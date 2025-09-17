Teleshow

Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: evalúan una posible operación

El ex Gran Hermano se encuentra internado en el Hospital de Moreno desde el viernes a la noche, cuando sufrió un accidente con su moto

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Guardar
Thiago Medina
Thiago Medina

Thiago Medina sigue luchando por su vida. El exparticipante de Gran Hermano está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno desde el viernes por la noche, cuando protagonizó un grave accidente en moto. Desde entonces, toda la información en torno a su salud se conoció a partir de comunicados oficiales del nosocomio, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y con algunas precisiones que divulgó su entorno.

El miércoles a las 13 horas se conoció un nuevo parte oficial luego de más de 24 horas de silencio. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva".

El documento expresa que “durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica".

Respecto a los pasos a seguir, aseguran que “de continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses, no sería necesario el traslado del paciente”.

Thiago Medina sigue peleando por
Thiago Medina sigue peleando por su vida

Se trata del primer informe médico en 24 horas, ya que ayer por la tarde el nosocomio resolvió no emitir ninguna comunicación debido a la estabilidad en la salud de Medina. Al mantenerse en el mismo estado, los profesionales optaron por no volver a actualizar una información, ya que lo consideraron innecesario.

El parte conocido el martes por la mañana detallaba que Thiago Medina presentó un registro de fiebre, lo que llevó a la realización de cultivos y a un ajuste en el tratamiento antibiótico. Los médicos no reportaron alteraciones en los demás parámetros, por lo que la situación general no muestra cambios respecto al informe difundido el día anterior. En mensaje oficial, el nosocomio insiste en el carácter reservado de la evolución del exconcursante, en tanto persiste la vigilancia intensiva en la unidad especializada.

El entorno de Thiago Medina se mantiene presente desde el primer momento. Su expareja, Daniela Celis, madre de las mellizas Laia y Aimé, así como sus hermanas Camila y Brisa, participan activamente acompañando tanto en el hospital como a través de mensajes públicos. El apoyo de familiares y seguidores se refleja en iniciativas como la convocatoria de donantes de sangre para reforzar el banco de hemoterapia y pedidos de cadenas de oración.

Así lo reflejó Daniela Celis en declaraciones a la prensa en la puerta del hospital: “Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”. En redes sociales, Celis también difundió un mensaje de ánimo enviado por sus hijas al influencer, acompañado de las huellas plasmadas en témpera y la dedicatoria: “¡Vos podés, papá! Te amamos mucho”.

La hermana de Medina, Camila Deniz, compartió su experiencia frente al estado del joven. “No estamos fuertes, pero sí de pie. Es feo ver a tu hermano así”, afirmó ante la prensa. La familia denunció la circulación de noticias falsas relacionadas con el accidente y brindó detalles de las horas previas al siniestro. Deniz relató que el viernes compartió el día con su hermano en su domicilio, esperando cenar juntos antes de recibir la llamada que confirmó lo sucedido.

Temas Relacionados

Thiago MedinaDaniela CelisHospital de Moreno

Últimas Noticias

La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini a la caída de Catherine Fulop en el escenario: “Se llevó puesto todo”

Las hijas de la actriz venezolana eligieron restarle dramatismo al golpe que sufrió su mamá durante su participación en el concierto de Erreway

La reacción de Oriana y

“La gente entiende lo que pasa”: las contundentes palabras de Julieta Novarro tras las declaraciones de Cecilia Milone

En charla exclusiva con Teleshow, la actriz defendió el legado familiar, destacó el rol de su madre y el verdadero espíritu de su papá, quien falleció hace dos años

“La gente entiende lo que

Cada vez más enamorados, Juanita Tinelli y su novio regresaron de sus vacaciones en Miami: las fotos

La modelo arribó a Ezeiza junto a Bautista Cuiña y los padres de él y se mostró distendida ante los flashes y los curiosos

Cada vez más enamorados, Juanita

Shakira sumó una tercera fecha en Argentina luego de agotar dos Vélez: cuándo es y cómo adquirir las entradas

En pleno furor por sus canciones y su figura, la colombiana agregó una función extra para sus fanáticos locales. Todo lo que hay que saber para no quedarse afuera

Shakira sumó una tercera fecha

Historias fugaces, mates y un corazón: ¿Un nuevo capítulo para el amor entre El Polaco y Barby Silenzi?

El cantante de cumbia y la bailarina se mostraron juntos en las redes sociales y dieron pie a las especulaciones de reconciliación

Historias fugaces, mates y un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto cuesta hacerle el service

Cuánto cuesta hacerle el service oficial al auto: los precios para los modelos más accesibles del mercado

Mercados: vuelven a caer los bonos y se estabilizan las acciones frente a un dólar cerca del techo de la banda

Marcha Universitaria, en vivo: Médicos del Garrahan llegan al Congreso en la previa de la movilización universitaria

Los 3 trucos para eliminar el moho de las paredes del baño y la cocina

Cambio climático: los acuíferos de Brasil están en riesgo y comprometen el acceso al agua de millones de personas

INFOBAE AMÉRICA
Eisriesenwelt, la cueva de hielo

Eisriesenwelt, la cueva de hielo más grande del mundo

Arabia Saudita cerró decenas de locales nocturnos ante la presión conservadora

Un nuevo test podría detectar la tuberculosis en minutos al usar un hisopo en la lengua

Murió el viceprimer ministro de Cuba Ricardo Cabrisas a los 88 años

La Policía Federal de Brasil realizó una operación anticorrupción con decenas de detenidos: uno de ellos es un ex jefe de la propia Policía

TELESHOW
La reacción de Oriana y

La reacción de Oriana y Tiziana Sabatini a la caída de Catherine Fulop en el escenario: “Se llevó puesto todo”

“La gente entiende lo que pasa”: las contundentes palabras de Julieta Novarro tras las declaraciones de Cecilia Milone

Cada vez más enamorados, Juanita Tinelli y su novio regresaron de sus vacaciones en Miami: las fotos

Shakira sumó una tercera fecha en Argentina luego de agotar dos Vélez: cuándo es y cómo adquirir las entradas

Historias fugaces, mates y un corazón: ¿Un nuevo capítulo para el amor entre El Polaco y Barby Silenzi?