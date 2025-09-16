La salud de Thiago Medina: qué dice el nuevo parte médico del hospital de Moreno

Thiago Medina continúa peleando por su vida

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa internado luego del accidente que sufrió el viernes por la noche mientras circulaba a bordo de su motocicleta. El joven de 22 años permanece en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, bajo pronóstico reservado, acompañado por sus seres queridos y el equipo médico, que realiza un seguimiento intensivo de su evolución.

En la mañana del martes, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el nuevo parte médico oficial con la salud del ex Gran Hermano. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”.

El informe médico agrega que el joven “presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico”. Por último, concluye en que “no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado. Se encuentra estable y con pronóstico reservado”.

En el parte anterior, difundido durante la tarde del lunes daba cuenta de que Medina se encontraba “estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y pronóstico reservado” y anticipaba que iban a realizar una “evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta”.

Daniela Celis y Thiago Medina

Desde que se conoció la noticia, tanto su expareja Daniela Celis, la madre de sus mellizas Laia y Aimé, como sus hermanas Camila y Brisa se convirtieron en sostén anímico de este momento delicado y en voceras informales de todo lo referente a la salud del influencer. El apoyo emocional y espiritual se ve reflejado en distintas muestras de solidaridad, que van desde el permanente pedido de cadena de oración por la salud de Thiago a la solicitud que se acerquen dadores de sangre al nosocomio para colaborar con el banco de hemoterapia.

Este lunes, después de visitar el hospital, Daniela Celis se dirigió a los medios y a quienes siguen la evolución del joven: “Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo. Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán”, expresó emocionada antes de retirarse del lugar.

Además, Daniela compartió en sus redes el mensaje de ánimo enviado por sus hijas mellizas a su padre, tras el grave accidente. Allí se ven las huellas de las manos de las niñas, plasmadas con témpera y acompañadas por la dedicatoria en mayúsculas“¡Vos podés, papá! Te amamos mucho”, reflejaron el fuerte sostén emocional que recibe Medina en momentos de incertidumbre.

Por su parte, Camila Deniz, hermana de Thiago y conocida mediáticamente como Camilota, dio detalles conmovedores del momento que atraviesa Medina: "No estamos fuertes, pero sí de pie. Es feo ver a tu hermano así“, señaló ante la prensa mientras la voz se le quebraba.

Durante su testimonio, Camila se quejó de las noticias falsas que habían circulado en torno al accidente de su hermano, y contó cómo habían sido las horas previas al hecho. “El viernes vino a casa, desayunamos, tomamos unos mates y estuvimos hablando todo el día. Iba a venir con unos amigos a comer pizza, yo estaba amasando y le pedí a uno que le mande un mensajito. Lo estaba esperando como todas las noches porque vivimos juntos. Después recibí la llamada de Daniela y fue una pesadilla”, expresó.