Eva Bargiela y Gianluca Simeone dieron su primera entrevista juntos a semanas de ser padres

Eva Bargiela y Gianluca Simeone dieron su primera entrevista juntos

Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron el presente de espera y transformación que atraviesan, a pocas semanas de convertirse en padres por primera vez, durante su visita al diván de Cortá por Lozano (Telefe). En diálogo con Vero Lozano, relataron la evolución de su relación, cómo viven la inminente llegada de su hijo Faustino y el modo en que arman esta nueva etapa familiar. Desde el repaso de sus primeros encuentros y las particularidades del embarazo hasta la adaptación a la vida en Argentina, ambos pusieron en palabras la felicidad y la ansiedad de este momento compartido.

Eva fue la primera en describir el estado especial por el que atraviesan: “Estamos pasando un momento re lindo, superespecial. Bueno, vos que sos mamá lo, lo debés saber y todas las que son mamás. Es algo que cuando no te pasa, viste, no lo lográs entender todavía”. Gianluca, consultado por sus sensaciones, admitió: “Bien, bien. Muy contento y ansioso”. Eva retomó los desafíos de transitar el embarazo en tiempos de hiperconectividad: “Hay mucha información, además, ¿viste? Entre lo que te dice la gente, las redes sociales, TikTok… Los familiares, todos que te vienen a contar sus experiencias. Entonces, de pronto uno tiene que empezar como a filtrar un poquito y quedarse con lo que estás viviendo para, para no asustarte también”.

El relato del origen de la pareja surgió tras el interés de la conductora en la historia de amor: “Nos conocimos en un boliche. Esa fue la primera vez que, que nos vimos y bueno, de ahí quedó el, el contacto”, contó Gianluca. Eva amplió ese recuerdo: “El día que nos conocimos fue-- voy a decir la verdad, que me acerqué más yo que él... y nada, como que fluyó, nos pusimos a charlar y demás, pero después quedó todo como en standby. Unos meses largos, te diría, ¿eh? Yo recién me separaba, él también recién se separaba. Viste que en ese momento no estás como para empezar a conocer a nadie. Y pasaron unos meses, nos pusimos a, a charlar virtual y después, cuando nos conocimos, desde el día que nos vimos, creo que no nos separamos más”. El consenso entre ambos se expresó en un “No, no”, de Gianluca, resaltando el inicio de un vínculo que fluyó “todo normal, no había nada raro”.

Eva se encuentra en la última etapa de su embarazo (Foto: Instagram)

Consultada sobre qué diferencia encontró en Gianluca respecto a otras relaciones, Eva analizó: “Las relaciones se volvieron muy efímeras, eh, muy del tire y afloje, muy de que espero si me habla para hablarle. Y con él era como todo fácil, como que todo fluía, todo normal, no había nada raro... nos fluía naturalmente de querer vernos, de querer estar juntos, de querer compartir. Y entonces medio que me entregué, cosa que no es muy mío, porque yo soy muy estructurada, pero me entregué a eso y bueno, venimos bien”. Vero celebró el fluir natural de la pareja: “¡Mirá qué despacio!” a lo que Eva respondió con humor: “Claro, pero para qué poner trabas uno mismo a algo que está fluyendo naturalmente”.

Sobre el embarazo, Eva explicó el contexto del descubrimiento: “Yo estaba yendo y viniendo porque él estaba viviendo en España y había un día que dije: ‘Mmm, esto es raro que no esté sucediendo. Quiero hacer el test ahora porque no quiero enterarme lejos tuyo’. ¿Viste? Yo estaba que estaba un mes acá, un mes allá, por el trabajo, por todo. Dije: ‘Pero esto cuando decís no, no va a ser. O sea, imposible que sea’. Y fue.” Vero celebró: “Y fue.” y Eva ratificó: “Y fue.” La decisión fue mantener en reserva la noticia: “No, fue secreto. Muchos meses, o sea, hasta los tres meses”, contó Eva. “Hasta, hasta estar seguros los dos, ¿no?”, acotó Vero, y ella confirmó: “Sí”.

Desde que anunciaron en redes el embarazo, Eva convirtió sus redes en un diario de la feliz etapa

La familia de ambos celebró la noticia, dado que Faustino será el primer nieto de cada rama. Gianluca compartió: “Es el primer nieto de las dos partes, así que la verdad que están muy contentos todos”. Y Eva coincidió: “También, es el primer bebé de las dos familias, entonces va a ser malcriado. O sea, no hay, no hay otra opción”.

Sobre su presente en Argentina y los cambios laborales, Gianluca dijo: “Nos vinimos a vivir acá. Yo dejé de jugar al fútbol, me metí en el tema de representación... Estoy terminando también el curso de entrenador, así que estoy muy metido en eso”, lo que abre posibilidades diferentes de residencia. Eva sintetizó: “Por lo menos por ahora, sí… Ahora el plan es estar acá… Ya más yo no me puedo subir a un avión”.

Eva y Gianluca hace semanas que tiene definido el nombre de su hijo por venir (Foto: Instagram)

A la consulta sobre qué los enamoró del otro, Eva afirmó: “En él veo una persona muy noble. ¿Viste cuando ves una persona simple, noble, que te hace bien, que no tiene el lado B? Y creo que eso fue lo que me enamoró. Yo pensaba, quizás en un punto, que no existían más personas. Así que definitivamente fue eso lo que me enamoró y lo que me hizo querer construir una familia”. Gianluca lo resumió: “A mí me encantó que le encanta la familia a ella. Es una chica muy buena, una chica que siempre está, que quiere construir algo y la verdad que eso me enamoró mucho de ella”.

Ya sobre el cierre, intercambiaron palabras emotivas acerca del futuro juntos: “Es la mujer con la que siempre soñé formar una familia, que estoy muy contento de, de formar una familia con ella y que día a día construyamos, día a día construyamos, eh, la familia que siempre quisimos tener”, expresó Gianluca. Eva respondió: “Gracias por elegirme para, para formar una familia juntos. Y por hacerme pasar un embarazo tan lindo, porque a veces no, no se toma dimensión, ¿no?, de la importancia que tiene tener un buen compañero al lado en este momento. Y él es un gran sostén para mí”.