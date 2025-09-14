Teleshow

Magui Bravi le reveló a Mirtha Legrand el prejuicio que enfrentó en sus primeros pasos en la actuación

La artista, que fue una de las invitadas en el programa de la diva, habló de su rotundo cambio de profesión

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Guardar
Magui Bravi Conto El Prejuicio Que Enfrento En Sus Primeros Pasos En La Actuacion

A lo largo de los años, Magui Bravi construyó una exitosa carrera como bailarina, brillando no solo ante las cámaras de Showmatch o Soñando por Bailar, sino también en recintos como el Teatro Colón. Sin embargo, lejos de aquella vida, este sábado, la artista sorprendió a Mirtha Legrand al contarle el rotundo cambio de profesión que atravesó en el ultimo tiempo.

Todo sucedió cuando la Chiqui le comentó a su invitada: “¿Vos sos actriz? Yo te conocí bailarina”. Tras confirmar el inicio de su carrera artística, Bravi continuó: “Vos me conociste así Mirtha, pero desde 2016 que decidí dedicarme únicamente al cine y la actuación. Yo toda la vida estudié actuación, así como baile, pero las puertas se me abrieron desde ese lado. Siempre quise hacer cine, era mi gran sueño. Así que insistí mucho y empecé despacito haciendo papeles muy chiquitos”.

A partir de entonces, Magui relató las dificultades con las que se encontró al intentar abrirse paso en la actuación: “Rogaba todo el tiempo que por favor me tomaran un casting, porque también estaba ese prejuicio en el que decían: ‘ah, ya sé quién es, no, es la chica que baila, ya la conozco’. Hasta que de a poco en los castings me dejaron hablar”.

Magui Bravi habló de los
Magui Bravi habló de los prejuicios que enfrentó al querer dedicarse a la actuación

Luego, la artista volvió a sorprender a la histórica conductora al mencionar la cantidad de películas en las que había actuado: “Hice mis primeros papeles y de ahí no paré más hasta el día de hoy, que ya voy más de 25 películas. Hice algo maratónico porque quería ubicarme en mi cabeza en el mismo lugar que una actriz que había empezado con 13 años en la tele. Hice mucho género de terror, en inglés, para países del extranjero”.

Sin salir de su asombro, la diva dijo: “¿No bailas más?”. Más allá de sentir que decepcionaba a la conductora, Magui reafirmó: “Hoy no bailo más, tengo un bebé de un año y medio que es lo más hermoso del mundo y que me cambió la vida”. La artista se convirtió en mamá de Galileo hace un año y medio. En ese tiempo, con la idea de poder centrarse en su trabajo, decidió enviarlo a un jardín maternal. “Lo mando a un maternal, porque me encontraba a las ocho de la noche, después de haber estado todo el día con él, leyendo los guiones y no podía, me quedaba dormida en la mesa del living. Era muy difícil”, explicó.

Por último, Bravi cerró revelando sus sentimientos encontrados por esta decisión: “Esto lo cuento con culpa, porque me da cosa enviarlo desde tan chiquito a un maternal, pero lo cierto es que recuperé un poco de tiempo. Lo que me dio este colegio es el poder volver a agarrar un trabajo, aceptar un papel”.

En 2024, Magui Bravi se
En 2024, Magui Bravi se convirtió en madre

Lucía Magdalena Ana Bravi, popularmente conocida como Magui Bravi, supo conquistar a sus seguidores por su don para el baile. Hace casi una década, en 2012, se convirtió en la ganadora de Soñando por Bailar 2 y logró instalarse en el medio.

Desde el año 2009, además, Bravi se encuentra en una relación con el arquitecto Octavio Cattaneo. Tras 14 años juntos, la pareja decidió dar el “Sí, quiero” y anunció su casamiento a principios del 2023. Meses después, anunciaron que estaban en la dulce espera. Finalmente, en enero de 2024, la dupla recibió a Galileo. Desde entonces, hace ya nueve meses, la bailarina muestra en sus redes sociales las diferentes caras de la maternidad.

