Se conoció el nuevo parte médico de Thiago Medina: evalúan una posible operación

Thiago Medina sigue luchando por su vida. El exparticipante de Gran Hermano está internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno desde el viernes por la noche, cuando protagonizó un grave accidente en moto. Desde entonces, toda la información en torno a su salud se conoció a partir de comunicados oficiales del nosocomio, que depende del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, y con algunas precisiones que divulgó su entorno.

El miércoles a las 13 horas se conoció un nuevo parte oficial luego de más de 24 horas de silencio. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva".

El documento expresa que “durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica".

Respecto a los pasos a seguir, aseguran que “de continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses, no sería necesario el traslado del paciente”.

Se trata del primer informe médico en 24 horas, ya que ayer por la tarde el nosocomio resolvió no emitir ninguna comunicación debido a la estabilidad en la salud de Medina. Al mantenerse en el mismo estado, los profesionales optaron por no volver a actualizar una información, ya que lo consideraron innecesario.

El parte conocido el martes por la mañana detallaba que Thiago Medina presentó un registro de fiebre, lo que llevó a la realización de cultivos y a un ajuste en el tratamiento antibiótico. Los médicos no reportaron alteraciones en los demás parámetros, por lo que la situación general no muestra cambios respecto al informe difundido el día anterior. En mensaje oficial, el nosocomio insiste en el carácter reservado de la evolución del exconcursante, en tanto persiste la vigilancia intensiva en la unidad especializada.

El entorno de Thiago Medina se mantiene presente desde el primer momento. Su expareja, Daniela Celis, madre de las mellizas Laia y Aimé, así como sus hermanas Camila y Brisa, participan activamente acompañando tanto en el hospital como a través de mensajes públicos. El apoyo de familiares y seguidores se refleja en iniciativas como la convocatoria de donantes de sangre para reforzar el banco de hemoterapia y pedidos de cadenas de oración.

Así lo reflejó Daniela Celis en declaraciones a la prensa en la puerta del hospital: “Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”. En redes sociales, Celis también difundió un mensaje de ánimo enviado por sus hijas al influencer, acompañado de las huellas plasmadas en témpera y la dedicatoria: “¡Vos podés, papá! Te amamos mucho”.

La hermana de Medina, Camila Deniz, compartió su experiencia frente al estado del joven. “No estamos fuertes, pero sí de pie. Es feo ver a tu hermano así”, afirmó ante la prensa. La familia denunció la circulación de noticias falsas relacionadas con el accidente y brindó detalles de las horas previas al siniestro. Deniz relató que el viernes compartió el día con su hermano en su domicilio, esperando cenar juntos antes de recibir la llamada que confirmó lo sucedido.