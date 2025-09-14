Magui Bravi le reveló a Mirtha Legrand el prejuicio que enfrentó en sus primeros pasos en la actuación

Magui Bravi Conto El Prejuicio Que Enfrento En Sus Primeros Pasos En La Actuacion

A lo largo de los años, Magui Bravi construyó una exitosa carrera como bailarina, brillando no solo ante las cámaras de Showmatch o Soñando por Bailar, sino también en recintos como el Teatro Colón. Sin embargo, lejos de aquella vida, este sábado, la artista sorprendió a Mirtha Legrand al contarle el rotundo cambio de profesión que atravesó en el ultimo tiempo.

Todo sucedió cuando la Chiqui le comentó a su invitada: “¿Vos sos actriz? Yo te conocí bailarina”. Tras confirmar el inicio de su carrera artística, Bravi continuó: “Vos me conociste así Mirtha, pero desde 2016 que decidí dedicarme únicamente al cine y la actuación. Yo toda la vida estudié actuación, así como baile, pero las puertas se me abrieron desde ese lado. Siempre quise hacer cine, era mi gran sueño. Así que insistí mucho y empecé despacito haciendo papeles muy chiquitos”.

A partir de entonces, Magui relató las dificultades con las que se encontró al intentar abrirse paso en la actuación: “Rogaba todo el tiempo que por favor me tomaran un casting, porque también estaba ese prejuicio en el que decían: ‘ah, ya sé quién es, no, es la chica que baila, ya la conozco’. Hasta que de a poco en los castings me dejaron hablar”.

Magui Bravi habló de los prejuicios que enfrentó al querer dedicarse a la actuación

Luego, la artista volvió a sorprender a la histórica conductora al mencionar la cantidad de películas en las que había actuado: “Hice mis primeros papeles y de ahí no paré más hasta el día de hoy, que ya voy más de 25 películas. Hice algo maratónico porque quería ubicarme en mi cabeza en el mismo lugar que una actriz que había empezado con 13 años en la tele. Hice mucho género de terror, en inglés, para países del extranjero”.

Sin salir de su asombro, la diva dijo: “¿No bailas más?”. Más allá de sentir que decepcionaba a la conductora, Magui reafirmó: “Hoy no bailo más, tengo un bebé de un año y medio que es lo más hermoso del mundo y que me cambió la vida”. La artista se convirtió en mamá de Galileo hace un año y medio. En ese tiempo, con la idea de poder centrarse en su trabajo, decidió enviarlo a un jardín maternal. “Lo mando a un maternal, porque me encontraba a las ocho de la noche, después de haber estado todo el día con él, leyendo los guiones y no podía, me quedaba dormida en la mesa del living. Era muy difícil”, explicó.

Por último, Bravi cerró revelando sus sentimientos encontrados por esta decisión: “Esto lo cuento con culpa, porque me da cosa enviarlo desde tan chiquito a un maternal, pero lo cierto es que recuperé un poco de tiempo. Lo que me dio este colegio es el poder volver a agarrar un trabajo, aceptar un papel”.

En 2024, Magui Bravi se convirtió en madre

Lucía Magdalena Ana Bravi, popularmente conocida como Magui Bravi, supo conquistar a sus seguidores por su don para el baile. Hace casi una década, en 2012, se convirtió en la ganadora de Soñando por Bailar 2 y logró instalarse en el medio.

Desde el año 2009, además, Bravi se encuentra en una relación con el arquitecto Octavio Cattaneo. Tras 14 años juntos, la pareja decidió dar el “Sí, quiero” y anunció su casamiento a principios del 2023. Meses después, anunciaron que estaban en la dulce espera. Finalmente, en enero de 2024, la dupla recibió a Galileo. Desde entonces, hace ya nueve meses, la bailarina muestra en sus redes sociales las diferentes caras de la maternidad.

En diálogo con Infobae, la artista habló de su maternidad: “Me cuesta un montón. Es el trabajo más difícil que hice, pero me di cuenta de que hay cosas más importantes en la vida. Por ahí yo me dediqué 100% al laburo: trabajo desde los 13 años y todas mis metas o logros profesionales fueron mi prioridad. Ahora digo: “Che, la vida se trataba de otra cosa también”. Hoy la Magui mamá va primero y, después, vienen todas las otras”.