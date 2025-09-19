Teleshow

Estefi Berardi anunció su renuncia a Los Profesionales de Siempre para dedicarse a su emprendimiento: “Tengo mucha demanda”

La panelista habló en el programa de Flor de la V sobre su decisión de abandonar el ciclo para abocarse a un proyecto personal. Su palabra

Estefi Berardi deja Los Profesionales de Siempre para dedicarse a su agencia de marketing (Video: LPDS, El Nueve)

Este jueves Estefi Berardi renunció a Los Profesionales de Siempre, el programa conducido por Flor de la V en El Nueve. La panelista comunicó al aire que su decisión responde a la necesidad de dedicarse por completo a su agencia de marketing, un proyecto personal que, según sus propias declaraciones, atraviesa una etapa de crecimiento y alta demanda.

La panelista remarcó que su salida no está vinculada a conflictos internos ni a tensiones con el equipo, sino que se trata de una elección profesional y personal. Explicó que su renuncia se hará efectiva la próxima semana. “Soy analista en marketing, estoy terminando la licenciatura, me queda un examen y ya está”, relató.

La influencer detalló que este año abrió su propia agencia de marketing, una iniciativa que la entusiasma y que, en poco tiempo, se transformó en un desafío de gran envergadura. “La tele me gusta, pero suma mucho tiempo. No es solamente estar acá sentado dos horas, hay una preparación previa”, agregó.

La exangelita destaca la alta
La exangelita destaca la alta demanda de clientes en su nueva agencia de marketing

En diálogo con LAM (América TV), el crecimiento acelerado de su emprendimiento la tiene entusiasmada. “Abrí mi agencia de marketing este año. Es bastante nuevo, no estoy hace tanto con esto, empecé haciéndolo muy tranqui y empecé a crecer muy rápido. Hoy tengo mucha demanda de clientes y manejo la comunicación de un montón de empresas”, explicó. La exangelita manifestó que su intuición y su presente profesional la impulsaron a tomar esta decisión: “Me está yendo muy bien y siento que mi corazón siente que es momento de ponerle todo a eso en este momento. Mi intuición me decía que sí, porque ya no podía hacer todo”.

En cuanto a su nuevo proyecto, Berardi remarcó que la agencia de marketing se convirtió en su prioridad absoluta. La panelista relató que comenzó el emprendimiento de manera tranquila, pero el volumen de clientes creció rápidamente, lo que la llevó a manejar la comunicación de varias empresas. “Mi corazón siente que es momento de ponerle todo a eso”, insistió, y reconoció que la televisión requiere una dedicación que ya no podía sostener.

“Ustedes saben que hacer un programa no es solo estar sentado ahí dos horas. La gente por ahí piensa que te sentás y hablás, pero tenés que buscar temas, investigar, leer una causa. Hay panelistas que solo calientan la horita que van, pero a mí me gustaba trabajar de verdad”, expresó.

La televisión requiere una dedicación que Estefi Berardi ya no podía sostener (Video: LAM, América TV)

Respecto al ambiente laboral, fue enfática al descartar cualquier tipo de conflicto con sus compañeros o con la conductora. “Es un grupo relindo. Cuando me llamaron, lo que más me entusiasmaba era trabajar con vos, Flor. Me llevo una experiencia relinda”, afirmó en el programa de El Nueve. La panelista destacó que uno de los principales motivos para aceptar la propuesta de Los Profesionales de Siempre fue la oportunidad de trabajar junto a Flor de la V, a quien ahora dice que extrañará. “Cuando acepté hacer Los Profesionales era porque me motivaba trabajar con Flor, la quería conocer y quería laburar con ella. Y ahora la voy a extrañar”, sostuvo en diálogo con LAM.

En cuanto a sus perspectivas a futuro, no descartó regresar a la televisión. La panelista manifestó que, si bien ahora su prioridad es su agencia de marketing, no cierra la puerta a volver a la pantalla chica. Incluso, dejó abierta la posibilidad de reincorporarse como panelista en otros programas, pese a diferencias pasadas con algunas figuras del medio. “Esto es hoy, el año que viene no sé qué va a pasar. Capaz que me organizo y puedo volver a hacer tele. Lo dejo en manos de Dios y el universo. Ahora tengo que ocuparme de hacer crecer mi agencia”, expresó.

