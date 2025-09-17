Historias fugaces, mates y un corazón: ¿Un nuevo capítulo para el amor entre El Polaco y Barby Silenzi?

¿Barby Silenzi y El Polaco otra vez juntos?: el video (Video: Instagram)

La historia de amor entre El Polaco y Barby Silenzi comenzó en el año 2016 y estuvo marcada por la pasión, el nacimiento de su hija Abril y, sobre todo, las idas y vueltas que se convirtieron en un clásico. A mediados de este año confirmaron su separación, que por los dichos de ambos parecía definitiva. Sin embargo, un video en redes sociales volvió a reavivar los rumores de una nueva vuelta al amor.

El foco recobró intensidad recientemente a partir de un corto video publicado por la bailarina a través de historias en Instagram. En ese registro audiovisual, que dura tan solo unos segundos, se la observa sentada en el asiento del acompañante dentro de un automóvil, tomando mate. Aunque la intención aparente era mostrar el resultado de su manicura, un detalle cambió el sentido de la publicación para la audiencia. Sobre la imagen, acompañó la frase “Mis uñitas y mi copiloto”, sumando junto a ese texto un emoji tapándose la boca y un corazón rojo,

En medio de la breve secuencia, el cantante aparece en cuadro apenas un instante, sin mirar a la cámara, enfocado en la conducción del vehículo. La fugacidad de su presencia, combinada con la frase elegida y los símbolos gráficos, despertó de inmediato las especulaciones de una posible reconciliación. No es menor recordar que ambos son padres de Abril, de cinco años, por lo que también el encuentro puede tener algo que ver con la pequeña.

Barby apostó por un cambio de look luego de la separación

Desde que dieron a conocer la noticia de la separación, las redes sociales de Silenzi se convirtieron en un lugar cargado gestos y guiños acerca de este tema. Días atrás, la bailarina dejó atrás su clásico peinado con el cabello tirante y sujetado en una colita y sorprendió con un renovado cambio de look, sumándose a una tendencia que promete arrasar en este próximo verano.

Bajo una luz tenue, Barby se retrató con una selfie en la que el cabello cae en mechones suaves, soltando la rigidez de la colita alta que la había acompañado por tanto tiempo. Apostó por el “estilo mariposa”: flequillo abierto en el centro y largos que enmarcan el rostro, una jugada sugerida por los especialistas como el look infalible para cualquier tipo de cara. “¿Te animarías a cambiar así después de una gran ruptura?”, podría preguntarse cualquiera frente a su imagen. Pero ella fue un paso adelante.

Tras la separación, ella no dudó en poner distancia: ocultó el tatuaje con las iniciales de El Polaco—un borrón cargado de significado, casi como una cicatriz en la piel—y lanzó dardos afilados en sus redes. Recientemente, compartió un mensaje contundente: “No existe pérdida de tiempo más grande que vivir tratando de cambiar a alguien que no ve ningún problema en lo que hace”.

El Polaco vuelva a estar en el ojo de la tormenta a raíz del enfrentamiento de Valeria Aquino y Barby Silenzi, dos de sus ex y madres de sus hijas más chicas (Puro Show – El Trece)

Un mes atrás, Ezequiel festejó junto a Valeria Aquino el cumpleaños número 12 de su hija Alma. La celebración que tenía todos los condimentos para ser una noche inolvidable, terminó envuelta en polémica por la presencia de Silenzi en la fiesta y un audio de la propia Valeria fue el encargado de dar inicio a este capítulo.

No es menor recordar que la relación entre las dos mujeres nunca fue buena. “No fue invitada. La decisión fue de Alma y yo la apoyé porque era su día y merece disfrutarlo con personas que la aman y que saben estar sin generar un conflicto. Pero, obviamente, esta persona se presentó igual, pero alrededor de las 11 empezó a discutir y armó un escándalo en la fiesta. Un horror, cada vez es peor y por eso no queremos que venga”, sentenció Aquino en el audio que le envió a Puro Show (El Trece).

Y finalmente, Aquino recalcó que siempre intentó transmitirle a su hija que mamá y papá se llevan bien, pero puso en palabras el malestar con la actual pareja de su ex: “Bárbara tiene celos de esa relación y siempre operó para que nos llevemos mal. Ella tampoco es bienvenida y no quiero que me señale como una mala madre, cuando no lo soy, y metiendo a sus hijas para usarlas y que Ezequiel no pueda hacer nada con Abril, que es de las dos. Es más, sin ir más lejos, el Día del Padre a Abril no se la dio”.