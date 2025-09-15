Celeste Cid contra los comentarios sobre sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

Celeste Cid respondió a las críticas sobre su aspecto físico y negó haberse realizado cirugías estéticas (Gustavo Gavotti)

Celeste Cid decidió expresarse públicamente tras recibir múltiples cuestionamientos en redes sociales vinculados a su apariencia. En un texto difundido a través de su cuenta de Instagram, planteó con firmeza: “No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”.

Durante los últimos días, la actriz realizó apariciones en varios medios, dando entrevistas y exponiéndose después de un breve período de ausencia. Su activa presencia llamó la atención de seguidores y varios usuarios en redes sociales, provocando una oleada de mensajes sobre su aspecto físico y especulaciones acerca de posibles intervenciones estéticas. Ante esto, la actriz fue directa: “Leí algunos comentarios, sobre todo hablando de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20’, ‘¿qué se hizo?, ‘basta de cirugías’)”.

En sus declaraciones compartidas vía Instagram, la artista expresó agradecimiento hacia quienes mencionaron sus trabajos a lo largo de tres décadas de carrera: “Me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y hacia mi trabajo... 30 años, este año, que me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, saber que fueron compañía de tantos, en tantos momentos”, señaló.

La actriz defiendió el derecho de las mujeres a envejecer en paz y cuestionó los mandatos sociales

En el mismo descargo, agregó: “Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de cruel, es imposible”, marcando posición sobre los juicios estéticos en torno a la edad y el paso del tiempo en la industria del espectáculo. La actriz detuvo su mensaje para analizar el origen y el impacto de los comentarios que observó entre quienes la siguen. La actual pareja de Santiago Korovsky identificó un trasfondo social y cultural: “El hecho de que además estos comentarios sean escritos por otras mujeres no hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘no se nos está permitido envejecer’”.

Celeste apeló a la necesidad de revisar esos mandatos y enfatizó el carácter universal del paso del tiempo. Sostuvo: “No hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, también es tiempo de nuestras propias vidas”.

Desde el año 1997, cuando debutó en Chiquititas, la actriz construyó una trayectoria reconocida en la televisión y el cine argentino, convirtiéndose en una figura frecuentemente aludida como referencia de belleza en el ámbito local. En esta oportunidad, la artista eligió poner en palabras no sólo su vivencia personal sino también el mandato colectivo sobre la imagen y el envejecimiento.

Celeste Cid denunció la presión social sobre la imagen femenina en la industria del espectáculo

Celeste Cid es madre de dos hijos, André y Antón, habló recientemente en Infobae con María Laura Santillán sobre la maternidad, la familia y sus proyectos creativos. “No hay un día que yo no hable con mi hijo. El vínculo que tenemos es muy cercano y ante cualquier cosa, él acude a mí. No hay temas de los que no se habla, hay un diálogo muy fluido, muy cercano”, señaló. En ese sentido, reconoció la transformación que implica crecer en público y sostuvo un ideario de vínculos honestos: “Siempre estuve con personas muy buenas. Algunas un poco más particulares que otras, pero siempre estuve en vínculos con gente buena”.

Ya instalada como una de las figuras del entretenimiento nacional, Celeste está trabajando en la escritura de nuevos proyectos propios: “Empecé a ver más cercana la posibilidad de dirigir, producir y escribir. Es mucho trabajo. Estoy muy impresionada. No porque actuar no sea un trabajo, sino que al actuar te dan un material que ya está digerido. Me interesaba salir un poco de la cosa individual de la actriz y pasar a pensar en los otros personajes, pensar los conflictos, cómo los resuelven”. Su libro “Intimidad” y su novela en desarrollo son hitos de una carrera que no deja de evolucionar.