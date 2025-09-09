La palabra de Cande Vetrano sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gime Accardi: “Es mi primer escándalo”

Cande Vetrano en el estreno de la película "Verano Trippin"

La reciente aparición pública de Cande Vetrano en el estreno de Verano Trippin marcó su primera declaración tras el revuelo mediático que involucró a su pareja, Andrés Gil, y a Gimena Accardi. La actriz, que asistió al evento para acompañar a su amiga y directora de la película, Morena Fernández Quinteros, se encontró con la prensa en la alfombra roja y no eludió las preguntas sobre la controversia que la situó en el centro de la atención.

El origen del escándalo se remonta a la confesión de Gimena Accardi, quien admitió públicamente haberle sido infiel a Nicolás Vázquez. A partir de ese momento, en redes sociales comenzaron a circular versiones que señalaban a Andrés Gil, compañero de elenco de Accardi, como el supuesto tercero en discordia. Aunque la propia actriz aclaró que su amante era una persona “random” que no era del ambiente, el rumor persistió y alcanzó tal magnitud que tanto Gil como los demás involucrados se vieron obligados a desmentirlo.

Durante su encuentro con los medios, Cande fue consultada de manera directa por el periodista Santiago Riva Roy sobre el impacto del escándalo, la actriz respondió con naturalidad y reconoció el mal momento vivido: “Son cosas que pasan. Paj... de la vida, pero bien”, declaró, restando dramatismo a la situación. Además, enfatizó que su actitud hacia la prensa se mantuvo respetuosa: “Amor para todos”, aseguró, desmintiendo cualquier hostilidad hacia los medios o los periodistas.

A pesar de su disposición a responder, la incomodidad de Cande Vetrano resultó evidente, ya que nunca antes se había visto envuelta en una polémica de esta naturaleza. La propia actriz lo admitió al expresar: “Me siento muy... un escándalo. Mi primer escándalo”, antes de retirarse de la alfombra roja, acompañada por la directora de la película.

Tanto Gimena Accardi como Nico Vázquez y Andrés Gil reiteraron públicamente que el rumor carecía de fundamento. La pareja formada por Cande Vetrano y Andrés Gil atraviesa actualmente una etapa significativa, ya que recientemente se convirtieron en padres. Este contexto personal añade una dimensión de vulnerabilidad a la experiencia, lo que sugiere que la exposición mediática resultó especialmente desafiante para ambos.

Durante el fin de semana, Andrés Gil y Cande Vetrano estuvieron juntos el recital de Lali Espósito en el estadio de Vélez. La imagen de ambos, sonrientes y cercanos, fue interpretada como una señal contundente de unidad y continuidad en su relación.

Cande mantiene una amistad de larga data con Lali, desde que ambas compartieron elenco en las tiras infantiles de Cris Morena, como Chiquititas y Rincón de luz. Esta relación personal explica la presencia de la pareja en un evento tan significativo para su entorno, y refuerza el mensaje de normalidad y cercanía que buscaron transmitir. Durante el espectáculo, diversos fans captaron imágenes de Vetrano y Gil disfrutando del show, relajados y atentos al escenario. Las fotografías, que circularon rápidamente en redes sociales, cobraron especial relevancia por haberse producido a menos de un mes de la polémica que involucró a ambos en rumores de crisis.

La pareja había optado por no exponerse durante el estallido mediático, pero su aparición en un evento multitudinario fue leída como una respuesta directa a las versiones que ponían en duda la solidez de su vínculo. Las declaraciones de Andrés Gil a la prensa contribuyeron a desmentir los rumores. Consultado sobre su situación sentimental, el actor afirmó: “Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte”, según recogió la prensa.

Además, agregó: “Estamos en un momento muy lindo, estamos con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas”, en referencia a la familia que formaron junto a su hijo Pino., de apenas nueve meses de edad.