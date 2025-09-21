Teleshow

Yuyito González contó cómo fue su noviazgo con Javier Milei y explicó por qué se separaron: “No somos fáciles”

La exvedette habló de su romance con el Presidente y dio detalles de cómo es el economista en la intimidad

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Yuyito González habló de su relación con Javier Milei (Video: El Trece-La Noche de Mirtha)

Seis meses atrás, la relación entre Amalia “Yuyito” González y Javier Milei, presidente de la Nación, llegó a su final y desde ese momento, la conductora se negó a dar declaraciones ante la prensa. Sin embargo; lejos de los micrófonos o los móviles en exteriores, la exvedette accedió a charlar con Mirtha Legrand.

Fiel a su estilo, la icónica conductora no tuvo frenos a la hora de hacer sus preguntas y no dejó que Yuyito esquivara la situación. Amalia estaba hablando del programa que conduce en Ciudad Magazine y en medio de una frase Mirtha decidió interrumpir con una sencilla pregunta: “¿Estás enamorada?“.

No, no estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada", comenzó diciendo González, sin dar muchas explicaciones, pero Legrand no tardó en preguntarle directamente por su relación con el mandatario. “Estuvimos muy bien. Muy enamorados. Los dos estuvimos muy enamorados, hasta que cuestiones de pareja.... haber como lo sigo sencillamente… medio que tuvimos una agarrada y desagarradita y no nos arreglamos”, respondió dando detalles por primera vez de las razones de la ruptura.

Y siguió: “Pasó el tiempo, unos meses y yo dije algo en mi programa o publiqué algo o algo pasó, recibí un mensaje y fue ahí que retomamos, no el amor ni la vida afectiva amorosa, no hablamos de amor, tampoco hablamos de nada, de si pasó o no pasó, cero pase de factura. Tenemos una relación esporádica, tampoco que estamos hablando todos los días ni mucho menos, pero a mí lo que más me importa de todo, en cualquier tipo de relación es tener paz, no tener rencores ni cosas pendientes”.

Yuyito González contó cómo es Javier Milei en la intimidad

La presentadora, puntillosa como siempre, le consultó sin rodeos: “¿Por qué se cortó?“. A lo que la exvedette contestó: ”Cuestiones de pareja, no somos fáciles, no somos personalidades fáciles ni la de Javier ni la mía, esta es mi lectura. Perdón Javi, no tenemos una gran experiencia en este tema del ir y venir de pareja y cuando pasó algo que a mí no me cerró reaccioné, soy brava. Soy una mujer muy tranquila, todo muy bien, todo muy pacífico, pero tengo muchas convicciones con respecto a las cosas que quiero para mí y si veo que pasa algo que sale de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad“.

No fue falta de amor. Fue una discusión. Tampoco es fácil la vida de un presidente, no es como pelearte con tu novio de otra profesión”, dejó en claro. Fue aquí cuando nuevamente La Chiqui decidió intervenir y lanzó una dura pregunta al aire: “¿No volvió con Fátima (Flórez)?“. Al escucharla, la invitada dejó en claro que no hubo terceros en discordia entre ella y el Presidente.

Nadie ni nada tuvo que ver con nuestra relación, ni con nuestra ruptura, ni con nuestro amor. De hecho, no te voy a decir que creo que nos amamos, pero por mi parte tengo el sentimiento anestesiado, cuando se dio vuelta esta página dije ‘Bueno’ y empecé a tomar otra actitud. Estoy completamente convencida de que fui una muy buena influencia para él”, agregó Yuyito.

A tres meses de la separación, la conductora se encontró con Karina Milei, la hermana, en un desfile y contó lo que sintió con el reencuentro: “Nos saludamos. Para mí, en realidad, fue un poco sorpresivo el encuentro con Karina en el desfile de Cosano, porque hacía tres meses que nos habíamos separado con Javier más o menos, y yo no había vuelto a ver ni hablado con Karina y me resultó un poco sorpresivo. Y aparte, no sabía qué reacción, qué podía pasar por la cabeza de Karina porque no habíamos hablado de esto. Y yo estaba un poco así como diciendo a ver qué pasa. En ese a ver qué pasa, con toda la cantidad de prensa que había, después sí nos saludamos”.

