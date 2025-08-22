Teleshow

Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

La joven, familiar del líder de la banda de cumbia santafesina, reveló su distanciamiento con el cantante y expresó su respaldo al exintegrante del grupo

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Constanza Camino, nieta de Marcos Camino, acusó a su abuelo de abandono familiar y apoyó públicamente a Cacho Deicas (Video: YouTube)

La disputa interna que atraviesan Los Palmeras sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Constanza Camino, nieta de Marcos Camino, líder histórico del grupo. La joven, conocida en redes sociales como Cocó Miel, fue consultada respecto a la salida de Rubén “Cacho” Deicas. Lejos de lo esperado, ella apoyó al exintegrante y voz emblemática de la formación.

El trasfondo de esta polémica se relaciona con la reciente salida de Cacho Deicas de Los Palmeras, un hecho que generó conmoción entre los seguidores y abrió una grieta dentro del grupo. Las diferencias personales y profesionales entre Marcos Camino y Cacho Deicas, ambas figuras en la historia de la banda, se hicieron públicas y provocaron una división entre los fanáticos, quienes se identifican como “team Cacho” o “team Camino”. La situación se intensificó tras los problemas de salud que atravesó Deicas, lo que incrementó la preocupación y la tensión en el entorno de la banda.

La salida de Cacho Deicas
La salida de Cacho Deicas de Los Palmeras profundizó la división interna y generó preocupación entre los seguidores de la banda

En este contexto, la voz de Constanza Camino adquirió especial relevancia. Durante una entrevista en el programa Mitre Live con el periodista Juan Etchegoyen, la joven expuso la distancia que la separa de su abuelo y la ausencia de cualquier vínculo afectivo. “Yo no tengo relación con él y desde el principio no tuve idea de Los Palmeras y sentí la necesidad de hablar”, afirmó, dejando en claro que su testimonio responde a una experiencia personal marcada por la falta de contacto familiar.

Durante la charla, Constanza profundizó en las razones de este distanciamiento, atribuyéndolo a decisiones tomadas por Marcos Camino. “No es nada nuevo esto de un varón que se separa y se vuelve a casar y no tiene relación con mi familia”, sostuvo, y remarcó que nunca lograron construir una relación. “Yo tuve a mi abuelo por parte de mi papá, pero a Marcos no le digo abuelo, le digo que es el papá de mi mamá”, explicó. La joven subrayó que la ausencia de su abuelo fue una elección de él y que no tiene interés en conocerlo: “Habría que preguntarle a él porque nunca quiso tener relación conmigo y no tengo interés en conocerlo”.

La disputa entre Marcos Camino
La disputa entre Marcos Camino y Cacho Deicas provocó una grieta entre los fanáticos, divididos en 'team Cacho' y 'team Camino'

Al referirse al conflicto que atraviesa Los Palmeras, Constanza no dudó en tomar partido. “Soy team Cacho Deicas como santafesina y generó mucha preocupación lo que le pasó a él con su salud”, expresó. Para ella, el apoyo a Deicas responde tanto a la estima que le tiene la comunidad como a cuestiones personales: “Soy team Cacho porque él es una persona querida. Es una cuestión de onda y no me pareció bien que lo ensucien”. La joven también manifestó su desacuerdo con los ataques dirigidos hacia el exintegrante de la banda, resaltando la importancia de la empatía en momentos difíciles.

El testimonio de Constanza tuvo un fuerte impacto en su entorno familiar, especialmente en su madre, quien, según relató la joven, crió a la familia sola y enfrentó la ausencia de Marcos Camino. “He tenido curiosidad y dolor por mi mamá y prestarle atención a ella. Yo tengo un papá que es lo más y ella ha tenido esa ausencia. No me conmueve”, señaló.

El distanciamiento con su abuelo se refleja también en la indiferencia actual de Constanza hacia cualquier posible acercamiento futuro. “No me interesa verlo ahora, ya pasó mucho tiempo y yo tengo mi vida”, afirmó, dejando claro que el pasado familiar no ocupa un lugar relevante en su presente. La joven relató que, en una ocasión reciente, coincidió con Marcos Camino en un evento social, pero el músico no la reconoció, un hecho que, según sus palabras, resume la distancia insalvable que los separa.

Temas Relacionados

Los PalmerasMarcos CaminoCacho Deicas

Últimas Noticias

A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

La cantante se puso en la piel de Cleo, una joven de barrio que se enamora de un hombre y se enfrenta a la maternidad mientras intenta mantener a su hijo en medio de situaciones extremas

A pura actuación, y en

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

La actriz compartió con sus seguidores el proceso que sufrió al intentar acomodarse en su hogar junto a sus hijos, enfrentando problemas domésticos y adaptándose a otra etapa familiar llena de cambios y expectativas

Juana Repetto mostró las dificultades

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan

La abuela compartió la primera imagen de su nieto a través del canal oficial de Instagram del trío, despertando entusiasmo y ternura entre miles de seguidores

María Eugenia, la Trilliza de

Pampita confesó cuál es el tratamiento estético que más utiliza: “Yo soy una fanática”

La conductora de Los 8 Escalones impactó al abrir las puertas de su intimidad y revelar los cuidados de su belleza

Pampita confesó cuál es el

Marta Fort mostró las primeras pertenencias que llegaron a su nuevo departamento

La hija del empresario y artista, que ya tiene 21 años, se mudó del piso de Belgrano donde convivía con su hermano Felipe a una vivienda en el barrio de Palermo

Marta Fort mostró las primeras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Juez se quebró en

Luis Juez se quebró en el debate por la ley de emergencia en el Garrahan: “No nos pueden robar la última esperanza”

Apuñaló a su suegro mientras dormía porque le reclamó por no hacer la comida

Cuáles son las 200 mejores empresas para trabajar en América Latina en 2025

La confianza, el bienestar y el desarrollo de los colaboradores como paradigma de los ganadores de la región

Uno por uno, cómo votaron los senadores la ley que blinda los presupuestos universitarios

INFOBAE AMÉRICA
El coleccionismo, entre el poder

El coleccionismo, entre el poder y la controversia histórica

Un sismo de magnitud 7,6 sacudió la región de Magallanes y la Antártica chilena: hay estado de precaución por tsunami

Taiwán donó cuatro helicópteros multipropósito a la Fuerza Aérea de Paraguay para combatir el narcotráfico

Estados Unidos eliminó a un alto mando de ISIS en Siria

EEUU impuso nuevas sanciones contra la “flota en la sombra” de Irán para limitar la financiación de su programa nuclear

TELESHOW
A pura actuación, y en

A pura actuación, y en medio de un penal de mujeres, María Becerra lanzó “7 vidas”: la cortina musical de En El Barro

Juana Repetto mostró las dificultades que padeció al instalarse en su nueva casa: “Esto es un proceso”

María Eugenia, la Trilliza de Oro, presentó a Otto, el hijo de Laura Laprida y el nieto número 20 del clan

Pampita confesó cuál es el tratamiento estético que más utiliza: “Yo soy una fanática”

Marta Fort mostró las primeras pertenencias que llegaron a su nuevo departamento