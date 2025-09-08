La emoción de Nico Vázquez al escuchar la canción que escribió para su hermano fallecido: “Soñé con una letra”

Nico Vázquez vivió un emotivo homenaje a su hermano Santiago durante un show en el Movistar Arena (Video: Instagram)

La noche del domingo, en el Movistar Arena, se transformó en un escenario de homenaje inesperado cuando Nicolás Vázquez se encontró, frente a miles de personas, con el resultado de una de las experiencias más personales y emotivas de su vida: una canción dedicada a su hermano fallecido, Santiago. El actor publicó en su cuenta de Instagram una reconstrucción emotiva de cómo surgió este tema y el impacto de escucharlo por primera vez en público, a cargo de su amigo y colega, Benjamín Rojas. El episodio, según relató en redes, marcó un momento inolvidable para todos los presentes, y abrió un capítulo sobre el poder de la música y los vínculos fraternos.

La historia de la canción se remonta al año 2017, pocos meses después de la muerte de Santiago Vázquez, su hermano menor. Según narró el actor en un extenso posteo en Instagram, todo nació de un sueño: "Soñé con una letra, sucedió en una playa, era una siesta. Me desperté y la anoté“. Este texto, se transformó en la base de un tema inédito luego de compartirlo con Benjamín Rojas, amigo cercano y compañero de proyectos.

La canción dedicada a Santiago Vázquez nació de un sueño y fue interpretada por Benjamín Rojas ante miles de personas

El proceso que siguió mostró la intimidad de la amistad y la creación artística entre ambos artistas. Durante una gira teatral de “El otro lado de la cama”, Rojas sorprendió a Vázquez en un camarín al recordarle aquella letra que había salido del sueño. “¿Te acordás de esa letra que soñaste? La hice música”, le dijo antes de mostrarle por primera vez la melodía conseguida para esas palabras. La escena, relató Nico, terminó en llanto compartido: ambos supieron haber creado “algo muy especial” en honor a Santi.

La letra evoca la espera y la esperanza ante la pérdida: “Abro los ojos, despierto y espero una señal. Que alguien me diga que nada, que nada te puede pasar. Espero el llamado y buscarte por esa esquina que siempre estás, sin saber que algún día el tiempo se iba a frenar. Sé que estás y no te puedo olvidar. Sé que estás y no te puedo escuchar. Ave del sol, de las cenizas renacerás. Llevas en sus alas el fuego y la eternidad. Ave del sol, hacia donde esté vendrás. Nada ni nadie nos va a separar. Jamás".

El proceso creativo de la canción refleja la profunda amistad y colaboración artística entre Nico Vázquez y Benjamín Rojas

Durante el mensaje escrito, Vázquez reafirmó: “Y así, juntos, le dedicamos esta canción a mi hermano Santi. Una forma hermosa de honrarlo”. El público que acompañó la publicación compartió miles de mensajes de acompañamiento, subrayando el lugar que ocupa el recuerdo y la memoria de su hermano en la escena.

El homenaje llegó a su punto de mayor difusión cuando, en el show de Erreway del estadio Movistar Arena, Benjamín Rojas interpretó públicamente la canción. En este contexto, expresó: “Es una canción muy linda... que compusimos juntos para un gran amigo mío y su hermano Santi, que está por acá escuchándonos”. El momento fue recibido con aplausos y ovación por el público, que presenció una muestra de amistad y cariño.

La interpretación de Benjamín Rojas en el show de Erreway marcó un momento inolvidable para los presentes

Nico Vázquez relató en Instagram: “Muchos años después, el otro día, en un estadio Movistar lleno, junto a sus dos hermanos del alma, Camila (Bordonaba) y Felipe (Colombo), nada más y nada menos que frente a un estadio entero, me sorprendió y me la cantó”.

La grabación publicada muestra a Benjamín Rojas presentando el tema ante el público, señalando a Nico en la audiencia y explicando el significado de esa pieza compartida y transformada en canto: “Perdón, Nico te nombré porque la compusimos juntos y es la primera vez que vamos a tocar ante tanta gente esta canción... que compusimos juntos para un gran amigo mío y su hermano Santi, que está por acá escuchándonos”.

Finalmente, el texto de las redes sociales de Nico resumió: “Te amo, Benja. Sabés lo que sos para mí. Y aprovecho para decirte: lo que han hecho con esta vuelta, Erreway, es histórico. Se lo merecen. Son grandes profesionales y mejores personas. Comparto con ustedes este momento que para mí es inolvidable. Ojalá algún día puedan escuchar la canción entera. Para vos hermano. Te amo Santi. Siempre juntos”.