Teleshow

La palabra de Cande Vetrano sobre el supuesto affaire entre Andrés Gil y Gime Accardi: “Es mi primer escándalo”

La actriz se refirió a la separación de Nico Vázquez y su pareja luego de 18 años y de las versiones de infidelidad que involucraron al padre de su hijo

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Cande Vetrano en el estreno de la película "Verano Trippin"

La reciente aparición pública de Cande Vetrano en el estreno de Verano Trippin marcó su primera declaración tras el revuelo mediático que involucró a su pareja, Andrés Gil, y a Gimena Accardi. La actriz, que asistió al evento para acompañar a su amiga y directora de la película, Morena Fernández Quinteros, se encontró con la prensa en la alfombra roja y no eludió las preguntas sobre la controversia que la situó en el centro de la atención.

El origen del escándalo se remonta a la confesión de Gimena Accardi, quien admitió públicamente haberle sido infiel a Nicolás Vázquez. A partir de ese momento, en redes sociales comenzaron a circular versiones que señalaban a Andrés Gil, compañero de elenco de Accardi, como el supuesto tercero en discordia. Aunque la propia actriz aclaró que su amante era una persona “random” que no era del ambiente, el rumor persistió y alcanzó tal magnitud que tanto Gil como los demás involucrados se vieron obligados a desmentirlo.

Cande Vetrano y Andrés Gil
Cande Vetrano y Andrés Gil disfrutaron de algunas apariciones públicas

Durante su encuentro con los medios, Cande fue consultada de manera directa por el periodista Santiago Riva Roy sobre el impacto del escándalo, la actriz respondió con naturalidad y reconoció el mal momento vivido: “Son cosas que pasan. Paj... de la vida, pero bien”, declaró, restando dramatismo a la situación. Además, enfatizó que su actitud hacia la prensa se mantuvo respetuosa: “Amor para todos”, aseguró, desmintiendo cualquier hostilidad hacia los medios o los periodistas.

A pesar de su disposición a responder, la incomodidad de Cande Vetrano resultó evidente, ya que nunca antes se había visto envuelta en una polémica de esta naturaleza. La propia actriz lo admitió al expresar: “Me siento muy... un escándalo. Mi primer escándalo”, antes de retirarse de la alfombra roja, acompañada por la directora de la película.

El actor Andrés Gil con
El actor Andrés Gil con su bebé Pino

Tanto Gimena Accardi como Nico Vázquez y Andrés Gil reiteraron públicamente que el rumor carecía de fundamento. La pareja formada por Cande Vetrano y Andrés Gil atraviesa actualmente una etapa significativa, ya que recientemente se convirtieron en padres. Este contexto personal añade una dimensión de vulnerabilidad a la experiencia, lo que sugiere que la exposición mediática resultó especialmente desafiante para ambos.

Cande Vetrano y Andrés Gil juntos en el recital de Lali Espósito

Andrés Gil y Cande Vetrano, juntos en el show de Lali Espósito después de la polémica

Durante el fin de semana, Andrés Gil y Cande Vetrano estuvieron juntos el recital de Lali Espósito en el estadio de Vélez. La imagen de ambos, sonrientes y cercanos, fue interpretada como una señal contundente de unidad y continuidad en su relación.

Cande Vetrano y Andrés Gil
Cande Vetrano y Andrés Gil estuvieron en el recital de Lali en Vélez Sarfield

Cande mantiene una amistad de larga data con Lali, desde que ambas compartieron elenco en las tiras infantiles de Cris Morena, como Chiquititas y Rincón de luz. Esta relación personal explica la presencia de la pareja en un evento tan significativo para su entorno, y refuerza el mensaje de normalidad y cercanía que buscaron transmitir. Durante el espectáculo, diversos fans captaron imágenes de Vetrano y Gil disfrutando del show, relajados y atentos al escenario. Las fotografías, que circularon rápidamente en redes sociales, cobraron especial relevancia por haberse producido a menos de un mes de la polémica que involucró a ambos en rumores de crisis.