En diálogo con Infobae, la artista habló de su maternidad: “Me cuesta un montón. Es el trabajo más difícil que hice, pero me di cuenta de que hay cosas más importantes en la vida. Por ahí yo me dediqué 100% al laburo: trabajo desde los 13 años y todas mis metas o logros profesionales fueron mi prioridad. Ahora digo: “Che, la vida se trataba de otra cosa también”. Hoy la Magui mamá va primero y, después, vienen todas las otras”.

Temas Relacionados

Magui BraviMirtha Legrand

Últimas Noticias

Pampita frenó a Barbie Simons tras sus pícaros comentarios sobre Franco Colapinto: “Mirá esos abdominales”

La conductora protagonizó un divertido ida y vuelta con su amiga luego de opinar sobre el entrenamiento que realiza el piloto de Fórmula 1

Pampita frenó a Barbie Simons

Los llamativos looks de Sofía Gonet en su viaje por Nueva York: moda urbana, brillo y sofisticación

La influencer deslumbró en sus redes sociales con el despliegue fashion en las calles de la Gran Manzana y canalizó a su Carrie Bradshaw interior

Los llamativos looks de Sofía

Mirtha Legrand impactó en su programa con un vestido verde y negro de paillette, bordados y cristales

La conductora de la Noche de Mirtha volvió a apostar por un look de Iara, uno de sus diseñadores de confianza

Mirtha Legrand impactó en su

En medio de su embarazo, Cami Homs fue a la cancha para alentar a José Sosa desde la tribuna

La modelo se mostró, junto a sus amigas, con la camiseta pincharrata en el duelo de Estudiantes de La Plata contra River Plate

En medio de su embarazo,

Globos, lazos rosas y cupcakes: así fue el primer cumpleaños de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero

Sin palabras grandilocuentes, la pareja celebró el primer año de vida de su pequeña, enmarcada por los gestos sencillos y la alegría compartida

Globos, lazos rosas y cupcakes:
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno está dispuesto a

El Gobierno está dispuesto a defender el techo de la banda cambiaria hasta las elecciones, mientras los mercados piden señales políticas

Clima de Negocios: Las empresas pusieron freno de mano y las que cotizan en EEUU restaron USD 9.500 millones de valor en una semana

Qué piensa en la intimidad Axel Kicillof luego de su victoria electoral más importante

Antonio Banderas reveló su rutina de running, la alimentación y estilo de vida que lo mantienen en forma luego de un infarto

Día del Hipertenso en la Argentina: las 7 recomendaciones del nuevo consenso de expertos

INFOBAE AMÉRICA
Daniel Noboa puso fin al

Daniel Noboa puso fin al Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela que facilitaba visas y residencias

Escribió en papelitos la muerte de su madre y, 15 años después, Andrés Neuman los publica: “En el poema podés ejercer la impudicia”

“Mussolini: hijo del siglo” es un torbellino audiovisual con inquietantes ecos en la actualidad global

Día del Hipertenso en la Argentina: las 7 recomendaciones del nuevo consenso de expertos

La ONU condenó la masacre de una pandilla en Haití que dejó más de 40 muertos y pidió que los culpables sean llevados a la justicia

TELESHOW
Pampita frenó a Barbie Simons

Pampita frenó a Barbie Simons tras sus pícaros comentarios sobre Franco Colapinto: “Mirá esos abdominales”

Los llamativos looks de Sofía Gonet en su viaje por Nueva York: moda urbana, brillo y sofisticación

Mirtha Legrand impactó en su programa con un vestido verde y negro de paillette, bordados y cristales

En medio de su embarazo, Cami Homs fue a la cancha para alentar a José Sosa desde la tribuna

Globos, lazos rosas y cupcakes: así fue el primer cumpleaños de Olivia, la hija de Sofía Calzetti y el Kun Agüero