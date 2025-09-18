La angustia de Marcos Ginocchio por el delicado estado de salud de Thiago Medina: “Buen padre, buen hermano y buen amigo”

Marcos Ginocchio pidió oraciones por la salud de Thiago Medina, internado tras un grave accidente en moto

El pedido público de Marcos Ginocchio por la salud de Thiago Medina, quien permanece en estado crítico tras un accidente en moto, movilizó a familiares, amigos y seguidores del exparticipante de Gran Hermano. El último parte médico confirmó que Medina continúa en terapia intensiva y podría requerir una nueva intervención quirúrgica, mientras la preocupación y la solidaridad se multiplican en redes sociales y en el entorno cercano.

El accidente ocurrió el viernes por la noche en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, cuando Thiago, de 22 años, chocó con un auto mientras manejaba su moto. Desde entonces, permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, bajo asistencia respiratoria mecánica y con episodios de fiebre que mantienen en vilo a su familia y allegados. Los médicos evalúan la posibilidad de una nueva operación, en coordinación con profesionales del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, a la espera de una evolución favorable.

Familiares, amigos y excompañeros de Gran Hermano se movilizan en redes sociales para apoyar a Thiago Medina

En este contexto, Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022 de Gran Hermano y amigo cercano de Medina, utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo y convocar a una cadena de oración. “Buen padre, buen hermano, buen amigo. Muchas fuerzas para Thiaguito. Las oraciones y la fe llegan y ayudan como a veces no imaginamos”, escribió el joven junto a una foto del influencer con sus hijas Laia y Aimé. El mensaje, difundido minutos antes del inicio de la cadena de oración organizada por la familia, reflejó la angustia y el acompañamiento del entorno del joven.

La reacción de Ginocchio se sumó a la de otros excompañeros del reality, como Daniela Celis, Julieta Poggio, Romina Uhrig y Nacho Castañares, quienes también manifestaron su preocupación y pidieron acompañar a la familia de Medina con mensajes de aliento y oraciones.

Thiago Medina presentó un registro de fiebre, lo que llevó a la realización de cultivos y a un ajuste en el tratamiento antibiótico. Los médicos no reportaron alteraciones en los demás parámetros, por lo que la situación general no muestra cambios respecto al informe difundido el día anterior. En mensaje oficial, el nosocomio insiste en el carácter reservado de la evolución del exparticipante, en tanto persiste la vigilancia intensiva en la unidad especializada.

Daniela Celis, expareja de Medina, y sus hijas envían mensajes de ánimo y amor al influencer desde el hospital

El entorno de Thiago Medina se mantiene presente desde el primer momento. Su expareja, Daniela Celis, madre de las mellizas Laia y Aimé, así como sus hermanas Camila y Brisa, participan activamente acompañando tanto en el hospital como a través de mensajes públicos. El apoyo de familiares y seguidores se refleja en iniciativas como la convocatoria de donantes de sangre para reforzar el banco de hemoterapia y pedidos de cadenas de oración.

Así lo reflejó Daniela Celis en declaraciones a la prensa en la puerta del hospital: “Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”. En redes sociales, Celis también difundió un mensaje de ánimo enviado por sus hijas al influencer, acompañado de las huellas plasmadas en témpera y la dedicatoria: “¡Vos podés, papá! Te amamos mucho”.

La hermana de Medina, Camila Deniz, compartió su experiencia frente al estado del joven. “No estamos fuertes, pero sí de pie. Es feo ver a tu hermano así”, afirmó ante la prensa. La familia denunció la circulación de noticias falsas relacionadas con el accidente y brindó detalles de las horas previas al siniestro. Deniz relató que el viernes compartió el día con su hermano en su domicilio, esperando cenar juntos antes de recibir la llamada que confirmó lo sucedido.