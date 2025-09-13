Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale definieron a los invitados de este fin de semana

Como todas las semanas, La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana reunirán a destacadas figuras del espectáculo, el periodismo y la actualidad en la tradicional pantalla de El Trece. El sábado a las 21.30, Mirtha Legrand estará en su emblemática mesa junto a comunicadores y actores y por su parte, el domingo al mediodía, será el turno de Juana Viale, quien seguirá la costumbre familiar al frente del clásico ciclo de entrevistas y anécdotas para disfrute del público.

La noche de Mirtha recibirá a figuras con trayectorias diversas. Entre ellos, Magui Bravi, bailarina, actriz y conductora reconocida por su versatilidad, saltó a la fama desde Soñando por Bailar y consolidó su carrera en teatro y ficción televisiva. Estará presente también Elena Roger, cantante y actriz multipremiada en Argentina y el exterior, recordada por los musicales Evita y Piaf y galardonada con un Premio Olivier en el Reino Unido. Completan la mesa Guillermo Francos, actual ministro del Interior, con una extensa carrera en la gestión pública y privada, expresidente del Banco Provincia y uno de los principales armadores políticos de la administración Milei

También dirá presente Osvaldo Gross, referente de la pastelería profesional en Latinoamérica, autor de libros de recetas y figura de la televisión gastronómica; y el grupo lo cierra Guadalupe Vázquez, periodista enfocada en temas de política y economía, con presencia en radio, medios gráficos y televisión.

Elena Roger volverá a estar en el programa de la Chiqui (Foto: Gustavo Gavotti)

El domingo a las 13:45, Almorzando con Juana contará con un panel ecléctico para el clásico mediodía televisivo. Participará Victorio D’Alessandro, actor surgido en Casi Ángeles que consolidó su presencia en ficciones y teatro; CAE (Carlos Alfredo Elías), músico de pop y rock cuyo grupo alcanzó popularidad en los años noventa con éxitos como “Te recuerdo”; Silvita Kutika, actriz de extensa trayectoria en televisión y teatro, recordada por títulos como Grande, Pá! y Amor en custodia.

Ezequiel Campa, humorista y actor de stand up referente del género, con experiencia en comedia y música a través de su alter ego Dicky Del Solar; y Juan Fossaroli, periodista especializado en Fórmula 1. La presencia de voces tan disímiles y trayectorias consolidadas garantiza que los debates y anécdotas de ambas mesas aportarán frescura, información y entretenimiento para espectadores de todas las edades.

El sábado pasado se vivió uno de esos momentos televisivos que quedan en la memoria. A veinte años del último encuentro y después de un prolongado distanciamiento, Nora Cárpena volvió a sentarse en la tradicional mesa junto a la diva, dejando atrás viejos rencores y el silencio que las mantuvo alejadas. Apenas finalizó la presentación de los invitados, Legrand se volvió hacia su derecha, tomó la mano de su invitada y, con una sonrisa cómplice, preguntó: “¿Cuánto hace que no venías, mi pequeña?”.

Mirtha Legrand y Nora Cárpena se reencontraron en la mesaza después de 20 años (Video: El Trece)

La respuesta de la actriz sintetizó el largo tiempo transcurrido: “Veinte años, más o menos”. La escena marcó el cierre de un capítulo de desencuentros y el inicio de una reconciliación esperada por ambos sectores, el del espectáculo y el público.

Durante dos décadas, la relación entre la actriz y la presentadora estuvo marcada por el desencuentro. El origen del conflicto se remonta a una frase pronunciada por Cárpena que cayó mal en el entorno de Legrand, generando molestia y llevando a la conductora a vetar a la actriz de su programa. “Estaba enojada Mirtha conmigo. Yo hice una cosa que no le cayó bien y seguramente no la habré dicho bien. Me tenía prohibida”, relató Cárpena, con gestos de humor y cierta nostalgia.

Ambas reconocieron que durante ese tiempo no mantuvieron ningún tipo de contacto fuera de breves saludos secos y distantes, sobre todo cuando coincidían en reuniones organizadas por el productor Carlos Rottemberg. En público, la distancia se mantuvo y ninguna buscó forzar una tregua ni una aproximación espontánea.