Yanina Latorre apuntó contra Lola del Carril tras su respaldo a Sofía Martínez: “Antes tenía otra personalidad”

Yanina Latorre arremete contra Sofía Martínez y Lola del Carril por su evolución profesional y personal (Video: SQP, América TV)

En las últimas horas, Yanina Latorre volvió al centro de la escena por sus críticas a Sofía Martínez y, de manera inesperada, involucró a Lola del Carril. La conductora afirmó: “Antes tenía otra personalidad”, en relación directa al cambio que, según su visión, experimentó la relatora con el paso del tiempo.

La controversia explotó luego de las declaraciones de la presentadora de SQP (América TV), quien, en primer lugar, criticó a Martínez tras su cobertura del partido de la Selección Argentina en el estadio Monumental. Allí, la periodista entrevistó a Lionel Messi y fue cuestionada por repetir una pregunta similar a la realizada por el cronista Gastón Edul. Para Latorre, Martínez es “una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solamente le hizo un comentario viral a Messi en el Mundial”. Esta frase encendió la polémica y abrió paso a réplicas de la propia joven, que respondió: “Puede opinar lo que quiera, es su derecho. Son opiniones”.

Lola del Carril apoyó a Sofía Martínez y denunció el impacto negativo de los ataques en redes sociales (Video: Instagram)

“Siempre ponen chicas haciendo cosas para no discriminarlas, pero las ponen de pelotudas. Hay muchas que están en los canales de fútbol por lindas. Eso me parece mal, por las chicas, las cosifican”, sostuvo Latorre. La respuesta de Sofi no tardó en llegar: “Admiro a muchas mujeres que ocupan un rol importante en el periodismo deportivo. Hay que seguir creciendo, poco a poco”.

Esta discusión se potenció por rumores personales, como el presunto romance entre Martínez y Pablo Aimar, mano derecha de Lionel Scaloni. La periodista se enojó ante la difusión de este rumor, cuya circulación, según el conductor del programa de streaming Ya Fue Todo, Alejandro Castelo, “afectó su imagen personal y el reconocimiento de sus logros profesionales”.

En medio de la controversia, la figura de Lola del Carril surgió como parte del contrapunto. En el mismo ciclo de streaming, abordó la situación de su colega y amiga, afirmando: “Sofi liga de más. Liga siempre de más. Y no está bueno. No es lindo para nadie, porque a veces uno cree que el que tiene millones de seguidores no recibe esas balas. Las balas llegan y duelen, molestan, y sobre todo, cuando no tienen ninguna razón de ser”.

Sofía Martínez respondió a las críticas y defiendió el crecimiento de las mujeres en el periodismo deportivo (Video: Instagram)

Como era de esperar, la reacción de Yanina Latorre no se hizo esperar. En su ciclo televisivo, la conductora dedicó un descargo a del Carril, recordando momentos compartidos entre ambas, y negando que sus críticas estén motivadas por razones de género. Latorre relató públicamente: “Lola del Carril, amiga de mi vida. Cuando te cancelaron en redes, me llamaste llorando. Te ayudé. Eso es lo que me molesta”. La presentadora repasó la evolución de la relatora y el giro en su perfil público, ya que era compañera del colegio de su hija.

La presentadora sostuvo que “antes tenía otra personalidad” y que el cambio le resultó llamativo. Según su visión, la joven relatora antes era “concheta” y su forma de ser se asimilaba a la de Lola Latorre y Lizardo Ponce. Luego, aseguró que tomó una postura “kirchnerista” y más “nac. & pop.”, cambiando completamente su carácter. Su testimonio acerca de la cancelación remite a un episodio en el que se viralizaron publicaciones antiguas que se remontaban a épocas previas a su cambio.

De todas maneras, en su repaso, Yanina insistió en separar las valoraciones personales de las profesionales y mencionó que su propia familia, incluyendo a su esposo Diego Latorre, compañero de trabajo de la periodista, admira su talento como relatora: “Diego dice que sos una de las mejores mujeres que relatan fútbol en el mundo. En mi casa se te ama”, dijo al aire. Sin embargo, consideró que la reacción de Del Carril, quien defendió a su amiga Sofía Martínez, la sorprendió.