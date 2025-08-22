Continúa la interna de Los Palmeras: la nieta de Marcos Camino sorprendió al mostrar su apoyo a Cacho Deicas

Constanza Camino, nieta de Marcos Camino, acusó a su abuelo de abandono familiar y apoyó públicamente a Cacho Deicas (Video: YouTube)

La disputa interna que atraviesan Los Palmeras sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones de Constanza Camino, nieta de Marcos Camino, líder histórico del grupo. La joven, conocida en redes sociales como Cocó Miel, fue consultada respecto a la salida de Rubén “Cacho” Deicas. Lejos de lo esperado, ella apoyó al exintegrante y voz emblemática de la formación.

El trasfondo de esta polémica se relaciona con la reciente salida de Cacho Deicas de Los Palmeras, un hecho que generó conmoción entre los seguidores y abrió una grieta dentro del grupo. Las diferencias personales y profesionales entre Marcos Camino y Cacho Deicas, ambas figuras en la historia de la banda, se hicieron públicas y provocaron una división entre los fanáticos, quienes se identifican como “team Cacho” o “team Camino”. La situación se intensificó tras los problemas de salud que atravesó Deicas, lo que incrementó la preocupación y la tensión en el entorno de la banda.

La salida de Cacho Deicas de Los Palmeras profundizó la división interna y generó preocupación entre los seguidores de la banda

En este contexto, la voz de Constanza Camino adquirió especial relevancia. Durante una entrevista en el programa Mitre Live con el periodista Juan Etchegoyen, la joven expuso la distancia que la separa de su abuelo y la ausencia de cualquier vínculo afectivo. “Yo no tengo relación con él y desde el principio no tuve idea de Los Palmeras y sentí la necesidad de hablar”, afirmó, dejando en claro que su testimonio responde a una experiencia personal marcada por la falta de contacto familiar.

Durante la charla, Constanza profundizó en las razones de este distanciamiento, atribuyéndolo a decisiones tomadas por Marcos Camino. “No es nada nuevo esto de un varón que se separa y se vuelve a casar y no tiene relación con mi familia”, sostuvo, y remarcó que nunca lograron construir una relación. “Yo tuve a mi abuelo por parte de mi papá, pero a Marcos no le digo abuelo, le digo que es el papá de mi mamá”, explicó. La joven subrayó que la ausencia de su abuelo fue una elección de él y que no tiene interés en conocerlo: “Habría que preguntarle a él porque nunca quiso tener relación conmigo y no tengo interés en conocerlo”.

La disputa entre Marcos Camino y Cacho Deicas provocó una grieta entre los fanáticos, divididos en 'team Cacho' y 'team Camino'

Al referirse al conflicto que atraviesa Los Palmeras, Constanza no dudó en tomar partido. “Soy team Cacho Deicas como santafesina y generó mucha preocupación lo que le pasó a él con su salud”, expresó. Para ella, el apoyo a Deicas responde tanto a la estima que le tiene la comunidad como a cuestiones personales: “Soy team Cacho porque él es una persona querida. Es una cuestión de onda y no me pareció bien que lo ensucien”. La joven también manifestó su desacuerdo con los ataques dirigidos hacia el exintegrante de la banda, resaltando la importancia de la empatía en momentos difíciles.

El testimonio de Constanza tuvo un fuerte impacto en su entorno familiar, especialmente en su madre, quien, según relató la joven, crió a la familia sola y enfrentó la ausencia de Marcos Camino. “He tenido curiosidad y dolor por mi mamá y prestarle atención a ella. Yo tengo un papá que es lo más y ella ha tenido esa ausencia. No me conmueve”, señaló.

El distanciamiento con su abuelo se refleja también en la indiferencia actual de Constanza hacia cualquier posible acercamiento futuro. “No me interesa verlo ahora, ya pasó mucho tiempo y yo tengo mi vida”, afirmó, dejando claro que el pasado familiar no ocupa un lugar relevante en su presente. La joven relató que, en una ocasión reciente, coincidió con Marcos Camino en un evento social, pero el músico no la reconoció, un hecho que, según sus palabras, resume la distancia insalvable que los separa.