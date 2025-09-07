Teleshow

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul disfrutaron del show de Lali Espósito en Vélez y causaron furor en las redes

En medio de un público eufórico, la pareja fue vista cantando al ritmo de los temas de la artista y pusieron punto final a los viejos rumores de enfrentamiento

Martina Cortés

Por Martina Cortés

En medio del show de Lali Espósito en Vélez, Tini Stoessel y Rodrigo de Paul fueron captados disfrutando desde el público (Crédito: X)

El estadio de Vélez Sarsfield vivió una noche de pura euforia este sábado, con la presencia de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en el primero de los dos recitales de Lali Espósito. Tras el triunfo de la Selección Argentina sobre Venezuela por 3 a 1, las miradas se posaron sobre la pareja, que se mostró relajada y cómplice entre la multitud, disfrutando del show de su colega.

Durante el espectáculo, las cámaras de los fanáticos no tardaron en captar el momento: Tini y De Paul aparecieron entre el público cantando las canciones de Lali, disfrutando cada tema y sonriendo ante la energía que se vivía en el lugar. Los seguidores en redes sociales se hicieron eco rápidamente, viralizando videos y mensajes.“No lo puedo creer que estuve en el mismo lugar con ellos”; “Y con De Paul, madres las amo”; “Amo que se junten, al final son dos artistas que solo quieren compartir su música y buena onda”; “Aguante Tini”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron en las últimas horas.

En ningún momento se notaron rastros de rivalidad: Tini se mostró feliz, cercana y enamorada al lado del futbolista de la Selección argentina, respaldando a su colega en un evento que semanas atrás ya prometía ser uno de los acontecimientos del año para los amantes de la música pop local. Incluso hubo espacio para el clásico pogo, al que la pareja se sumó entre canción y canción, compartiendo la alegría junto a la extensa marea de asistentes.

La dupla, en medio de sus compromisos laborales, disfrutó del show de Lali (X)

La postal fue contundente y terminó por derribar rumores antiguos que durante más de una década circularon en torno a Espósito y Stoessel. Las constantes menciones a una supuesta rivalidad entre ellas, alimentadas por fanáticos y especulaciones, quedaron una vez más en desuso. Las propias protagonistas, cada vez que afrontaron el tema en entrevistas, se mostraron cordiales y destacaron la admiración mutua. Coincidieron en que el hecho de ser argentinas y compartir el mismo escenario musical solo las acercó aún más, en contra de lo que muchos pensaron en el pasado.

El vínculo musical entre ambas tuvo otro capítulo memorable: en septiembre de 2022, Tini se presentó en el tour de Lali en Madrid. Desde entonces, las muestras públicas de apoyo fueron múltiples y genuinas. En esta oportunidad, la cantante de “La Triple T” recurrió a sus stories de Instagram para arrobara Lali y elogiarla con la palabra “Hermosa”, acompañando su publicación con emojis de corazones y fueguitos.

La historia de las especulaciones se remonta al 2013, cuando la exintegrante de Violetta empezó una relación con Peter Lanzani, expareja de Espósito. Aquella época estuvo marcada por las comparaciones y la mirada atenta de los medios y el público joven, que insistían en ver una competencia entre ambas. Ambas habían transitado el mismo camino: primero la actuación, luego el salto a la música pop. Por años se sostuvo la idea de que la rivalidad era inevitable.

La cantante fue a ver a su colega durante su gira en Madrid, y la halagó a través de sus redes sociales (Crédito: Instagram)

Sin embargo, en 2018 intentaron desactivar cualquier rumor de enemistad en una conferencia de prensa antes del festival “Únicos” en el Teatro Colón. El gesto fue claro: se fundieron en un abrazo ante los periodistas. Lali dejó una frase para recordar: “No nos queda más que disfrutar con Tini y no hacer caso a la gilada, como decimos en el barrio”. Y Stoessel estuvo de acuerdo: “Opino lo mismo. Está buenísimo estar compartiendo el escenario con ella y estar acá”. Además, Lali bromeó con su particular estilo diciendo: “Nos casamos en noviembre”.

El encuentro reciente en Vélez expuso una vez más la sintonía entre las dos figuras más destacadas del pop argentino actual y la posibilidad de convivir con naturalidad, cariño y respeto. Los rumores quedaron en el pasado y el presente es pura celebración frente a decenas de miles de seguidores que disfrutan y aplauden cada paso de sus artistas.

Temas Relacionados

Tini StoesselRodrigo de PaulLali EspósitoShowVélez Sarsfield

