Ricardo Darín recordó como conoció a Florencia Bas, su esposa: “Salí despedido de la silla”

Ricardo Darín recordó como conoció a Florencia Bas, su esposa (Video: La Revuelta)

En la calidez espontánea del estudio de La Revuelta, el ciclo que conduce David Broncano, se abrió el juego: ¿cuándo empieza, realmente, una historia de amor? Entre anécdotas y risas, el micrófono terminó en manos de Ricardo Darín, quien no dudó en compartir cómo y cuándo conoció a Florencia Bas, la mujer con la que lleva años de pareja.

Todo comenzó con la pregunta directa de Broncano: “¿Con qué día se identifica el aniversario? ¿Lo contáis desde la primera cita, el primer beso, o la primera vez que decís ‘somos novios’, primera relación sexual?”. En el estudio, Andrea Prieta, con quien Darín hace Escenas de la vida conyugal en Madrid, respondió: “Yo lo cuento de ahí”, refiriéndose a la primera vez. Las risas estallaron cuando el conductor le preguntó por el “primer besito” y ella remató: “Fue todo junto”, en referencia a que en su caso, los momentos importantes ocurrieron en una misma noche.

Entonces, David dirigió la pregunta a Ricardo. Su respuesta, serena y contundente, dejó sin palabras al piso: “No, yo recuerdo el primer día que la vi, el primer momento en que la vi”, aclaró Darín. No es que celebran el aniversario ese día específicamente, pero el actor no olvida ni el detalle más mínimo: “Recuerdo el día, la hora, el lugar en que vi por primera vez a Florencia”.

La Avenida Corrientes fue el lugar donde comenzó esta historia de amor que lleva más de tres décadas escribiéndose (Foto: Instagrgam)

Con Broncano pidiendo detalles, el actor de Nueve Reinas abrió el baúl de los recuerdos y consiguió que el relato tuviera el color y calor de una escena de película. “La vi pasar, casi como si fuera un tema musical. Yo estaba en una pizzería con un par de amigos y la vi…”, comenzó. A pedido del conductor, precisó el escenario: “En pleno centro, en la calle Corrientes. Corrientes y Talcahuano, para ser más preciso”. Ahí mismo, a través del vidrio de la pizzería, vio acercarse a Florencia: “Me quedé mirándola, mirándola, mirándola y de golpe la perdí”.

Esa interrupción visual, causada por una columna ancha en el local, no apagó el magnetismo del encuentro. “Me causó gracia, porque ella era muy joven, muy joven. Yo también, pero ella mucho más joven que yo”. ¿Se terminó ahí? No. “Hicimos contacto visual y ella volvió a pasar por la vidriera para allá y ahí me causa un poco de gracia. Dije: ‘Acá algo hay’”.

Ante el desconcierto general, Broncano preguntó si Florencia había pasado caminando para atrás. La respuesta del intérprete de Argentina 1985 hizo reír al estudio: “No, no, no. Si hubiera pasado andando para atrás, yo le proponía matrimonio en el acto. Porque uno tiene muy pocas posibilidades en la vida de encontrarse con una mujer cangrejo”.

La pareja se casó en 1988 y tienen dos hijos, Clara y Ricardo, más conocido como Chino

Nada de escena irreal. “Salí despedido de la silla y fui a la calle y me le paré al lado”, contó el actor. Los nervios no lo ayudaron: “Tenía toda una porción de mozzarella toda atravesada. Me paré al lado de ella sin saber qué decirle y, por supuesto, no le dije nada”. Cruzaron juntos la avenida Corrientes. Del otro lado, el semáforo ofreció una chance más y Darín arriesgó: “Haciendo uso de la creatividad que me caracteriza, le dije: ‘¿Bailamos?’”.

Este ingenioso primer acercamiento a Bas no la asusto, ni escandalizó, más bien todo lo contrario: “Le causó gracia, nos reímos un poco y chau, se terminó” ¿Y entonces? Como si la ciudad se empeñara en reunirlos, el destino intervino: “Al otro día nos volvimos a encontrar. Una casualidad un poco causalidad”.

Entre bromas, Broncano concluyó que todo era propio de otra época: “Esto cada vez pasa menos porque el porcentaje de parejas que se conocen por la calle de hoy debe ser el 0,1%”. Darín coincidió: “Hoy es por redes”.

Ricardo y Florencia en la alfombra roja de los Golden Globe en el año 2023 (Foto: Instagram)

Pero fue en ese encuentro casual, entre pizza, vidrieras y columnas, donde la historia comenzó a rodar. “A ella sé que le causó gracia. Y fue un buen approach, digamos; fue un acercamiento adecuado”. No hubo tiempo para grandes frases ni para planes perfectos: el amor se presentó en Corrientes y Talcahuano, cuando nadie lo esperaba y con toda la torpeza inolvidable de un primer día, hoy lleva más de tres décadas de amor.