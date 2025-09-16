Teleshow

La salud de Thiago Medina: qué dice el nuevo parte médico del hospital de Moreno

El ex Gran Hermano permanece internado desde el viernes a la noche luego de sufrir un grave accidente con su moto

Pablo Andisco

Por Pablo Andisco

Guardar
Thiago Medina continúa peleando por
Thiago Medina continúa peleando por su vida

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa internado luego del accidente que sufrió el viernes por la noche mientras circulaba a bordo de su motocicleta. El joven de 22 años permanece en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, bajo pronóstico reservado, acompañado por sus seres queridos y el equipo médico, que realiza un seguimiento intensivo de su evolución.

En la mañana del martes, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el nuevo parte médico oficial con la salud del ex Gran Hermano. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”.

El informe médico agrega que el joven “presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”. Por último, concluye en que “no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

En el parte anterior, difundido durante la tarde del lunes daba cuenta de que Medina se encontraba “estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado” y anticipaba que iban a realizar una “evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta”.

Daniela Celis y Thiago Medina
Daniela Celis y Thiago Medina

Desde que se conoció la noticia, tanto su expareja Daniela Celis, la madre de sus mellizas Laia y Aimé, como sus hermanas Camila y Brisa se convirtieron en sostén anímico de este momento delicado y en voceras informales de todo lo referente a la salud del influencer. El apoyo emocional y espiritual se ve reflejado en distintas muestras de solidaridad, que van desde el permanente pedido de cadena de oración por la salud de Thiago a la solicitud que se acerquen dadores de sangre al nosocomio para colaborar con el banco de hemoterapia.

Este lunes, después de visitar el hospital, Daniela Celis se dirigió a los medios y a quienes siguen la evolución del joven: “Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo. Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”, expresó emocionada antes de retirarse del lugar.

Además, Daniela compartió en sus redes el mensaje de ánimo enviado por sus hijas mellizas a su padre, tras el grave accidente. Allí se ven las huellas de las manos de las niñas, plasmadas con témpera y acompañadas por la dedicatoria en mayúsculas“¡Vos podés, papá! Te amamos mucho”, reflejaron el fuerte sostén emocional que recibe Medina en momentos de incertidumbre.

Por su parte, Camila Deniz, hermana de Thiago y conocida mediáticamente como Camilota, dio detalles conmovedores del momento que atraviesa Medina: "No estamos fuertes, pero sí de pie. Es feo ver a tu hermano así“, señaló ante la prensa mientras la voz se le quebraba.

Durante su testimonio, Camila se quejó de las noticias falsas que habían circulado en torno al accidente de su hermano, y contó cómo habían sido las horas previas al hecho. “El viernes vino a casa, desayunamos, tomamos unos mates y estuvimos hablando todo el día. Iba a venir con unos amigos a comer pizza, yo estaba amasando y le pedí a uno que le mande un mensajito. Lo estaba esperando como todas las noches porque vivimos juntos. Después recibí la llamada de Daniela y fue una pesadilla”, expresó.

Temas Relacionados

Thiago MedinaDaniela Celis

Últimas Noticias

La inesperada confesión de Pampita sobre las fotos que sube a sus redes: “Yo lo uso mucho”

Durante un segmento de Los 8 escalones, la conductora sorprendió a todos al develar uno de sus secretos en el mundo virtual

La inesperada confesión de Pampita

Santiago del Moro habló de su futuro en Telefe y enfrentó los rumores de una posible salida: “Me pareció extraño”

El conductor de Gran Hermano habló de los próximos desafíos profesionales que lo esperan. Gran Hermano, los Martín Fierro y la posibilidad de incursionar en el streaming

Santiago del Moro habló de

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

La cantante rosarina se sumó al reality musical en reemplazo de la artista, quien se ausentó por compromisos profesionales

Nicki Nicole debutó como coach

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

La comedia protagonizada por Benjamín Vicuña y Celeste Cid tuvo su presentación con una gran alfombra roja

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”

La participante de Cuestión de peso, en un móvil desde el hospital en el que se encuentra internado su hermano, abrió su corazón. Sus palabras

El desconsolado llanto de Camilota,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lo que no se vio

Lo que no se vio del discurso de Javier Milei en cadena nacional y los tres mensajes que ponderan en el Gobierno

Un análisis de la NASA reveló que la actividad solar está en aumento

Presupuesto 2026: el Gobierno espera un superávit primario menor al previsto en el acuerdo con el FMI

Javier Milei llegó a Paraguay para participar de la CPAC y se reunirá con Santiago Peña

Días nublados y aumento de temperatura: el tiempo para el AMBA y el resto del país

INFOBAE AMÉRICA
Al menos dos muertos y

Al menos dos muertos y varios heridos en un ataque ruso contra Zaporizhzhia en el este de Ucrania

Lo que parecía una simple pelea entre perros y gatos terminó en un asesinato en Uruguay

Uruguay: zonas francas critican el impuesto mínimo global propuesto por Orsi por “inoportuno”

La economía uruguaya lleva ocho trimestres de crecimiento pero muestra señales de enfriamiento

Una comisión de la ONU dijo que se cometió un genocidio contra la población en Gaza e Israel rechazó sus conclusiones

TELESHOW
La inesperada confesión de Pampita

La inesperada confesión de Pampita sobre las fotos que sube a sus redes: “Yo lo uso mucho”

Santiago del Moro habló de su futuro en Telefe y enfrentó los rumores de una posible salida: “Me pareció extraño”

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”