Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

La cantante expresó públicamente su felicidad y enamoramiento por el futbolista del FC Barcelona durante un evento de moda, despejando rumores y mostrando su satisfacción por el apoyo recibido en la ciudad

Sol de María

Por Sol de María

Nicki Nicole confirmó su romance con Lamine Yamal y expresó su felicidad en Barcelona (Video: Instagram)

Nicki Nicole y Lamine Yamal le pusieron fin a varias semanas de especulaciones tras una simple foto publicada en redes sociales. La cantante, de 25 años, expresó abiertamente su felicidad y enamoramiento por el joven futbolista del FC Barcelona durante un evento de moda en Barcelona, donde se mostró sonriente y receptiva ante la prensa.

En el marco de un desfile organizado por la marca Desigual para presentar su nueva línea premium, Nicki Nicole fue abordada por periodistas que le consultaron directamente sobre su vínculo con Yamal. Ante la pregunta sobre su situación sentimental, la artista respondió con entusiasmo: “Estoy muy enamorada y muy feliz”. Estas palabras, pronunciadas con una sonrisa, confirmaron de manera oficial la relación que aún se ponía en duda y fue objeto de rumores de infidelidad en un corto lapso de tiempo.

La presencia de la rosarina en la ciudad de España responde tanto a compromisos profesionales como a su vida personal. “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”, manifestó la cantante, quien destacó el ambiente positivo que la rodea en la ciudad. Su participación en el evento de Desigual, donde compartió escenario con figuras como Becky G, reforzó la imagen de una artista en pleno auge tanto en lo personal como en lo profesional.

Un video en el vestuario de la selección española desmintió rumores de ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal (Video: Instagram)

Recientemente, la celebración de la selección española tras su victoria por 6-0 frente a Turquía en la segunda fecha de las Eliminatorias Europeas dejó un episodio que llamó la atención en redes sociales y los fanáticos de la nueva pareja. Lamine Yamal fue el protagonista de un video grabado por su compañero Nico Williams en el vestuario, en el que desmintió públicamente los rumores sobre una supuesta ruptura con Nicki Nicole. La escena, difundida a través de la cuenta de Instagram del propio Williams, mostró al joven delantero con una foto junto a la artista como fondo de pantalla en su teléfono, un gesto que se interpretó como una confirmación de que la relación seguía.

El video, grabado minutos después del pitido final en el vestuario de la selección española, captó un momento distendido entre los dos futbolistas. Nico Williams, estrella del Athletic Club de Bilbao, enfocó a Lamine mientras este sonreía mirando su celular. En tono de broma, le preguntó: “¿Por qué sonríes, bro?, ¿por qué le sonríes al móvil?”. La respuesta de Yamal no fue verbal, pero sí elocuente: mostró la pantalla de su teléfono, donde se veía una imagen junto a Nicki Nicole, y envió un beso a la cámara. El propio Nico acompañó la publicación con el título “Mi chaval está in love, es decir “mi chaval está enamorado”, reforzando el mensaje de complicidad y buen ambiente en el grupo.

La relación se hizo pública
La relación se hizo pública tras una foto celebrando el cumpleaños de Nicki Nicole, poniendo fin a semanas de especulaciones

Aquella escena se produjo en una noche especial para la selección española, que logró una abultada victoria ante Turquía en la segunda fecha de las Eliminatorias Europeas. Aunque Yamal no marcó goles en el encuentro, fue titular y participó en el juego, contribuyendo al resultado que consolidó el buen momento del equipo. Esto no es todo, ya que tras el encuentro publicó una foto en Instagram y la artista brindó el primer like de la pareja en las redes sociales.

La relación entre ambos se hizo pública el 25 de agosto, cuando el extremo del Barcelona compartió en sus historias de Instagram una imagen celebrando el cumpleaños número 25 de Nicki. En esa foto, ambos aparecían tomados de la mano, rodeados de rosas y globos, lo que puso fin a semanas de rumores y confirmó el vínculo ante sus seguidores. Antes de este anuncio, la presencia de la cantante en el 18 cumpleaños del futbolista y en partidos del Barça, donde lució la camiseta azulgrana con el dorsal 10, ya había alimentado las sospechas sobre un posible romance. Además, la pareja fue vista paseando por Mónaco y compartiendo momentos en Ibiza.

