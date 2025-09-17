La angustia de Daniela Celis por el estado de Thiago Medina: “Presentó nuevos registros febriles”

Luego de que esta tarde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió un nuevo parte médico sobre la salud de Thiago Medina, quien permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno desde el viernes por la noche, Daniela Celis se dirigió a sus seguidores desde sus redes sociales pidiendo que sigan rezando por el padre de sus hijas.

“Recién salimos del hospital. Queremos compartir con ustedes, el estado de Thiago”, comenzó diciendo Pestañela. “Como ya es de público conocimiento las últimas 24hrs presentó nuevos registros febriles, se realizará una fibrobroncoscopia. Esperamos resultados”, aseguró la ex Gran Hermano, preocupada por el estado de salud del padre de sus hijas, Laia y Aimé.

“Si su evolución es favorable Thiago podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Se realizará en conjunto con el equipo de cirugía torácica de la Provincia de Buenos Aires, proveniente del Hospital Bicentenario Esteban Echeverría”, aseguró Daniela, quien se encuentra recibiendo todo el apoyo de sus excompañeros de programa, como Nacho Castañares, Romina Uhrig, Julieta Poggio y Alfa, entre muchos más.

“Mantenemos el pedido de cadena de oración. Más que nunca para Thiago Agustín Medina”, concluyó la influencer mientras transita estas horas difíciles acompañada por su familia y la de su expareja.

Este miércoles a las 13 horas se conoció un nuevo parte oficial luego de más de 24 horas de silencio. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva”.

El documento expresa que “durante las últimas 24 horas de internación presentó nuevos registros febriles. Mantiene dosis de inotrópicos, sin necesidad de aumento de dosis y al momento continúa en asistencia respiratoria mecánica”.

Respecto a los pasos a seguir, aseguran que “de continuar evolución favorable podría ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días. Se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital en conjunto con profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, y por un trabajo integrado entre los hospitales bonaerenses, no sería necesario el traslado del paciente”.

Se trata del primer informe médico en 24 horas, ya que ayer por la tarde el nosocomio resolvió no emitir ninguna comunicación debido a la estabilidad en la salud de Medina. Al mantenerse en el mismo estado, los profesionales optaron por no volver a actualizar una información, ya que lo consideraron innecesario.

En plena adversidad, Daniela Celis viene centrando sus esfuerzos en la fe, recurriendo a múltiples expresiones espirituales y comunitarias para buscar consuelo. Una imagen difundida inicialmente por Mara, hermana de Daniela, mostró uno de los recientes peregrinajes de la joven a la Basílica de Luján, acompañando la foto con el mensaje en redes sociales: “Les agradecemos mucho todo el apoyo, se vienen días difíciles pero siempre con fe. Fuerza T.”

A este gesto, sumó un texto personal donde subrayó su angustia y la esperanza por la pronta recuperación de su expareja. “Te rezo, te hablo, le imploro a Dios, a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas”, escribió.

El mensaje continuó profundizando en la intensidad con la que vive este momento: “Voy a orarte cada día que pase. Mi alma, cuerpo, mente y energía están con vos, en cada segundo del día, cada parte médico. Se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna, tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene, cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos”.

Finalmente, Daniela expresó su reconocimiento hacia quienes acompañan este trance: “Gracias a todos por estar con nosotras. No me siento sola”, destacó.