadena de hoteles nos ofreció tipo hacer algo... algo maya, simbólico. Es como algo de Las Vegas, pero Tulum”, detalló la modelo.

Durante la charla, Jelinek también se refirió a la convivencia con Parise en su casa de Palermo, donde reside desde hace un año y medio. Manifestó sentirse muy a gusto en la zona y destacó que siempre ha vivido en ese barrio. Al ser consultada sobre los límites en su relación, la modelo prefirió no profundizar y remarcó su deseo de preservar ciertos aspectos de su vida privada. “Yo no quiero hablar de con quién estoy o con quién dejo de estar. Capaz que mañana estoy con otra persona y por eso voy a hablar con esa... de esa persona. Yo soy Karina Jelinek hace veinte años. Tengo mi nombre y cada una es como es. Nicole es Nicole, Pampita... Todas estamos en un lugar que siempre estamos. Somos marcas registradas. No hay como nosotras, somos únicas”, sostuvo

La conversación también abordó episodios previos en los que Jelinek había compartido mensajes sobre situaciones de conflicto en la pareja, incluyendo publicaciones en las que hacía referencia a actitudes “tóxicas”. La modelo reconoció que tanto ella como su pareja pueden tener comportamientos de ese tipo, pero evitó profundizar en detalles y reiteró su intención de no exponer su relación. “Todos somos tóxicos y yo por ahí, bueno, la vida misma”, señaló.