Yuyito González anunció su separación de Javier Milei: “Con madurez y respeto”

Al comienzo de su programa, Yuyito González dio a conocer el final de su relación con Javier Milei (Video: Empezar el Día - Ciudad Magazine)

Este lunes por la mañana, Amalia Yuyito González sorprendió a su audiencia al confirmar en vivo su separación del presidente Javier Milei, con quien mantenía una relación desde hace menos de un año. Lo hizo al inicio de su programa Empezar el Día (Ciudad Magazine), mirando a cámara y dirigiéndose a su público.

“Quiero contarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. Fue una decisión de ambos. Estamos bien, no hubo conflicto, simplemente llegó el momento de cerrar esta etapa con madurez y respeto”, expresó ante las cámaras. A pocos segundos de dar a conocer la noticia, aclaró que no daría más detalles y que entendía el revuelo mediático, pero pidió que se respete su decisión de no profundizar.

“Así como compartí lo lindo durante estos meses, sentí que también era justo comunicar este cierre. Fue una relación hermosísima. Estoy muy agradecida por lo que fue y también por lo que viene”, agregó. Y cerró el tema con una frase clara: “No tengo más para decir que esto, que es lo más importante”.

El presidente de la Nación y la conductora terminaron su noviazgo a menos de un año de su inicio (Instagram)

La historia entre la presentadora y el mandatario argentino se había hecho pública luego de una serie de apariciones juntos. Una de las más comentadas fue su presencia en un acto oficial en el Palacio Libertad (ex CCK), donde asistieron a una función de la obra La noche del 16 de enero de Ayn Rand, en el marco de la presentación de la Ley de Juicio por Jurados. La presencia conjunta llamó la atención, y poco después, Yuyito confirmó lo que ya era un secreto a voces.

“Estoy de novia. Sí, feliz”, dijo entonces ante la consulta de sus panelistas en agosto pasado. “Hace mucho que no usaba esa palabra. Es lindo volver a intentarlo, volver a ilusionarse, volver a amar”, había dicho con una sonrisa tímida respecto al inicio de ese nuevo vínculo en su vida. En ese mismo intercambio, habló de cómo sentía esa relación: “Está bueno darle una nueva oportunidad al amor, ver qué pasa. Cuando es sano y te suma, vale la pena”.

También le preguntaron si imaginaba un paso más formal. “¿Casarme? No es un objetivo que tenga hoy en mente. Pero si la vida sorprende y llega a ese nivel de compromiso, puede ser porque hay algo muy profundo”, respondió con honestidad. Y añadió: “No estoy ni a favor ni en contra del matrimonio. Creo en sumar desde el amor, en construir desde ahí”.

Yuyito González confirmó que empezó una relación con el presidente Javier Milei (Video: Empezar el Día - Ciudad Magazine)

Durante el mismo programa, una de sus colegas se animó a analizar qué podría haber atraído al presidente de ella: “Quizás le gustó que sos una mujer resuelta, que sabe acompañar y que no necesita reclamar ni demandar”. Yuyito coincidió: “Puede ser. La madurez ayuda. Hay cosas que ya no tienen lugar, como los celos, las escenas o exigir lo que no se puede dar”.

Sobre el vínculo cotidiano con el presidente de la Nación, contó: “Charlábamos mucho. Teníamos conversaciones profundas. No se llega a una relación si no hay diálogo”. Y destacó una característica que siempre le llamó la atención del mandatario: “Nunca lo vi bajoneado. Siempre está con esa energía que muestra en público. No hay doble cara”.

Ahora, a menos de un año de aquel primer “sí, estoy de novia”, la relación llegó a su fin. Pero Yuyito prefirió despedirse con gratitud y evadiendo convertirse en el epicentro del mundo del espectáculo.