Fiesta, spa y noviazgo confirmado: Tamara Báez celebró los 4 años de Jamaica y selló su vuelta con Thiago Martínez

La increíble fiesta de cumpleaños de Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez con una sorpresa especial (Instagram)

La casa de Tamara Báez fue el escenario de una celebración colorida y repleta de emociones, cuando su hija Jamaica cumplió cuatro años. La niña, fruto de la relación entre Tamara y L-Gante, comenzó su día recibiendo los saludos afectuosos de sus dos padres. Desde el primer minuto, la atención se centró en hacer de su cumpleaños una jornada inolvidable, planificada por su madre hasta en los más mínimos detalles desde varias semanas. La decoración volcada al universo de Hello Kitty otorgó a los ambientes una atmósfera alegre y envolvente, con globos que formaban corazones y la inicial de la homenajeada. Un spa de princesas completó la propuesta pensada para que Jamaica y sus amigas accedieran a pequeños lujos juveniles, entre tratamientos cosméticos diseñados especialmente para niñas.

Durante el día, las redes sociales se colmaron de imágenes donde se reflejaba el clima festivo. Jamaica lució primero un short y una musculosa blancos; luego, una remera negra y una corona de princesa en la cabeza, mostrando entusiasmo y complicidad en cada instante. Los muñecos gigantes acompañaron la velada, en especial uno de Hello Kitty, con quien la niña posó sonriente y abrazada en varias fotografías. La escena más destacada llegó al momento de la torta, grande y violeta, decorada con un muñeco Kuromi que se robó la atención. Al soplar las velitas, Jamaica mostró una felicidad palpable frente a sus invitados y las cámaras de su madre.

Jamaica, la hija de L-Gante y Tamara Báez, en el momento de soplar las velitas por sus 4 años (Instagram)

Sobre el final de la jornada, Tamara sorprendió en sus redes sociales con una publicación que trascendió el contexto festivo. Mostró una fotografía donde su mano aparecía al lado de otra, cada una con una hamburguesa. En el brazo misterioso se destacaron los tatuajes de su expareja, Thiago Martínez. La frase “Terminando de la mejor manera”, acompañada de un emoji de manos en forma de corazón, dejó entrever la reconciliación de la pareja, ya que el detalle de los tatuajes no pasó desapercibido para sus seguidores y funcionó como confirmación del regreso de ambos, al menos en el plano sentimental. Este gesto se sumó a un mensaje previo donde Tamara expresó: “Hoy fue muy feliz Jami, y esto no termina acá. El domingo tiene más sorpresas”, reiterando la importancia de la celebración en familia.

"Spa de princesas" fue la temática elegida para la fiesta de cumpleaños de la hija de L-Gante y Tamara Báez (Instagram)

Tanto L-Gante como Tamara se volcaron a sus redes para dedicarle palabras especiales a su hija en este día. Elián Ángel Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante y actualmente en Madrid para participar en un evento junto a figuras como Lola Índigo, María Becerra y Thiago PZK, compartió un video en el que Jamaica salta sonriente en un inflable, mientras de fondo suena la versión libre de “Feliz cumpleaños” de Damas Gratis. El mensaje breve acompaña la imagen: “Hoy cumple 4 años el amor de mi vida. Que seas feliz siempre, hija”, junto a un emoji de corazón. Por su parte, Tamara subió varias fotos del festejo, en las que se la ve a ella y a su hija compartiendo abrazos y juegos, y en una tercera imagen volcó sus emociones: “Mi bebé, estás tan grande. Que siempre seas así de feliz. Te amo con toda mi alma, sos mi mundo, hija”.

Jamaica celebró sus 4 años rodeado de sus familiares y amigos, en particular su mamá Tamara Báez junto a su pareja Thiago Martínez (Instagram)

El vínculo entre Tamara Báez y L-Gante ha atravesado numerosos momentos de tensión y acercamiento desde el nacimiento de Jamaica. Ambos se conocieron en la adolescencia, entorno a la escuela y los amigos del barrio, relación que él mismo relató alguna vez en televisión. La pareja decidió separarse un año después de la llegada de su hija. Desde esa ruptura, cada uno siguió su camino; L-Gante protagonizó romances con figuras reconocidas, como Wanda Nara, y otros encuentros mediáticos, mientras Tamara formalizó una relación con Thiago Martínez, de quien se separó recientemente antes de la aparente reconciliación. Si bien circularon versiones sobre un posible reencuentro con L-Gante, la influencer lo desmintió públicamente, situando las prioridades en la crianza de Jamaica y en su vida personal.

Con una foto enigmática Tamara Báez confirmó su reconciliación de Thiago Martínez (Instagram)

La relación tras la ruptura no se limitó al plano sentimental. Los temas legales también formaron parte del escenario. La disputa por la cuota alimentaria de Jamaica llegó a la vía judicial y se resolvió en una secuencia peculiar, durante la madrugada y en el capó de un auto, según trascendió públicamente. El acuerdo establece una suma de dos mil dólares como cuota alimentaria y fija la obligación de L-Gante de realizar los depósitos entre el 1 y el 10 de cada mes a la cuenta bancaria indicada por Tamara Báez, siempre según el tipo de cambio vendedor oficial del día de la transferencia. Esta cifra resultó menor a la reclamada durante las instancias anteriores y, aunque todavía resta que el acuerdo reciba la homologación judicial definitiva, las condiciones pactadas marcaron una tregua en un proceso que se había extendido hasta la esfera mediática. De esta forma, al menos por ahora, ambas partes lograron avanzar en un entendimiento pensado para el bienestar de Jamaica, el verdadero centro de la jornada celebrada.