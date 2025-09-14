Cacho Deicas, de Los Palmeras, compartió en sus redes el festejo del cumpleaños de su mujer Rosita

Rubén "Cacho" Deicas en el escenario

Rubén “Cacho” Deicas, históricos cantante de Los Palmeras, quiso compartir a través de su Instagram la felicidad que siente por los 70 años de su esposa, María Rosa, “Rosita” para la familia.

En el posteo se puede ver a la pareja sonriente -ataviados con dos graciosos sombreros de cotillón- junto a una mesa donde se destacan tres tortas de cumpleaños y un ramo de flores.

“¿Cómo están, amigos? Seguimos con festejos familiares. Hoy feliz de poder compartir los 70 de Rosita, la que siempre está (emoji flores) muy feliz cumpleaños (emoji torta)

Gracias, como siempre, a todos los mensajes de apoyo y cariño que recibo de todos uds"

El posteo en su cuenta de Instagram, celebrando los 70 años de Rosita, su mujer

Cacho tenía apenas 20 años cuando conoció a María Rosa, una muchacha de 15, en uno de sus espectáculos. “Tuve que pedirle la mano al padre, como se hacía en aquella época”, recordó Deicas en una entrevista. Desde entonces, su unión se ha fortalecido, dando fruto a una numerosa familia con cinco hijos y doce nietos.

Parece que para este referente de la cumbia santafecina se va haciendo costumbre compartir con sus seguidores su historia de amor. El 14 de febrero pasado, para San Valentín, ya había realizado un posteo en el mismo sentido.

En febrero, para el Día de los Enamorados, Deicas posteó una foto juvenil de la pareja

Aquella vez, por el Día de los Enamorados, el cantante escribió parte de la letra de la canción “Cálida Expresión”, un éxito de Los Palmeras en la década de los ’80, que parece reflejar su travesía juntos: “Parece mentira cómo pasa el tiempo / Ayer pareciera que fue el primer beso / Supimos del llanto en duros momentos / Que no consiguieron jamás separarnos”

La canción "Cálida Expresión" de Los Palmeras, que Cacho Deicas le dedicó a su esposa María Rosa para el Día de los Enamorados

Cabe recordar que el 10 de enero pasado, Deicas quedó internado luego que en un estudio programado le detectaran un leve ACV. Su representante, Adrián Forni, contó que “ya tenía programado un estudio profundo con internación, que empezó desde hace unos días y termina el lunes aquí en Santa Fe”. El artista ya había sufrido un episodio similar tres décadas atrás, pero luego su salud no había sufrido complicaciones. El músico fue internado en el sanatorio del Grupo MIT en la capital santafesina. Allí permaneció durante cinco días, cuando recibió el alta.

Su reaparición pública se dio el 28 de enero, en ocasión de su cumpleaños número 73. A través de un posteo, señaló: “Hola, hola, queridos amigos... Bueno, quiero agradecerles por este medio todos los saludos, todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un acv muy importante, pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado. Me han mandado saludos de lugares inhóspitos, así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles a lo que hicieron por mí. ¡Abrazo grande!”.

Días más tarde se produjo un conflicto interno que pareció poner fin a la emblemática agrupación. Fue cuando Marcos Camino, el acordeonista y socio de Cacho Deicas en la marca Los Palmeras, le dijo a Secretos Verdaderos (América TV) que la familia de Cacho Deicas les impedía comunicarse con sus compañeros. “Desgraciadamente, no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten”, señaló.

El propio artista reconoció que las muestras de cariño y los mensajes enviados a través de las redes sociales resultaron fundamentales para su recuperación. “Hola amigos, una vez más nos comunicamos por este medio, por el Instagram, donde ustedes también me han mandado cosas muy lindas, muchas palabras preciosas, que me han ayudado a restablecerme de la mejor manera”, expresó en su mensaje inicial.

En el comunicado, Cacho Deicas abordó las consultas recurrentes sobre su ausencia y aclaró que, en mayo, con el aval de sus médicos, se presentó a ensayar en los estudios de la productora con la intención de reincorporarse al grupo en un show programado en el Movistar Arena. Sin embargo, solo el representante Adrián Forni acudió a ese ensayo, lo que evidenció una falta de acompañamiento por parte del resto de los integrantes.

En su testimonio, Deicas aseguró que le enviaron una serie de exigencias para su regreso, las cuales, según el cantante, resultaban incompatibles con su proceso de recuperación. “Luego de esto, desde la otra parte de la producción me envían una serie de requisitos para que yo pueda volver al grupo, que iban en contra del proceso de recuperación que estoy pasando y de mi libertad para poder utilizar mis redes sociales, entre otras cosas”, reveló en el comunicado.