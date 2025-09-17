La advertencia de Daniela Celis a Thiago Medina antes del accidente que sufrió con su moto: “Acordate de El Noba”

El grave accidente de moto protagonizado por Thiago Medina y ocurrido el pasado viernes en Francisco Álvarez, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, mantiene en vilo la escena mediática nacional. El exparticipante de Gran Hermano permanece internado en terapia intensiva tras sufrir lesiones de consideración. Ahora, se conoció la advertencia que Daniela Celis, le había hecho poco antes del siniestro, alertándolo sobre los riesgos de conducir ese vehículo.

El influencer fue trasladado de urgencia al hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno luego del accidente. El parte médico más reciente, emitido el pasado martes 16 de septiembre por la mañana, indica que el joven continúa en la unidad de cuidados intensivos, bajo la supervisión del equipo de cirugía torácica y los médicos de terapia intensiva. Los profesionales informaron que el creador de contenido presentó fiebre en las últimas horas, lo que motivó la toma de cultivos y un ajuste en el esquema de antibióticos. A pesar de esta complicación, se encuentra estable, aunque su pronóstico sigue siendo reservado. Entre las lesiones sufridas, se destaca un traumatismo en la caja torácica que requirió la extracción del bazo mediante cirugía. Desde el accidente, Medina permanece sedado y bajo estricta observación.

El entorno familiar de Thiago estuvo marcado por la angustia y la preocupación. Medina es padre de dos niñas, Aimé y Laia, fruto de su relación con Daniela, a quien conoció durante su experiencia en la casa. La pareja, aunque está separada, mantenía contacto frecuente por el bienestar de sus hijas. En los días previos al accidente, el joven se encontraba al cuidado de las gemelas junto a una niñera, mientras Celis cumplía con compromisos laborales. Según allegados, él aprovechó un llamado para retirar la moto, que acababa de adquirir, y se ausentó del hogar con la promesa de regresar en pocos minutos. La prolongada ausencia encendió las alarmas de la madre de las menores, quien al regresar y no encontrarlo, intuyó que algo grave había sucedido.

El exparticipante de Gran Hermano sufrió lesiones severas y fue sometido a una cirugía para extraerle el bazo

La firme oposición de Daniela Celis a la compra y uso de la moto por parte de Medina fue un tema recurrente en los días previos al accidente. Romina Uhrig, amiga cercana de ambos y compañera del reality, relató que Celis había manifestado en reiteradas ocasiones su temor a los accidentes de tránsito en motocicleta. “A Dani no le gustan las motos. Ella siempre dijo: ‘Yo no saldría con un chico que tenga moto’. Le dan miedo”, explicó la exdiputada, quien también confesó compartir ese temor. La preocupación de Pestañela se tradujo en mensajes directos a su ex, en los que le recordaba el caso de El Noba, un músico que falleció en 2022 tras un accidente similar. “Incluso en los últimos mensajes, Dani le había dicho a Thiago: ‘Acordate lo que le pasó al Noba’. Se lo dijo, me los mostró”, detalló la exdiputada, subrayando la insistencia de Celis en advertirle sobre los peligros.

La tensión y el mal presentimiento de Celis se intensificaron en los días previos al accidente. Uhrig describió el estado de angustia de su amiga, quien, tras conocer la noticia, se mostró abatida y con dificultades para sobrellevar la situación. “Cuando fui a la casa de Dani le dije que tenía que comer, porque no quería comer. Llora y se pregunta por qué”, relató Romina, evidenciando el impacto emocional que atraviesa la familia.

El caso de El Noba, músico fallecido en 2022 por un accidente similar, fue citado como advertencia por Celis (Instagram: @el_noba1312)

Lautaro Coronel, músico, conocido como El Noba, falleció en el 2022 en el Hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner de Florencio Varela, donde se encontraba internado luego de haber sufrido un accidente con su moto. El joven de 25 años tenía una hija y un promisorio futuro en la escena de la cumbia 420, de la que era uno de los referentes junto a L-Gante y Perro Primo.

Las pericias de aquel accidente denotaron que el cantante hacía wheelie y efectivamente viajaba sin casco antes de chocar contra un auto Peugeot 208 blanco, colisión en la que perdió la vida. La noticia se hizo viral rápidamente y fue la misma con la que Daniela le avisó a su expareja que tuviera cuidado al conducir, para no tener un final similar al de El Noba.