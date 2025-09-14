Cómo sigue la salud de Thiago Medina: nueva comunicación oficial

El exparticipante de Gran Hermano sufrió un accidente de vial el viernes por la noche (Instagram)

Desde el viernes por la noche, Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva después de haber sufrido un grave accidente mientras conducía su moto. El joven permanece hospitalizado en la localidad bonaerense de Moreno, a donde fue trasladado de urgencia inmediatamente después del incidente. Apenas trascendió la noticia, su entorno más cercano se movilizó. Entre los primeros en llegar se encontraron su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis, su hermana Camila Deniz, conocida como Camilota, y otros allegados y seres queridos, quienes desde entonces se mantienen en vigilia, aferrados a la esperanza y al deseo de recuperación.

Con el correr de las horas, comenzaron a conocerse nuevos detalles acerca de su estado de salud. Este domingo, según expresaron fuentes del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Nicolás Kreplak, a Teleshow: “Sigue en UTI. Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”.

Cabe recordar que, horas atrás, el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, dependiente del ministerio, había compartido un parte médico oficial luego de que el joven fuera intervenido quirúrgicamente a menos de veinticuatro horas del accidente. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”, señalaba el informe médico. El comunicado enfatizaba también: “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”.

La primera en manifestarse tras el accidente fue Daniela, dejando de lado toda distancia o conflicto previo para apoyar públicamente al padre de sus hijas. Sus palabras, compartidas en redes sociales, mostraban la angustia que vivía mientras aguardaba noticias entre pasillos y salas de espera. “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, escribió la exjugadora del reality. El mensaje, sencillo y directo, transmitía el desasosiego y la necesidad de apoyo de la comunidad que siguió la historia del joven en televisión.

A medida que las horas avanzaban, Celis volvió a utilizar sus redes para mantener informados a amigos, familiares y seguidores del verdadero cuadro, evitando rumores y desinformación: “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”.

En la misma sintonía, Brisa Medina, hermana de Thiago, utilizó sus historias para pedir tiempo y paciencia a quienes intentan comunicarse con ellos. “Muchas gracias a todas esas personas que se tomaron y se toman el tiempo para preguntar por mi hermano, sepan entendernos por favor. Estamos pasando un momento muy difícil, no sabemos cómo procesar todo lo que nos está pasando. Solo pedimos que sigan orando por mi hermano, hoy nos necesita a todos. Está en un estado muy crítico, desde ya muchas gracias a todos, y sepan disculparme si no contesto llamadas o mensajes”. El mensaje es claro: la prioridad es la salud y la recuperación de Thiago, y cada manifestación de respeto y apoyo es valorada.

Desde el hospital, el clima es de tensión y expectativa. Las puertas permanecen abiertas únicamente para los familiares más cercanos, mientras los médicos del equipo de terapia intensiva y cirugía torácica mantienen reuniones frecuentes con los seres queridos de Thiago, actualizando minuto a minuto cada cambio en el cuadro clínico. La información es compartida con extremo cuidado, buscando proteger tanto la privacidad de la familia como la salud emocional de todos los involucrados.

Mientras tanto, fuera del hospital y en redes sociales, se multiplican los mensajes de aliento, las cadenas de oración y los pedidos por la pronta recuperación del joven. La experiencia de Thiago traspasó la pantalla y hoy se volvió también una causa que une a familiares, amigos, excompañeros de Gran Hermano y seguidores anónimos. Todos ellos aguardan, atentos a las novedades y con la esperanza puesta en que el esfuerzo de los médicos y el amor de los suyos ayuden al joven a superar este difícil momento.