Cande Vetrano disfrutó del show
Cande Vetrano disfrutó del show de Lali Espósito

La pareja había optado por no exponerse durante el estallido mediático, pero su aparición en un evento multitudinario fue leída como una respuesta directa a las versiones que ponían en duda la solidez de su vínculo. Las declaraciones de Andrés Gil a la prensa contribuyeron a desmentir los rumores. Consultado sobre su situación sentimental, el actor afirmó: “Todo, obviamente, es falso. Estoy tranquilo con Cande en casa. Unidos. Intentando que esto no nos afecte”, según recogió la prensa.

Además, agregó: “Estamos en un momento muy lindo, estamos con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas”, en referencia a la familia que formaron junto a su hijo Pino., de apenas nueve meses de edad.

Temas Relacionados

Cande VetranoGimena AccardiNico VáquezAndrés GilVerano Trippin

Últimas Noticias

Marcelo Polino contó un episodio sobrenatural después de la muerte de su madre que emocionó a todos en vivo

El reconocido periodista relató una situación íntima que vivió tras la profunda pérdida y aportó sensibilidad en una conversación sobre fenómenos inexplicables al aire de Los 8 Escalones

Marcelo Polino contó un episodio

Murió Kay Galifi, primer guitarrista de Los Gatos y uno de los grandes misterios del rock nacional

Nació en Italia, se crio en Rosario, saltó a la fama en Buenos Aires, pero en 1968 dejó todo para radicarse en Río de Janeiro. Una vida signada por la música, la migración y la lucha que marcó el camino para todo lo que vino después

Murió Kay Galifi, primer guitarrista

El enojo de Mauro Icardi con Wanda Nara: las polémicas declaraciones que podrían llevarla a juicio

La empresaria expuso detalles privados de su matrimonio con el futbolista y despertó un escándalo mediático

El enojo de Mauro Icardi

La avant premiere de Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

El lanzamiento de la ópera prima de Morena Fernández Quinteros convocó a todo el equipo del filme y figuras como Lali Espósito, Dillom, Peter Lanzani, Rodrigo de la Serna y Érica Rivas

La avant premiere de Verano

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La cantante se refirió en LAM a si tiene pensado dar el “Sí, quiero” con el conductor de Gelatina. El video

Lali Espósito contó por qué
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo medir bien la presión

Cómo medir bien la presión arterial y por qué la postura correcta es fundamental

Video: un conductor de apps atropelló a un ciclista, bajó del auto y corrió el cuerpo para escapar con una pasajera a bordo

Múltiples allanamientos en Córdoba por robos a choferes de aplicaciones de viajes: hay 6 detenidos

Cómo saber si tu pasaporte tiene fallas y qué hay que hacer para cambiarlo

Una adolescente apuñaló en el pecho con una tijera a un compañero en un colegio de Catamarca

INFOBAE AMÉRICA
Putin bombardeó un centro de

Putin bombardeó un centro de pago para jubilados mientras esperaban para cobrar y mató a 21 personas: “Terrorismo puro”

Cómo medir bien la presión arterial y por qué la postura correcta es fundamental

Impresionante aterrizaje de emergencia en un paraíso del Caribe: había 164 personas a bordo

Auriculares y melodías favoritas, la fórmula inesperada que transforma la atención en hospitales, según un estudio de Harvard

La nueva tecnología de secuenciación genética acelera diagnósticos

TELESHOW
Marcelo Polino contó un episodio

Marcelo Polino contó un episodio sobrenatural después de la muerte de su madre que emocionó a todos en vivo

Murió Kay Galifi, primer guitarrista de Los Gatos y uno de los grandes misterios del rock nacional

El enojo de Mauro Icardi con Wanda Nara: las polémicas declaraciones que podrían llevarla a juicio

La avant premiere de Verano Trippin, la película con Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”