Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, tuvo un doble festejo de cumpleaños con arcoíris, flores y sorpresas

A través de las redes sociales, la influencer compartió la alegría de la nena al celebrar sus cuatro años con una nueva fiesta con todos los lujos

Martina Cortés

Por Martina Cortés

La hija de L-Gante y Tamara Báez celebró su segunda fiesta de cumpleaños (Instagram)

Hace unos días, Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, fue la protagonista de una serie de festejos que una vez más pusieron el foco en la tierna y especial relación que la une a sus padres. A sus cuatro años, la pequeña se vio envuelta en una ola de afecto y celebraciones que no solo contaron con la presencia de su entorno familiar y de amigos, sino que también se desplegaron visualmente en las redes sociales, donde las imágenes y detalles de su gran día hicieron suspirar a miles de seguidores. Para homenajearla por todo lo alto, Tamara organizó una segunda fiesta inolvidable en la que los globos, las flores y, por sobre todo, los tonos pasteles y los arcoíris fueron protagonistas de principio a fin.

En su cuenta de Instagram, la influencer no se guardó nada y compartió cada momento de la previa y el desarrollo de la celebración. “Hoy es un día muy especial para mi niña soñada, mi princesa de mamá. Sos lo mejor que me pudo pasar después de tanto esperar. Hoy se festeja como tanto querías tus cuatro años”, escribió Tamara junto a una serie de postales que hablan por sí mismas.

En esas imágenes, Jamaica se lució con un look de vestido con tul y flores en colores pasteles, divertida y encantada frente a un fondo repleto de globos y un gran arcoíris como telón de fondo. La alegría y el colorido de la puesta invadieron las publicaciones y dejaron en claro el nivel de detalle y amor que Tamara volcó en cada elección para la fiesta. No faltaron las fotos con la cumpleañera rodeada de familiares y sonriente ante cada cumplido y saludo.

El tierno look de Jamaica para celebrar su segunda fiesta de cumpleaños
Con una amplia sonrisa, la nena posó con su outfit a juego con la temática de la fiesta

La decoración del salón fue otro de los puntos altos del evento. En las historias de la modelo se pudo ver a Jamaica posando junto a una torta de tres pisos totalmente rosa, decorada con margaritas y toques multicolores. Los souvenirs tampoco estuvieron ausentes: cada invitado recibió un vaso blanco con sorbete y una caja especialmente decorada con el nombre de Jamaica, que se sumaron a las mesas vestidas de lila y globos pasteles como centros de mesa. El toque que completó el ambiente fue un arcoíris gigante sobre los ventanales, marcando la estética mágica de la noche, además de una piñata al tono y una gigantografía con la imagen de la homenajeada, que presidió el salón como epicentro visual.

La fiesta de arcoíris fue apenas la segunda parte de los festejos. Días antes, la pequeña Jamaica ya había tenido una gran celebración en casa, donde Báez apostó a una ambientación distinta pero igual de especial: esta vez, los personajes de Hello Kitty lo cubrió todo, con globos que formaban corazones, la inicial de la homenajeada y una paleta de colores envolvente y alegre. A ese clima de juego y ternura, se sumó un “spa de princesas”, pensado para que Jamaica y sus amigas pudieran intercambiar complicidad y juegos mientras recibían tratamientos de belleza infantiles, diseñados para la ocasión.

La agasajada junto a su torta de tres pisos repleta de arcoíris y margaritas
El arcoíris de globos se robó el protagonismo del salón de fiestas

Las postales de esa primera reunión dejaron para el recuerdo a Jamaica con distintos cambios de look: primero, short y musculosa blancos; luego, una remera negra y una corona de princesa en la cabeza, siempre mostrando entusiasmo, curiosidad y esa alegría contagiosa de los primeros años. Entre los momentos favoritos de los invitados estuvieron los muñecos gigantes que acompañaron todo el evento, con un especial protagonismo de Hello Kitty. La niña posó sonriente y abrazada a su personaje favorito en diferentes imágenes, mientras las cámaras capturaban la complicidad con amigos y seres queridos.

El episodio más entrañable llegó a la hora de la torta. Jamaica se paró frente a una torta violeta adornada con un muñeco de Kuromi, otro personaje querido por la homenajeada, y al soplar las velitas dejó ver una felicidad sincera que terminó por conquistar a todos. La alegría de Jamaica se reflejó no solo en los registros del evento, sino también en la satisfacción de Tamara, que vivió y mostró en redes cada instante, confirmando que no hay nada más importante que celebrar la infancia, los sueños y la familia.

Los souvenirs para los invitados fueron ubicados en las mesas del salón
El toque final de la fiesta: una piñata de arcoíris y una gigantografía de Jamaica (Instagram)

Así, entre arcoíris, flores y sorpresas, Jamaica tuvo sus dos grandes fiestas de cumpleaños: uno íntimo y con temática de princesas y Hello Kitty, otro a puro color y magia en un salón donde el amor de Tamara fue protagonista. Un homenaje doble para celebrar cuatro años de sonrisas, aprendizaje y un mundo de cariño que crece junto a ella, día tras día.

