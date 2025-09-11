La broma de Martín Garabal y Miranda! que descolocó a Nico Occhiato en vivo: “Te voy a matar”

La broma de Martín Garabal y Miranda a Nico Occhiato (Luzu TV)

El estudio de Nadie dice Nada, el programa de Luzu TV conducido por Nico Occhiato, se transformó en una fiesta imprevista. Y es que, en las últimas horas, Miranda! visitó el ciclo, pero no llegaron solos: se aliaron con Martín Garabal para urdir una broma impensada al conductor de La Voz Argentina.

La visita comenzó con la premisa de siempre: repasar la actualidad laboral, intercambiar anécdotas, sumergirse en la rutina del aire. Nada fuera de lo común. Pero, de pronto, el dúo pop anunció, con seriedad casi solemne, que iban a reversionar sus clásicos. Aprovecharían el reciente “boom” de “Tu misterioso alguien” y, bajo esa excusa, arrancaron con los primeros acordes de su icónica “Perfecta”.

Los rostros expectantes en el estudio anticipaban algo especial, pero nadie se imaginó la vuelta de tuerca que aguardaba. La melodía familiar se desvió hacia lo desconocido cuando Miranda! entonó: “No estaría tan mal salir con tu mamá, no me importó si arruinaríamos nuestra amistad, no me importó lo laboral”. Esa letra, irreconocible y desopilante, dejó al público sin palabras y a Nico Occhiato al borde del colapso.

Nico Occhiato fue burlado en su programa y ese instante sorprendió a todos

Los artistas, lejos de detenerse, subieron la apuesta: “Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo salí con tu mamá que es un milfón (sic). Me aproveché que no me pagabas tanto, te fui descansando y la agarré”. La sala explotó en carcajadas. Detrás de cámaras, en el equipo técnico y hasta en la propia banda, nadie lograba mantener la compostura ante la inesperada ocurrencia.

En ese momento, se destapó el verdadero propósito de la jugada: Miranda! se había confabulado con Martín Garabal —el mismo con quien Occhiato sostenía desde hace tiempo un chiste recurrente sobre el tema— para ejecutar el ataque perfecto. El actor, célebre por sus bromas, fue el cómplice ideal para dar forma a una escena que bordea el absurdo y se instala en la memoria del programa. ¿Quién podría prever semejante traición amistosa a plena luz y en vivo?

Nico Occhiato —el epicentro de la broma— solo acertó a soltar, entre risas y desconcierto: “Te voy a matar”. Su asombro era palpable. Mientras el resto celebraba la ocurrencia, el conductor trataba de recomponerse. La canción, lejos de terminar, daba una vuelta más con versos como: “Tu mamá, no necesito más, la adoraría, aunque complique lo laboral, es que ella es perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue que de papel cambié? Eras mi jefe y ahora eres mi bebé”. El remate desató una ovación y nuevas carcajadas en el set.

Martín Garabal es una de las grandes incorporaciones de Luzu (Candela Teicheira)

Pero no en todos. El único que parecía no disfrutar del surco hilarante era el propio Occhiato, quien, rendido ante la evidencia del engaño, se sinceró ante el micrófono: “Entré como un pelotudo”. Su reconocimiento explícito terminó de cerrar la jugada maestra: el público celebraba, los protagonistas reían y el streaming sumaba una nueva anécdota, tejida entre el ingenio de Miranda!, el humor de Martín Garabal y la sorpresa irremediable del conductor burlado.

Cabe recordar que el actor se sumó a fines de 2024 a Nadie dice nada en reemplazo de Nacho Elizalde. En una reciente charla con Infobae, Garabal se refirió a qué público se dirige: “En algunas cosas me siento grande, sobre todo al no entender algunas tendencias, algunas cosas de las que se habla, y al no estar preocupado por entender todo, reconocer que no le voy a hablar a determinado público, como a gente muy joven a la que le empezás a dar un poco de vergüenza. Tampoco me preocupa, parte del oficio de estar expuesto es a veces dar vergüenza. Trato de hacer lo que me gusta y si hay otra gente a la que le gusta me pone muy contento”.