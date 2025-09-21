Teleshow

Alfa contó detalles desconocidos de Thiago Medina previo al grave accidente: “Estaba triste por todo”

Mientras el exparticipante de Gran Hermano pelea por su vida internado en terapia intensiva, su excompañero de reality habló del duro momento personal que atravesaba

Martina Cortés

Por Martina Cortés

Alfa, exparticipante y compañero del joven en Gran Hermano 2022, dio a conocer el preocupante detalle que conocía antes del accidente en moto (Secretos verdaderos – América)

Hace una semana que el mundo del espectáculo continúa sumido en preocupación por el accidente de Thiago Medina, el joven de 22 años que saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano 2022. Desde el viernes 12 de septiembre, cuando sufrió un grave accidente en moto, permanece internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno. En paralelo a la vigilia de familiares y seres queridos, una serie de declaraciones sumaron una nueva dimensión a la angustia por la salud de Thiago. Walter Alfa Santiago, su compañero dentro de la casa, dio a conocer detalles desconocidos sobre el estado anímico del joven antes del accidente.

Durante una charla por videollamada en Secretos Verdaderos (América), Alfa puso en palabras algo que, según él, se sentía en cada gesto del muchacho en el último tiempo. “La última vez que hablé con él yo le dije que veía que le había cambiado la mirada. Tenía una mirada triste últimamente”, aseguró Alfa en diálogo con Luis Ventura.

Al escuchar estas palabras, varios pensaron que la tristeza de Thiago podía estar asociada a la ruptura con Daniela Celis, su expareja. Sin embargo, Alfa fue más allá y lo explicó como un cúmulo de circunstancias. “Por todo. Pensá que en dos años de su vida pasó de vivir en una casa sin agua caliente y con el piso de tierra a ser una estrella. Luego se casó, tuvo dos hijas y se separó. Toda esa vorágine en dos años”, explicó el exconcursante de Gran Hermano, dejando en claro que el cambio rotundo de realidad impactó fuerte en el joven.

"Tenía una mirada triste últimamente", aseguró Alfa sobre el joven de 22 años (Instagram)

“¿Cómo no iba a estar triste? Se le vino de repente el mundo abajo, se cayó su castillo de naipes. Estaba triste por todo. Seguro que por la separación también, eso le dolió. Fijate que lo primero que decía después del accidente, mientras vomitaba sangre, era: ‘Quiero ver a mis nenas, no me quiero morir’. ¡Las únicas personas a las que quería ver era a sus hijas!”, reveló el mediático, aportando una mirada íntima sobre los miedos y las prioridades de Thiago al borde del abismo.

Como antecedente cercano, la vida personal del exparticipante ya venía ocupando los titulares, especialmente por la polémica separación de Daniela, influencer y madre de sus dos hijas gemelas, Laia y Aimé. La ruptura expuso no solo el costado más íntimo de la pareja sino también el complejo equilibrio que debía mantener Medina entre la exposición mediática, las responsabilidades de la paternidad y la dura realidad económica. En las últimas semanas, diversos allegados habían señalado que el joven no estaba en su mejor momento anímico y que el desgaste emocional era evidente.

La incertidumbre y la espera parecen ser la constante para la familia y seguidores de Thiago en cada jornada. Incluso la información oficial sobre su estado de salud llegó con cuentagotas. Este domingo, tras casi 48 horas sin partes médicos, la prensa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires comunicó finalmente que el joven permanece “estable”. La noticia llegó como un alivio momentáneo tanto para el círculo íntimo como para quienes acompañan la recuperación a distancia, atentos a las redes y a las novedades.

Según el último parte médico, Thiago se encuentra "estable" (Instagram)

Dos días antes, el parte médico del viernes 19 de septiembre había detallado que Thiago seguía en la unidad de terapia intensiva y que, aunque seguía bajo pronóstico reservado, no requería el suministro de inotrópicos. Además, el parte subrayaba que el joven mantenía buenos parámetros respiratorios, un dato que reforzó el optimismo prudente entre los allegados y profesionales médicos, aunque nadie se anima todavía a hablar de recuperación definitiva.

Mientras las horas se acumulan y Thiago permanece internado en el hospital de Moreno, el testimonio de Alfa recuerda la montaña rusa emocional que vivió el joven desde su paso por Gran Hermano. La fama repentina, el sueño de una vida mejor, la paternidad y la separación: todo en apenas dos años y, ahora, una lucha inesperada por su salud. Todos sus seguidores, familiares y amigos esperan que la mejor noticia aun esté por llegar.

