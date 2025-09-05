Quienes son los últimos cuatro participantes de MasterChef Celebrity

El jueves por la noche, al término del partido de Argentina-Venezuela, Wanda Nara y Vero Lozano comenzaron la tarea de dar los nombres de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el reality de cocina más famoso de la pantalla chica. Durante el programa especial dieron los primeros 20 nombres de la competencia y dejaron bajo siete llaves el nombre de los últimos cuatro integrantes del equipo.

Durante el día viernes, al aire de distintos programas de Telefe comunicaron los nombres que faltaron. Al aire de A la Barbarossa llegó el primer nombre: Miguel Ángel Rodríguez, quien se animó a salir al aire para contar lo que espera de esta experiencia en el reality de cocina. “Mi papá decía una frase que a mí me divertía mucho que era ‘él no cocinaba y era tan malo, tan malo que se le quemaba la ensalada’. No sé si seré bueno, pero sí me defiendo y me encanta aprender”, dijo al aire del programa de Georgina Barbarossa.

El Chino Leunis se animó a ser parte del programa de cocina (Foto: Diego Barbatto)

Luego fue el turno de Ariel en su salsa y allí contaron que el Chino Leunis vuelve a la pantalla de Telefe luego de seis años y esta vez como competidor. “Nunca fui competido de un reality, así que eso me divierte mucho en esto que es como volver a casa”, contó en diálogo con el programa de Ariel Rodríguez Palacios. Y el locutor agregó: “Estoy muy contento, entusiasmado, y por eso tengo nervios. Una cosa es cocinar en casa para amigos y otra es hacerlo frente a un jurado que te impone respeto”.

Durante un corte en El noticiero de la gente, volvieron al formato con el que iniciaron esta catarata de nombres. Wanda y Lozano tomaron la voz cantante de la situación y dieron el tercer nombre del día de manera enigmática. “Ella es actriz, muy querida por todos, no sabía que cocinaba, pero me dicen que cocina muy bien”, fue las pistas que dio la conductora del ciclo de gastronomía para luego dar vuelta el sobre y gritar: Julia Calvo.

La última concursante también llegó de la mano de Vero y Nara. “Ella es muy picante, influencer, muy hermosa, te diría que es una reina”, introdujo la mediática dando una pequeña pista acerca de quién se trataba y reveló que era nada más ni nada menos que Sofía Gonet, conocida en sus redes sociales como “La Reini”. Ella también es la primera vez que se anima a ponerse en el rol desconocido.

“Hola chicos, acá Sofi o como me conocen en internet La Reini. No soy conocida en la tele y nunca llegué a ella porque carezco de talento. Lo único que hago es mostrar mi vida y la hago parecer interesante. Quería presentarme, mandarles un saludo y decirles que estoy muy muy muy entusiasmada de hacer este año MasterChef. Espero divertirme mucho, que todos se diviertan y nos vemos muy pronto”, fue la presentación que hizo la influencer al aire de Corta por Lozano.

Los otros 20 participantes también generaron revuelo: Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis; Maxi López; Evangelina Anderson; Alex Pelao; Momi Giardina; Ian Lucas; Marixa Balli; Peque Schwartzman; Turco Husain; Roña Castro; Valentina Cervantes; Sofi Martínez; Luis Ventura; Susana Roccasalvo; Esteban Mirol; La Joaqui; Andy Chango; Emilia Attias; Cachete Sierra y Eugenia Tobal.

De esta manera arranca la expectativa por la nueva apuesta del canal de las tres pelotas, que todavía no comenzó a grabarse y, según le dijeron a Teleshow tiempo atrás, comenzara con las grabaciones el día después de la entrega de los Premios Martín Fierro, confirmada para el 29 de septiembre con la conducción de Santiago del Moro.