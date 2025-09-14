El último posteo de Thiago Medina antes de accidentarse: “Gracias por el regalo”

Thiago Medina se encuentra hospitalizado en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno

Desde el viernes por la noche, Thiago Medina sigue internado en terapia intensiva tras haber sufrido un gravísimo accidente en la Ruta 7 mientras conducía su moto.

El accidente dejó al ex gran hermano hospitalizado en el Hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno. El incidente ocurrió pocas horas después de que Thiago compartiera en sus redes sociales un gesto de aprecio recibido por parte de una joyería.

En la imagen se apreciaba una caja de cartón adornada con un lazo rojo y una nota manuscrita. El mensaje, dirigido especialmente a él, decía: “Hola ¡Llegué! Para Thiago de GH. De la joyería la casa de enchapados 18K. Espero que te gusten las cosas que te mando con mucho cariño”.

El influencer agradeció públicamente el presente al escribir sobre la foto: “Gracias por el regalo”, acompañando la publicación con la mención de la marca y dos emojis: uno con una carita y el símbolo de pesos en los ojos, y otro de un trébol de cuatro hojas.

Esta es la foto que Thiago compartió en sus historias, a propósito del regalo que le hicieron de una joyería (Captura IG:@thi4go_km)

Cómo sigue su estado de salud

Con el correr de las horas, comenzaron a conocerse nuevos detalles acerca de su estado de salud. Este domingo, según expresaron fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Nicolás Kreplak, a Teleshow: “Sigue en UTI. Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”.

Cabe recordar que, horas atrás, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dependiente del ministerio, había compartido un parte médico oficial luego de que el joven fuera intervenido quirúrgicamente a menos de veinticuatro horas del accidente.

Una imagen de Thiago en su moto (Captura de video IG)

“El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, señalaba el informe médico. El comunicado enfatizaba también: “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”.

La primera en manifestarse tras el accidente fue Daniela, dejando de lado toda distancia o conflicto previo para apoyar públicamente al padre de sus hijas. Sus palabras, compartidas en redes sociales, mostraban la angustia que vivía mientras aguardaba noticias entre pasillos y salas de espera. “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, escribió la exjugadora del reality. El mensaje, sencillo y directo, transmitía el desasosiego y la necesidad de apoyo de la comunidad que siguió la historia del joven en televisión.

A medida que las horas avanzaban, Celis volvió a utilizar sus redes para mantener informados a amigos, familiares y seguidores del verdadero cuadro, evitando rumores y desinformación: “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”.

El triste posteo de Camilota, la hermana de Thiago Medina, en medio de su internación: “Va a salir adelante”

Desde el hospital, el clima es de tensión y expectativa. Las puertas permanecen abiertas únicamente para los familiares más cercanos, mientras los médicos del equipo de terapia intensiva y cirugía torácica mantienen reuniones frecuentes con los seres queridos de Thiago, actualizando minuto a minuto cada cambio en el cuadro clínico. La información es compartida con extremo cuidado, buscando proteger tanto la privacidad de la familia como la salud emocional de todos los involucrados.

Mientras tanto, fuera del hospital y en redes sociales, se multiplican los mensajes de aliento, las cadenas de oración y los pedidos por la pronta recuperación del joven. La experiencia de Thiago traspasó la pantalla y hoy se volvió también una causa que une a familiares, amigos, excompañeros de Gran Hermano y seguidores anónimos. Todos ellos aguardan, atentos a las novedades y con la esperanza puesta en que el esfuerzo de los médicos y el amor de los suyos ayuden al joven a superar este difícil momento.