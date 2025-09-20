Así fue el primer encuentro de Nico Vázquez y Gimena Accardi tras su separación: armonía, cordialidad y unión

Gime Accardi y Nico Vázquez coincidieron en una primera comunión a tres meses de su separación

Nico Vázquez y Gimena Accardi volvieron a compartir un espacio público poco tiempo después de su separación, en medio de la atención mediática que generó el conflicto por una infidelidad. La expareja coincidió en la comunión de un niño cercano y ambos confirmaron en los hechos que la armonía y el afecto persisten, aun cuando la relación sentimental llegó a su fin. La reunión, vivida en clave familiar, mostró a ambos interactuando con soltura, priorizando el bienestar del pequeño y de su círculo, y dejando entrever que la construcción de una familia puede adaptarse, más allá de los cambios.

Las imágenes compartidas en redes sociales resultan elocuentes y ofrecen un retrato de la jornada. Nico posó junto al niño, celebrando el día especial con una dedicatoria cargada de ternura: “Feli del amor”. Gime, por su parte, eligió acompañar al protagonista de la jornada al aire libre, con una selfie cálida bajo el sol, y luego mostró fragmentos del evento que incluyeron el característico pastel de comunión decorado con globos y mensaje personalizado. En las publicaciones, ella aparece también junto a otra mujer del entorno, en un registro distendido que refuerza la idea de una convivencia amable.

Lejos de la tensión que suele acompañar las rupturas mediáticas, el clima se mantuvo sereno y los gestos transmitieron una convivencia basada en el respeto. La decisión de mostrarse juntos en un evento significativo como la comunión reafirmó la voluntad de ambos de priorizar los vínculos familiares que los unen, aunque la pareja ya no exista como tal. El encuentro se transformó en una oportunidad para desdramatizar el cambio de etapa, subrayando que las relaciones familiares pueden continuar a pesar de las heridas recientes.

"Feli del amor", Nico y Gime coincidieron en la primera comunión del pequeño (Foto: Instagram)

Accardi se fotografió con el mismo niño, sin embargo, no compartieron fotos los dos juntos

La jornada en familia y la actitud de Vázquez y Accardi reflejan la búsqueda de armonía y madurez ante los desafíos de la vida personal. En medio de la exposición pública, optaron por mostrar un mensaje conciliador y positivo: las familias pueden transformarse, pero seguirán siendo refugio y contención incluso después de una ruptura.

Semanas atrás, Gime se refirió a la separación y volvió a repetir que se está llevando adelante de la mejor manera posible, con el dolor de ponerle fin a una relación de casi 20 años. “El ciclo está en su camino y ya sabíamos que terminaba hace mucho. Fue un año y medio hermoso”, comenzó diciendo para las cámaras de LAM y SQP (América), sobre el final de su participación en Soñé que volaba, luego de murmurar que se encontraba “bien, acá como ven” con un tono apesadumbrado y descartaba que su salida del programa se debiera a los días de alta exposición mediática que viene teniendo.

Gimena Accardi habló de su separación: “Con Nico Vázquez nos amamos; él y su familia me acompañan” (Video: América TV)

Al ser consultada sobre una versión que dio Pepe Ochoa, sobre un joven deportista de 20 años llamado Ulises con el que la actriz estaría saliendo, ella mostró su postura: “Yo hace ya varias semanas abrí mi intimidad. Me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Dos cosas que para mí era muy importante aclararlas. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva un proceso largo de exposición, pero yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo”.

“Yo sé las cosas como son. Sé la verdad, Nico la sabe, que para mí es lo importante en todo esto. Y les doy la nota porque no me quiero irme corriendo, ni mucho menos, pero no tengo nada interesante para decir. No me dan ganas de aclarar nada, digan lo que digan. Digan el disparate que digan, yo no tengo más ganas de aclarar más cosas, porque yo lo que quería aclarar ya lo aclaré. Para mí era importante hacerlo”, enfatizó Gimena.

La protagonista de la obra En otras palabras también reconoció que no le sorprendió la repercusión que tuvieron sus dichos sobre su infidelidad y el descargo al aire que realizó. “Sabía que la repercusión iba a ser fuerte”, se sinceró. Al ser consultada si le habían dolido las declaraciones de Mirtha Legrand, quien aseguró que Gimena “lo hace quedar a él como un cornudo” y luego se arrepintió de sus dichos, la actriz se desligó. “Cerré todo, no veo nada por mi salud mental”, expresó.

“Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien”, resaltó, hacia el final de la nota. “En este momento me acompaña Nico, la familia de él y mis amigos”, sorprendió, contando el apoyo que recibe durante estos días. Pero cuando le consultaron sobre su cómo es su relación actual con Cande Vetrano, la pareja de Andrés Gil, quien fue vinculado sentimentalmente a ella, solo se limitó a decir un “todo bien” y se subió al auto que la esperaba para marcharse del lugar.