Cacho Deicas, el cantante de Los Palmeras, publicó una antigua foto junto a su esposa por el Día de los Enamorados

La canción "Cálida Expresión" de Los Palmeras, que Cacho Deicas le dedicó a su esposa María Rosa para el Día de los Enamorados

En el Día de los Enamorados, Rubén “Cacho” Deicas, el cantante de Los Palmeras, mostró su costado más romántico al compartir con sus seguidores un mensaje cargado de sentimiento: “¡Feliz San Valentín para todos, amigos! Que disfruten este día con esa persona que siempre los va a acompañar y a hacer felices”. Sus palabras, sencillas pero profundas, resuenan con la autenticidad de quien ha vivido el amor en todas sus facetas.

Conocido por su actividad profesional y su rol como referente de la cumbia santafesina, el cantante pocas veces dejó un resquicio abierto para su vida privada. Sin embargo, quizás sensibilizado por el susto que pasó a principios del presente año, cuando sufrió un accidente cerebro vascular, en el posteo se puede ver una antigua fotografía junto a su esposa, María Rosa. Están en la cocina de su vieja casa de la ciudad de Santa Fe, junto a las hornallas. Las cerámicas ocres de las paredes, los muebles de melamina naranja y el mantel plástico dan cuenta de una vida sencilla. El gesto de ambos, también, cuenta del amor que se profesaban entonces y hoy.

Cacho tenía apenas 20 años cuando conoció a María Rosa, una muchacha de 15, en uno de sus espectáculos. “Tuve que pedirle la mano al padre, como se hacía en aquella época”, recordó Deicas en una entrevista. Desde entonces, su unión se ha fortalecido, dando fruto a una numerosa familia con cinco hijos y doce nietos.

En su posteo del Día de los Enamorados, el cantante escribió parte de la letra de la canción “Cálida Expresión”, un éxito de Los Palmeras en la década de los ’80, que parece reflejar su travesía juntos: “Parece mentira cómo pasa el tiempo / Ayer pareciera que fue el primer beso / Supimos del llanto en duros momentos / Que no consiguieron jamás separarnos”

Mientras la banda que integra junto a Marcos Camino continúa este trayecto de la ruta sin él (este 14 de febrero se presentan en Necochea con la voz de Pablo Díaz, por ejemplo), su regreso a los escenarios está supeditado a la palabra de los médicos.

El 10 de enero, Deicas quedó internado luego que en un estudio programado le detectaran un leve ACV. Su representante, Adrián Forni, contó que “ya tenía programado un estudio profundo con internación, que empezó desde hace unos días y termina el lunes aquí en Santa Fe”. El artista ya había sufrido un episodio similar tres décadas atrás, pero luego su salud no había sufrido complicaciones. El músico fue internado en el sanatorio del Grupo MIT en la capital santafesina. Allí permaneció durante cinco días, cuando recibió el alta.

Rubén Cacho Deicas y su esposa María Rosa en el último cumpleaños de la mujer que hace más de cinco décadas está junto a él

Su reaparición pública se dio el 28 de enero, en ocasión de su cumpleaños número 73. A través de un posteo, señaló: “Hola, hola, queridos amigos... Bueno, quiero agradecerles por este medio todos los saludos, todas las bendiciones que me han mandado. Sabemos que tuve un acv muy importante, pero bueno, hoy es el día de mi cumpleaños y la gente no se ha olvidado. Me han mandado saludos de lugares inhóspitos, así que aprovecho la oportunidad para saludarlos y agradecerles a lo que hicieron por mí. ¡Abrazo grande!”.

Días más tarde se produjo un conflicto interno que pareció poner fin a la emblemática agrupación. Fue cuando Marcos Camino, el acordeonista y socio de Cacho Deicas en la marca Los Palmeras, le dijo a Secretos Verdaderos (América TV) que la familia de Cacho Deicas les impedía comunicarse con sus compañeros. “Desgraciadamente, no permiten que use el teléfono. No tiene comunicación con nosotros. No podemos hablar con él porque sus hijos no se lo permiten”, señaló.

Marcos Camino y Rubén Cacho Deica, líderes y socios en Los Palmeras Credito: Candela Teicheira

La respuesta llegó a través del hijo del cantante, Luciano Deicas, quien advirtió que la relación entre Cacho y Marcos, se había deteriorado en los últimos meses. El quiebre, según él, fue la decisión de su padre de asistir como invitado al show de Uriel Lozano. De acuerdo a Luciano, esto desató una ola de recriminaciones por parte de Camino. “Le escribió en mayúsculas reclamándole cómo iba a cantar gratis, sobre todo después de haber cancelado fechas con Los Palmeras”. En otra publicación, compartió algunas capturas del chat interno del grupo que daban cuenta de esta afirmación. Según Rubén, el gesto se debió a un compromiso asumido con Lozano, algo que fue refutado por Marcos: “No le debíamos nada, le hicimos el favor de darle un lugar en nuestro show, no me creas estúpido, alguna vez hace algo positivo, trae una idea, preocúpate por aprender las letras, por tirar UNA IDEA”.

Finalmente, llegó la paz. A principios de febrero, Marcos Camino visitó a Cacho Deicas en su casa, donde se recupera, y sellaron la reconciliación. ““Nos dimos un abrazo largo, sin decir nada. Solo el sentimiento”, contó Camino en diálogo con el diario santafesino El Litoral. Y agregó: “Pedí perdón por si en algo me equivoqué. Salí de ahí con una sensación de alivio, como si me hubiera sacado un elefante de encima”.

Ahora sólo resta que Cacho Deicas se restablezca por completo, para que el estilo único de Los Palmeras vuelva a brillar en todo su esplendor para su legión de fanáticos.