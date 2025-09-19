Se divulgó el parte médico oficial de Thiago Medina tras la operación

Se conoció un nuevo parte médico de Thiago Medina (Foto: Instagram)

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego de sufrir un accidente en moto el viernes pasado. Desde ese momento, el joven de 22 años estuvo bajo control clínico estricto, recibiendo asistencia respiratoria mecánica y luego de una semana fue sometido a una cirugía torácica

El viernes, alrededor de las 16 horas, llegó un nuevo parte médico sobre la salud del joven: “El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”.

Y siguió: “La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias”. Acerca de las novedades, aseguraron: “En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronostico reservado".

Minutos antes de que se conociera el parte oficial, Daniela Celis, la expareja y madre de las hijas del joven, habló acerca de la intervención. Daniela usó sus redes sociales para dar los detalles de la intervención y llevar un poco de tranquilidad a aquellos que están siguiendo el caso. Con el fondo de color negro y letras blancas, la influencer escribió: “Thiago recién salió de quirófano! Fue una cirugía sin complicaciones”, fue lo primero que aclaró Daniela.

El posteo de Daniela luego de que Thiago saliera del quirófano (Foto: Instagram)

Y siguió dando detalles del detrás de la operación: “Con una buena reparación de la parrilla costal. Thiago permanece en terapia intensiva. Estable. En este momento no requiere de droga para la presión“. Y como en cada posteo que hace desde que sucedió el accidente volvió a pedirle a sus seguidores que recen por la salud del padre de sus hijas.“Esperamos su evolución. Mantenemos el pedido de cadena de oración que toda la fe, luz y fuerza llega”, cerró la storie Celis. Camila Deniz, conocida más como Camilota, hermana de Medina, publicó el mismo mensaje en sus respectivas redes sociales, llevando más tranquilidad al público.

En el programa de Vero Lozano, Cortá por Lozano, en la pantalla de Telefe, Celis dio más detalles. “Estoy muy nerviosa. Thiago recién salió de quirófano en este momento. Fue una cirugía sin complicaciones, que es lo más importante. Está estable, en terapia intensiva. Le queremos agradecer al hospital que hizo una colaboración con el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría que gracias a eso Thiago está bien en este momento”, comenzó diciendo Pestañela, apodo que se ganó dentro de la casa más famosa.

Y siguió: “Es un día a día, hay que ver a partir de mañana como es las 24 horas, gracias a Dios Thiago en este momento está sin drogas para la presión y esto es gracias a los pedidos de la gente, porque que de un día para el otro este sin drogas es un milagro”. Tras estas palabras Vero le consultó acerca de las gemelas y Celis respondió: “Las bebés están en casa con mamá y la niñera. La verdad que estamos haciendo un grupo enorme de familia y amigos, de mucha contención a ellas, intento estar solamente dos horas fuera de casa que es para recibir el parte médico, deje de trabajar, pare mi vida para que ellas no sientan la ausencia de los dos. Siento que estamos haciendo un buen trabajo porque están muy contenidas las nenas, llegó a casa y les habló de su papá, lo tiene súper presente y no quiero que se olviden de que él está, que las extraña”.