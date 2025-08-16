Teleshow

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa

La niña celebró con sus padres y sus hermanas en un clima de armonía que dejó atrás los cortocircuitos del pasado

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
El festejo de cumpleaños de la hija de El Polaco y Valeria Aquino (Video: Instagram)

Alma Cwirkaluk celebró sus 12 años rodeada del cariño de ambos padres y de sus hermanas en un festejo marcado por la armonía familiar. La reunión contó con la presencia de su papá, El Polaco, y su mamá, Valeria Aquino, además de Sol —hija del cantante y Karina “La Princesita”— y Abril, fruto del vínculo con Barby Silenzi, quien también fue parte del festejo. El encuentro se realizó en un ambiente moderno y luminoso, decorado con un fondo brillante y un cartel de “Happy Birthday” iluminado, creando el escenario ideal para retratar el momento especial.

La celebración tuvo un condimento especial: fue un festejo por partida doble. Cuando el reloj marcó la medianoche, la mamá de El Polaco cumplió un nuevo año de vida. Familiares y amigos aprovecharon la ocasión para que la abuela de Alma también soplara las velas junto a su nieta, reforzando el espíritu de unidad y generando otro momento emotivo entre generaciones. Ambas fueron protagonistas de la noche y compartieron el centro de la escena al momento de los saludos y los buenos deseos.

Las imágenes que circularon en redes sociales mostraron a Alma junto a sus padres y hermanas, todos abrazados y sonrientes, lo que transmitió un mensaje de integración y cercanía genuina, lejos de los cortocircuitos del pasado. La elección de atuendos en tonos negros aportó elegancia y sintonía a la jornada, mientras la cumpleañera destacó en el centro del grupo. En otra de las fotos, Alma posó flanqueada por sus dos padres, señal del apoyo y la presencia de ambos en un día clave de su vida.

El dress code de la
El dress code de la fiesta fue total black
Alma celebró sus 12 años
Alma celebró sus 12 años de vida
Babry Silenzi fue parte del
Babry Silenzi fue parte del cumpleaños de Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino

Una vez finalizada la celebración, Valeria Aquino compartió sus sensaciones a través de una extensa reflexión publicada en redes sociales. Comenzó por describir el evento con entusiasmo: “El cumpleaños de Alma fue soñado”. Subrayó el esfuerzo personal que implicó superar los contratiempos de la organización, con la entrega característica de su rol materno: “Como la súper mina que soy, resolví los percances con el amor y la entrega que me da ser mamá de una nena tan especial, delicada, sencilla, humilde y buena, que el universo me regaló”.

Valeria resaltó los valores de su hija y el vínculo que las une: “Alma tiene un corazón enorme, siempre busca la justicia y el respeto para todos, igual que yo. Y aunque la hicieron llorar, como la súper mamá que soy la abracé y le recordé: ‘Hoy es tu día, nadie te va a opacar. Sé vos, con tu fortaleza y tu corazón puro, noble y sincero’”.

La jornada, según su testimonio, se desarrolló sin altercados: “Nosotras nos portamos súper bien, ningún show ni circo de 5 minutos de televisión. Somos un EQUIPO. SOMOS UNA FAMILIA”. Agregó su gratitud a quienes la apoyaron: “Gracias a eso, el cumpleaños fue maravilloso: gracias al papá, a sus hermanas, la abuela, los padrinos, los tíos, mis amigos y todos los que con su amor hicieron de este día algo inolvidable”. Cerró su mensaje con una frase que sintetizó el espíritu de toda la celebración: “El amor siempre TRIUNFA”.

El mensaje que Valeria subió
El mensaje que Valeria subió en su canal de difusión de Instagram a las cuatro de la mañana

El Polaco también eligió compartir su perspectiva del cumpleaños y el marco familiar a través de sus redes sociales. Publicó un mensaje breve y contundente: “Gracias DIOS por la hermosa Familia que me diste… No cambiaría nada…”. Con estas palabras, dejó en claro su satisfacción por el presente familiar y el valor que asigna a los lazos construidos con sus hijas y las madres de ellas.

La fiesta por los 12 años de Alma y el cumpleaños de su abuela funcionaron como un testimonio de convivencia pacífica y respeto mutuo entre los distintos integrantes de la familia ensamblada que armó El Polaco a lo largo de los años. La jornada quedó registrada en imágenes y palabras que reflejaron una búsqueda común: priorizar la felicidad de la niña, fortalecer los vínculos familiares y celebrar juntos desde la sencillez y la empatía.

Temas Relacionados

El PolacoValeria AquinoBarby SilenziKarina La Princesita

Últimas Noticias

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei

Saltó a la fama en Notidormi, actuó con Guinzburg y Francella y protagonizó con María Fernanda Callejón una recordada portada de la mítica revista. Pero en el pico de la fama eligió bajar el perfil, aunque sin perder su lugar en los medios. El fanatismo por River Plate que le viene de familia y cómo conoció al actual Presidente

Karen Reichardt: de la tapa

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

Mientras espera su primer bebé con José Sosa, la modelo viajó con los pequeños que tuvo con Rodrigo De Paul y juntos cumplieron un sueño

Cami Homs llevó a sus

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

La cantante y la actriz de Elite protagonizaron uno de los momentos más comentados de la nueva apuesta de Sebastián Ortega

María Becerra y Valentina Zenere

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Thiago Martínez respondió a los rumores de infidelidad que habrían terminado el vínculo y dio su versión de los hechos

El ex de Tamara Báez

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Un pibe de Padua que desde siempre soñó con ser músico, “¡y hoy Lali y la Sole discuten por mí!”, todo eso está viviendo a los 29 años. Y, sobre todo, la posibilidad de estar compartiéndolo con su padre albañil, quien viene de superar un ACV

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito
ÚLTIMAS NOTICIAS
Estiman en más de 668

Estiman en más de 668 mil millones de pesos la deuda que el “Señor del Tabaco” mantiene con el Estado por un impuesto que nunca pagó

La 16ª Muestra de Cine Documental presenta estrenos y homenajes en Buenos Aires y Tucumán

Asesino serial en Jujuy: un entomólogo forense analizará los “bichos” hallados en la casa del horror

Quién era Micaela Basto, la joven de 22 años hallada muerta dentro del placard de un expolicía en un departamento de Córdoba

Crimen en La Matanza: declaró el único detenido y acusó a uno de los menores prófugos de asesinar a la mujer frente a su hijo

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán condenó

El régimen de Irán condenó a pena de muerte a la activista por los derechos humanos Sharifeh Mohammadi

Air Canada suspendió todos sus vuelos por una huelga de auxiliares de cabina

“Israel en pausa”: este domingo habrá un paro nacional para exigir la liberación de los rehenes en Gaza

Científicos entrenan algoritmos para descifrar las expresiones faciales de los animales

Taylor Swift dialoga con Shakespeare y una obra clásica de la Tate Britain en su nuevo disco

TELESHOW
Karen Reichardt: de la tapa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei

Cami Homs llevó a sus hijos a conocer la nieve: “Terminé con las manos congeladas”

María Becerra y Valentina Zenere reaccionaron a su escena hot de En el barro: “Me dejaste con ganas”

El ex de Tamara Báez habló luego de la separación y apuntó contra L-Gante: “Yo decidí no seguir con la relación”

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”