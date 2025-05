Thiago Medina confirmó su separación de Daniela Celis: los motivos detrás de la llamativa ruptura

Thiago Medina anunció su separación tras dos años de relación con Daniela Celis (Video: Instagram)

Tras dos años de relación, la historia de amor entre Thiago Medina y Daniela Celis, nacida en la casa de Gran Hermano (Telefe), llegó a su fin. El exparticipante del reality confirmó la separación a través de una serie de videos publicados en sus redes sociales, en los que explicó los motivos que los llevaron a tomar caminos separados.

La noticia generó sorpresa y desconcierto entre sus seguidores, especialmente porque hasta hace pocas semanas ambos compartían imágenes familiares junto a sus hijas gemelas, Laia y Aimé.

“Dani y yo ya no estamos más juntos, estamos separados”, expresó Thiago desde su cuenta oficial de Instagram. El video, grabado en modo selfie mientras circulaba en bicicleta, fue su manera de anticiparse a posibles rumores.

“Les vengo a contar yo antes de que se enteren por terceros”, explicó el joven, que se hizo conocido por su paso por Gran Hermano, donde conoció a la mujer con quien formaría una familia.

La convivencia y las responsabilidades parentales tensaron la relación entre Thiago y Daniela

Desde entonces, la pareja había cultivado una imagen de solidez y cercanía, afianzando el vínculo con el nacimiento de sus hijas en enero de 2024. Sin embargo, la convivencia y las nuevas responsabilidades parentales parecen haber tensado la relación. “Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente”, reconoció él en su descargo.

El exhermanito mostró su nueva rutina: ya no vive en la misma casa que Daniela y se mudó a una vivienda ubicada a 15 cuadras del hogar de sus hijas. “Así las puedo venir a ver todo el tiempo”, aclaró, con la intención de llevar tranquilidad sobre su rol paterno. Según relató, se moviliza en bicicleta y está intentando reorganizar su vida mientras se adapta a su nuevo entorno.

Tras la ruptura, Thiago se mudó cerca del hogar donde viven sus hijas gemelas (Video: Instagram)

La reacción del público no se hizo esperar. Muchos creyeron que se trataba de un montaje o una estrategia mediática. Por eso, debió grabar un segundo video, esta vez desde el interior de su nueva casa, para dejar en claro que no era una broma: “Lo estoy diciendo en serio. No es joda”.

Durante el recorrido por su vivienda, mostró un espacio modesto pero funcional, que incluye una pileta, una mesa de pool, una parrilla y un rincón acondicionado con una computadora para retomar su actividad como streamer. “Está un poco desordenado porque me mudé hace poco”, se disculpó ante sus seguidores.

Pese a la ruptura, dejó claro que su vínculo con Daniela sigue siendo cordial y centrado en el bienestar de sus hijas. “Antes de ser pareja, somos padres. Y entendemos que nos tenemos que llevar bien por las bebés”, enfatizó. De hecho, aseguró que visita a Laia y Aimé todos los días, una rutina que parece haber establecido como prioridad.

Aunque el anuncio tomó por sorpresa a muchos, la relación ya mostraba señales de desgaste desde hacía tiempo. En abril, Daniela expresó su deseo de enviar a las gemelas a un jardín maternal, una idea que provocó una fuerte carga emocional en Thiago.

El joven explicó que esa propuesta removió recuerdos de su infancia, marcada por estadías en hogares y albergues. “Estoy viviendo algo que me duele mucho, no quiero que mis hijas crezcan lejos de mí”, había manifestado entonces.

Thiago Medina recordó el dolor generado por su propia infancia al abordar temas sobre paternidad

Además, en agosto del año pasado, reveló otro hecho que alteró la dinámica de la pareja: decidió realizarse una vasectomía. Según sus propias palabras, lo hizo por temor a tener otro embarazo no planificado, lo que provocó un quiebre en la intimidad y en la comunicación con Daniela. De todas formas, pese a haberse movilizado hacia la clínica, le dio miedo y no se sometió a la cirugía.

En paralelo, la exposición mediática y las exigencias del día a día también hicieron su parte... Daniela, muy activa en redes sociales, había manifestado su frustración con los cuestionamientos que recibía cada vez que intentaba disfrutar de una salida nocturna.

En un video reciente denunció sentirse juzgada por dejar a las niñas a cargo de Thiago durante unas pocas horas: “Me preguntan por ellas cuando estoy en un boliche con un vaso de alcohol en la mano… no, por favor. Decime ‘qué linda estás’, ‘qué bueno que saliste’”.

La exposición y los cuestionamientos en redes sociales influyeron en su relación

En su mensaje, Thiago insistió en que la relación no terminó mal, sino que fue una decisión tomada con responsabilidad. “Nosotros estamos bien”, reiteró en más de una oportunidad. De todas formas, su tono melancólico y la necesidad de reafirmar la veracidad de sus palabras reflejaron una tristeza evidente.

Por el momento, Daniela Celis no hizo declaraciones públicas sobre la separación. Sí lo hicieron sus fans, quienes a través de un video con imágenes de su paso por GH le dejaron un breve pero contundente mensaje: “Estamos contigo, reina”. Aunque Pestañela lo reposteó en sus historias, el silencio de su parte generó aún más especulaciones, pero su actitud estaría orientada a mantener la privacidad.

Mientras tanto, Thiago intenta reorganizar su vida, ajustar su rutina, recuperar cierta estabilidad emocional y fortalecer su presencia como influencer en el ámbito del streaming. Su mudanza, lejos de ser solo un cambio físico, representa un punto de inflexión emocional y simbólico en una historia que hasta hace poco parecía sólida.