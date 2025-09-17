Teleshow

Tiago PZK sorprendió con el look que llevó a La Voz Argentina: “Para estar cómodo”

El cantante, co-coach en el equipo de Luck Ra, asombró a Nico Occhiato por la particular prenda que eligió para el show. El momento

Sol de María

Por Sol de María

Tiago PZK sorprendió en La Voz Argentina con un look relajado y pantuflas con garras (Video: La Voz Argentina, Telefe)

Tiago PZK generó revuelo durante su reciente aparición en La Voz Argentina (Telefe) al presentarse con un atuendo fuera de lo convencional para un show televisivo. El co-coach de Luck Ra eligió unas pantuflas con garras como parte central de su vestuario, priorizando la comodidad y la originalidad en plena transmisión.

Sentado en la emblemática silla roja del programa, el cantante lució un conjunto monocromático en tonos bordó, compuesto por un pantalón ancho con inscripciones grabadas en las piernas, una polera de base y una chaqueta de cuero oversize de corte recto, hombros caídos y cierre metálico. El artista completó el estilismo con una cadena plateada de eslabones gruesos y un colgante en forma de estrella. Como detalle distintivo, usó aros plateados que sumaron un punto de luz al look.

El momento que dio más que hablar llegó cuando Nico Occhiato notó el inusual calzado de Tiago en pleno intercambio sobre la performance de un participante. “Perdón, Tiago, ¿estás en pantuflas vos?”, preguntó Occhiato, a lo que el cantante no dudó en responder, “Sí. Para estar cómodo”. El conductor insistió y le pidió que se levante para mostrar sus pies ante la audiencia: “Ah, pero tiene garras. Unas pantuflas con garras. Está buenísimo. ¿Esta es la que usas para estar en tu casa?”. “Sí. Quería estar cómodo”, reafirmó el artista de música urbana.

El artista priorizó la comodidad
El artista priorizó la comodidad y la originalidad en su vestuario durante la transmisión en Telefe

La conversación derivó en un diálogo sobre la autenticidad y el estilo personal del intérprete. “Tiago se pone cualquier cosa, le queda con onda. Yo me llego a poner algo así…”, bromeó Occhiato, mientras La Joaqui, también co-coach, agregó: “No entendieron la put... vibra, elegante sport, Nico, elegante sport”.

La elección de pantuflas con garras acentuó la impronta relajada de Tiago y marcó una diferencia con el código de vestimenta habitual del resto del jurado. Las imágenes de su look rápidamente circularon en redes sociales y generaron debate sobre los límites entre la comodidad y la etiqueta en la televisión.

El conductor Nico Occhiato destacó
El conductor Nico Occhiato destacó el inusual calzado de Tiago durante el programa en vivo

Previamente, durante la misma emisión, el jurado principal del team, Luck Ra, y quien está reemplazando a Lali Espósito, Nicki Nicole, se lucieron en un inesperado show. En medio de la transmisión, la cantante admitió: “Yo no estoy para cantar porque me siento un poco mal, creo que necesito un doctor”, en alusión al tema que ambos lanzaron en 2024.

La dinámica entre los artistas se intensificó cuando Occhiato intervino con humor: “¿Quién está para cantar? Tengo dos micrófonos de cantantes”, invitando a los coaches a sumarse a la música. El ambiente se distendió aún más cuando el presentador mostró uno de los micrófonos, señalando: “uno de los micrófonos dice ‘Luck Ra’ y es azul”, dejando de lado las especulaciones y destinando directamente al cordobés a ser uno de los intérpretes de la canción en vivo.

Luck Ra y Nicki Nicole brillaron en un show de apertura único en La Voz Argentina (Video: La Voz Argentina, Telefe)

En ese contexto, Facundo Almenara (nombre real del artista), solicitó a Occhiato que los presentara como si fueran participantes, lo que dio pie a la interpretación conjunta de “Doctor”. Tras la actuación, el conductor, ocupando el lugar de Luck Ra, improvisó una devolución imitando al coach: “Me requete requete recontra gustó. Estuvo requete recontra mortalazo. Y ¿qué mirás gato?”, desatando la risa de los presentes.

La colaboración entre Luck Ra y Nicki Nicole sumó otro motivo de expectativa a la emisión del martes en La Voz Argentina, que poco a poco va llegando a su fin. La canción, coproducida por Ramky y Tatool, evidencia la incursión de ambos artistas en un registro distinto al habitual. Mientras el cordobés se despega momentáneamente del cuarteto, Nicki Nicole suma su impronta urbana a una cumbia de estructura tradicional, que incorpora percusión intensa y un acordeón característico.

