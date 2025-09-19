Ricardo Darín habló de la segunda temporada de El Eternauta: “Leí el primer capítulo, quedé conmocionado”

Ricardo Darín contó que ya leyó el guión del primer capítulo de la segunda temporada de El Eternauta

La emoción de Ricardo Darín por la esperada continuación de El Eternauta se renovó tras acceder al primer capítulo de la segunda temporada, según relató en una entrevista con Desinteligencia Artificial, el programa conducido por Cecilio Flematti que emite DGO Stream. Desde Madrid, donde se encuentra trabajando junto a Andrea Pietra en la obra Escenas de la vida conyugal en el Teatro Rialto, el actor compartió: “Va a ser increíble. Hoy casualmente recuperé mucho el entusiasmo, porque tuve la oportunidad de leer el primer capítulo. Tengo la suerte de que Bruno (Stagnaro, el director) me participa un poco de lo que están haciendo con el grupo de guionistas y quería que yo les hiciera una devolución de cómo lo tienen planeado. No está finito. No está dialogado. Están, digamos, todos los esquemas de la estructura del primer capítulo. Y va a ser increíble. Me quedé, te lo juro, muy conmocionado. Se lo dije en un audio. No esperaba que tuviera la potencia que va a tener ese primer capítulo y no me puedo imaginar lo que va a venir atrás. Van a ser otros capítulos muy, muy potentes”, afirmó el actor sobre el tanque de Netflix, que ocupó el primer lugar de espectadores en series de habla no inglesa durante varias semanas en todo el mundo.

La conversación, sin embargo, no se limitó a su experiencia artística. El actor también abordó la situación crítica que atraviesa el cine argentino tras el recorte de fondos al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), una decisión impulsada por el gobierno de Javier Milei. Darín calificó de insensata la interrupción del apoyo estatal al sector: “Cortar de cuajo el apoyo al cine argentino es una locura”, sostuvo durante la entrevista.

Desde Madrid y en charla con DGO Stream, Ricardo Darín y Andrea Pietra hablan de su defensa del cine argentino

El intérprete, de reconocida trayectoria internacional y que recientemente celebró la noticia de que será abuelo, argumentó que la industria audiovisual no solo representa un valor cultural, sino que también constituye un motor económico relevante. “Lo que genera la industria audiovisual son muchos puestos de trabajo, mucha riqueza, más allá de lo cultural. Es decir, concretamente, en términos de números, como les gusta hablar a algunos que son los más estrictos, es dejarla pasar, es perdérsela en vez de sumar, de buscar la manera de potenciarlo, de hacerlo cada vez mejor en vez de detenerlo. Y eso es lo que no termino de entender”, expresó Darín en diálogo con Desinteligencia Artificial.

En ese contexto, propuso la creación de un órgano consultivo compuesto por profesionales del sector, como guionistas, directores y productores, para garantizar transparencia y coherencia en la toma de decisiones. “Cuando digo notables suena un poco pedante el término, pero me refiero a gente del medio, colegas, guionistas, directores, productores para conformar una especie de consorcio de consulta para lograr transparencia y lógica en lo que se hace”, explicó el actor en la misma entrevista. Consultado sobre su disposición a integrar ese espacio, Darín fue contundente: “Para ser parte de la solución no tengo ningún inconveniente. Al contrario, pueden contar conmigo”, aseguró.

La charla de Darín y Pietra con Cecilio Flematti

Andrea Pietra, coprotagonista de la obra en Madrid, compartió su inquietud por el futuro del cine nacional y destacó su proyección internacional. “Los argentinos somos muy conocidos por nuestro cine. Yo me doy cuenta, soy testigo por lo que pasa con Ricardo acá (en Madrid) y toda la gente que pasea por Europa y que conoce Argentina por las películas. Entonces, ¿por qué? Somos un país que está en un muy buen lugar del cine. ¿Por qué matarlo?”, planteó la actriz.

Casi en simultáneo, días pasados, el protagonista de El Eternauta abordó su inminente paternidad como abuelo en una conversación con el programa A la Tarde (América TV), también desde Madrid. Entre risas, anticipó: “Voy a ser el peor abuelo. Le voy a decir todo lo que no debe hacer”, según declaró a A la Tarde. El actor reconoció el impacto que tuvo en su entorno la noticia del embarazo de Úrsula Corberó y su hijo el Chino Darín: “Es una situación tan inédita para nosotros que lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, sabiduría, paciencia también, apurarnos y aprender. Hay que aprender en el camino, ¿no?”, reflexionó Darín en la misma entrevista.