Teleshow

Celeste Cid contra los comentarios sobre sobre su aspecto: “No tengo cirugías; soy una mujer de casi 42 años”

La actriz habló desde sus redes sobre los cuestionamientos que viene recibiendo por su apariencia y defendió el derecho de las mujeres a envejecer sin presiones

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Celeste Cid respondió a las
Celeste Cid respondió a las críticas sobre su aspecto físico y negó haberse realizado cirugías estéticas (Gustavo Gavotti)

Celeste Cid decidió expresarse públicamente tras recibir múltiples cuestionamientos en redes sociales vinculados a su apariencia. En un texto difundido a través de su cuenta de Instagram, planteó con firmeza: “No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”.

Durante los últimos días, la actriz realizó apariciones en varios medios, dando entrevistas y exponiéndose después de un breve período de ausencia. Su activa presencia llamó la atención de seguidores y varios usuarios en redes sociales, provocando una oleada de mensajes sobre su aspecto físico y especulaciones acerca de posibles intervenciones estéticas. Ante esto, la actriz fue directa: “Leí algunos comentarios, sobre todo hablando de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20’, ‘¿qué se hizo?, ‘basta de cirugías’)”.

En sus declaraciones compartidas vía Instagram, la artista expresó agradecimiento hacia quienes mencionaron sus trabajos a lo largo de tres décadas de carrera: “Me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y hacia mi trabajo... 30 años, este año, que me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, saber que fueron compañía de tantos, en tantos momentos”, señaló.

La actriz defiendió el derecho
La actriz defiendió el derecho de las mujeres a envejecer en paz y cuestionó los mandatos sociales

En el mismo descargo, agregó: “Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de cruel, es imposible”, marcando posición sobre los juicios estéticos en torno a la edad y el paso del tiempo en la industria del espectáculo. La actriz detuvo su mensaje para analizar el origen y el impacto de los comentarios que observó entre quienes la siguen. La actual pareja de Santiago Korovsky identificó un trasfondo social y cultural: “El hecho de que además estos comentarios sean escritos por otras mujeres no hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘no se nos está permitido envejecer’”.

Celeste apeló a la necesidad de revisar esos mandatos y enfatizó el carácter universal del paso del tiempo. Sostuvo: “No hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, también es tiempo de nuestras propias vidas”.

Desde el año 1997, cuando debutó en Chiquititas, la actriz construyó una trayectoria reconocida en la televisión y el cine argentino, convirtiéndose en una figura frecuentemente aludida como referencia de belleza en el ámbito local. En esta oportunidad, la artista eligió poner en palabras no sólo su vivencia personal sino también el mandato colectivo sobre la imagen y el envejecimiento.

Celeste Cid denunció la presión social sobre la imagen femenina en la industria del espectáculo

Celeste Cid es madre de dos hijos, André y Antón, habló recientemente en Infobae con María Laura Santillán sobre la maternidad, la familia y sus proyectos creativos. “No hay un día que yo no hable con mi hijo. El vínculo que tenemos es muy cercano y ante cualquier cosa, él acude a mí. No hay temas de los que no se habla, hay un diálogo muy fluido, muy cercano”, señaló. En ese sentido, reconoció la transformación que implica crecer en público y sostuvo un ideario de vínculos honestos: “Siempre estuve con personas muy buenas. Algunas un poco más particulares que otras, pero siempre estuve en vínculos con gente buena”.

Ya instalada como una de las figuras del entretenimiento nacional, Celeste está trabajando en la escritura de nuevos proyectos propios: “Empecé a ver más cercana la posibilidad de dirigir, producir y escribir. Es mucho trabajo. Estoy muy impresionada. No porque actuar no sea un trabajo, sino que al actuar te dan un material que ya está digerido. Me interesaba salir un poco de la cosa individual de la actriz y pasar a pensar en los otros personajes, pensar los conflictos, cómo los resuelven”. Su libro “Intimidad” y su novela en desarrollo son hitos de una carrera que no deja de evolucionar.

Temas Relacionados

Celeste Cid

Últimas Noticias

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”

Leonardo Veterale, más conocido por su personaje que brilla en LAM, festejó un nuevo año junto a amigos. El momento

Así fue el festejo de

El mensaje de Daniela Celis tras el terrible accidente de Thiago Medina: “Mantenemos el pedido de oración”

La expareja del ex Gran Hermano solicitó apoyo espiritual y agradeció muestras de solidaridad. El joven permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado

El mensaje de Daniela Celis

Emilia Attias y Susana Roccasalvo adelantaron cómo se preparan para MasterChef Celebrity: “Comenzamos a grabar a fin de mes”

La actriz y la conductora de Implacables dieron detalles de sus preparativos para la competencia de cocina. Cuáles son sus fortalezas y debilidades

Emilia Attias y Susana Roccasalvo

La tristeza de Diego Poggi por la muerte de su abuela: “Cuidanos y esperame”

El conductor de Telefe compartió un emotivo mensaje recordando a Mary y agradeció el apoyo recibido de seguidores y colegas tras la noticia de su muerte

La tristeza de Diego Poggi

Griselda Siciliani y el juego de seducción con Luciano Castro en playas de Brasil

La pareja vivió unos días de puro relax en Florianópolis, y la actriz mostró a su novio exhibiendo su físico trabajado

Griselda Siciliani y el juego
ÚLTIMAS NOTICIAS
De sastrería a transparencias, cuáles

De sastrería a transparencias, cuáles fueron las claves de la moda en la alfombra roja de los Emmy 2025

Premios Emmy 2025: quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la alfombra roja

Hackeaban los WhastApp enviando links de páginas falsas y les vaciaban las cuentas: 12 sospechosos

Intentó huir de un control policial e ingresó al lago del Parque Indoamericano para no ser atrapado

Cambios por el aumento del dólar: cuánto cuesta sacar plata de un cajero automático del exterior

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania ofreció su apoyo a

Ucrania ofreció su apoyo a la OTAN tras las recientes incursiones de drones rusos en Polonia y Rumania

Represión en Cuba: la dictadura detuvo al menos a siete personas tras las protestas por los apagones en Gibara

Marine Le Pen vaticinó que una moción de censura tumbará al nuevo primer ministro francés “en algunas semanas o meses”

“La democracia y la soberanía brasileñas no son negociables”: la carta de Lula a Trump

Guinea Ecuatorial dejó sin internet a la isla de Annobón por protestar contra una constructora vinculada al dictador Obiang

TELESHOW
Así fue el festejo de

Así fue el festejo de cumpleaños de La Barby y el mensaje de Ángel de Brito: “Esta amistad cumplió la mayoría de edad”

El mensaje de Daniela Celis tras el terrible accidente de Thiago Medina: “Mantenemos el pedido de oración”

Emilia Attias y Susana Roccasalvo adelantaron cómo se preparan para MasterChef Celebrity: “Comenzamos a grabar a fin de mes”

La tristeza de Diego Poggi por la muerte de su abuela: “Cuidanos y esperame”

Griselda Siciliani y el juego de seducción con Luciano Castro en playas de Brasil