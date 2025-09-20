Maxi López llegó a la Argentina para participar en Masterchef: las fotos del reencuentro con sus hijos

Maxi López y los hijos que tuvo con Wanda Nara (Instagram)

El de Maxi López fue uno de los nombres que más ruido hizo cuando se confirmó la lista de participantes de Masterchef Celebrity. El exfutbolista se encuentra alejado física y mediáticamente del país, ya que rehizo su vida con la modelo sueca Daniela Christiansson. Se radicó en Ginebra, Suiza, formaron una familia con la llegada de Elle y están en la dulce espera de su segundo hijo. Pero el gran detalle es que en la conducción del reality estará ni más ni menos que Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

Si bien ambos lograron dejar atrás su batalla mediática y lograron reconstruir el vínculo por el bien de sus hijos, el potencial cruce en las cocinas más famosas del país genera expectativa y morbo en la audiencia. Los escándalos se trasladaron a la separación de Wanda y Mauro Icardi y la empresaria destacó el rol de contención que aportó el exfutbolista de River. Cuánto habrá de show y cuánto de posible pase de facturas quedará a criterio del público.

Lo concreto es que por estas horas Maxi ya está en nuestro país y lo primero que hizo fue reencontrarse con sus hijos. La primera señal la aportó Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, quien subió una foto en su Instagram con los cuatro varones: “Los López en Argentina”, escribió la mujer en una instantánea tomada en el interior de una cocina.

La foto de Nora Colosimo con su exyerno y sus nietos

Posteriormente, el futbolista subió a sus redes dos imágenes al aire libre, bajo el cielo amenazante de una Buenos Aires en modo de tormenta. Padre e hijos lucen cómplices como siempre, jugando con la cámara y las poses y disfrutando de un reencuentro que solo la pericia de Maxi en el reality determinará por cuanto tiempo es.

Por lo pronto, Masterchef no tiene fecha de inicio confirmado. Por lo que estuvo publicando en sus redes, Wanda Nara ya empezó a grabar algunas imágenes promocionales para Telefe. Según pudo saber Teleshow, las grabaciones formales comenzarán luego de la entrega del Martín Fierro, que será el lunes 29 de septiembre. La llegada de Maxi, así como la de otras figuras que viven en el exterior como Valentina Cervantes, se explica porque los concursantes reciben algunas clases de cocina antes de empezar oficialmente con el concurso.

Esta será la cuarta edición del concurso con famosos. Además de Maxi López, participarán Pablo Lescano, Evangelina Anderson; Alex Pelao; Momi Giardina; Ian Lucas; Marixa Balli; Peque Schwartzman; Turco Husain; Roña Castro; Valentina Cervantes; Sofi Martínez; Luis Ventura; Susana Roccasalvo; Esteban Mirol; La Joaqui; Andy Chango; Emilia Attias; Cachete Sierra, Eugenia Tobal, Miguel Ángel Rodríguez, Chino Leunis, Julia Calvo y Sofi Gonet.

Maxi López rodeado por Constantino, Benedicto y Valentino

Mientras tanto, Daniela permanece del otro lado del Atlántico ajena a cualquier posible revuelo mediático. Se mostró en sus redes disfrutando de una tarde de sol ideal para despedir el verano del hemisferio norte. También realizando algunos ejercicios para mantenerse saludable mientras espera la llegada de su segundo hijo con el exfutbolista.

Días atrás, la sueca reveló que están esperando un varón y lo hizo a través del gender reveal, una práctica cada vez más común entre los famosos. "Hace un mes, tuvimos una dulce fiesta de revelación de género, solo para nosotros. Fue encantador, privado y muy dulce. Estamos esperando un niño”, escribió Daniela en sus redes y compartió unas imágenes que cuentan el resto de la historia.

La decoración, sencilla y delicada, incluyó detalles en celeste: una bolsita de tul con pequeños colgantes de carritos y piecitos, una tarjeta de agradecimiento y la pregunta tradicional sobre el género estampada en platos y cajas de regalos. Todo dispuesto bajo una luz cálida donde cada objeto parece elegido con el corazón.