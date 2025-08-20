Eva Bargiela y Gianluca Simeone se preparan para la llegada de Faustino con entrenamiento en pareja

Pese al mal tiempo y a su pancita, Eva Bargiela se puso a ejercitar con todo junto a Gianluca Simeone (Instagram)

Eva Bargiela vive una etapa transformadora. La modelo transita la cuenta regresiva hacia la llegada de su primer hijo, Faustino, junto a Gianluca Simeone, su pareja. A poco de ser mamá por primera vez, continúa demostrando que cuidado personal y maternidad pueden ir de la mano, incluso en las semanas finales del embarazo.

Fiel a su estilo, Eva sorprendió a sus seguidores esta semana al publicar un video en sus redes sociales donde mostró su rutina completa de gimnasio, adaptada para esta etapa tan particular. Con la panza como gran protagonista y una mueca de orgullo en el rostro, escribió: “Día de lluvia ganado. Yo tuve que modificar mi entrenamiento y algunos días Gian Simeone se copa y lo hacemos juntos. Así que hoy lo grabamos: mom + dad workout”. El mensaje, cargado de entusiasmo y complicidad, dejó en claro no solo la importancia que le da al movimiento, sino también el rol fundamental que cumple la compañía de su pareja en este proceso.

A casi 32 semanas de embarazo, Bargiela se mostró activa, sonriente y cercana, alternando ejercicios de fuerza con movimientos aeróbicos, e incluyendo al padre de su bebé en la secuencia. “Faustino empieza a pesar y lo que antes resultaba sencillo se vuelve más difícil para mi cuerpo, como el equilibrio por ejemplo”, confesó con humor, logrando la empatía de otras mujeres que suelen escribirle por dudas similares. El video de la pareja se multiplicó rápidamente en comentarios de aliento.

Eva y Gianluca se sumaron a una rutina de ejercicios de cara a la inminente llegada de su bebé

En la rutina, la futura mamá sumó siete ejercicios perfectamente adaptados a la última etapa del embarazo. Así, se la pudo ver haciendo sentadillas con mancuernas, movimientos aeróbicos con elástico, estocadas y otras variantes, siempre con la sonrisa y el compromiso que la distinguen. La modelo recalcó en su propio posteo: “La rutina va cambiando, pero es este estilo por lo general”, enfatizando la importancia de consultar a profesionales y de escuchar a su propio cuerpo para hacer los ajustes necesarios.

La decisión de no abandonar la actividad física responde no solo al deseo de cuidar su físico, sino también a la búsqueda de un bienestar integral. Eva compartió que, si bien ajustó los ejercicios a las nuevas necesidades, la constancia resulta clave tanto en la gestación como en lo cotidiano. El posteo trascendió lo estrictamente deportivo y le sirvió para dar un mensaje de responsabilidad y autocuidado: cada embarazo es único y la supervisión médica resulta indispensable.

A la par, la pareja mostró cómo se mantienen activos ante sus seguidores (Instagram)

El costado más tierno de la publicación estuvo protagonizado por la complicidad con Gianluca. El hijo del Cholo Simeone se sumó al entrenamiento familiar, compartiendo ejercicios y sonrisas junto a Eva en un gesto que fue celebrado por sus seguidores. El espacio de gimnasio se transformó en un instante de pareja antes del nacimiento de Faustino, un nuevo ritual compartido que fortalece el vínculo y ayuda a atravesar juntos este tiempo de espera.

Los mensajes de los seguidores acompañaron el entusiasmo de la pareja, que se mostró fresca y espontánea en medio de la preparación para la llegada del bebé. “¡Qué lindo verte así, Eva!”; “Es hermoso que entrenen los tres ja ja”; “Ese bebito va a ser todo un deportista”; “Trabajo en equipo. Bien ahí esa pareja hermosa” fueron solo algunos de los comentarios que destacaron, celebrando la vitalidad y la energía que transmiten.

Con este video, la modelo no solo inspira a otras futuras mamás a mantenerse activas en el embarazo, siempre con los cuidados correspondientes, sino que también abre la intimidad de su rutina diaria. Entre risas, ejercicios y gestos de cariño, mostró cómo vive la maternidad junto a su pareja, demostrando que el movimiento puede ser también una forma de amor, de humor y de preparación para la nueva vida que asoma.