Andrés Gil se mostró en público con Cande Vetrano luego de los rumores de infidelidad

Andrés Gil y Cande Vetrano se mostraron unidos tras rumores de infidelidad (@candelivetrano)

Luego de días de especulación, Andrés Gil publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto a Cande Vetrano y su hijo. Las fotos surgieron tras los rumores de infidelidad que circularon luego de su regreso al teatro junto a Gimena Accardi, en el contexto de la obra “En otras palabras”. Cabe recordar que ambos actores enfrentaron una ola de comentarios en la prensa, donde se calificaba de infiel a Gil, especialmente después del reciente divorcio de Accardi con Nicolás Vázquez.

En una de las imágenes, la pareja de actores aparece sonriente junto a su hijo Pino, con un fondo portuario visible desde un balcón. Un ambiente familiar que contrasta con las versiones que señalaban posibles tensiones dentro de la pareja. La etiqueta de Cande Vetrano en las historias y la presencia de su hijo refuerzan el mensaje de normalidad y unión en la cotidianeidad de la pareja.

El actor desmintió versiones sobre un romance con Gimena Accardi

Otra de las tomas muestra a Andrés Gil sólo, mirando al cielo en medio del mismo entorno portuario. Ambas publicaciones evocan una rutina cotidiana y bus­can dar respuesta a las especulaciones públicas. “Obviamente es falso”, había recalcado el actor en un diálogo recogido por Intrusos (América TV), en referencia a los rumores de romance con Accardi. “Estoy con Cande tranquilo en casa, unidos, intentando que todo esto no nos afecte... Estamos en un momento muy lindo, estamos con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas”, añadió. Además, fue claro en su pedido: “Estaría bueno que respeten su intimidad”.

El entorno familiar y la vida cotidiana de Gil y Vetrano contrastan con los rumores

Durante la cobertura de la función en Bahía Blanca, la pareja vivió momentos de tensión a raíz de demoras en los vuelos y el avance de la prensa. Tanto Accardi como Gil buscaron minimizar las conjeturas en público. La actriz afirmó, ante las cámaras de Intrusos, que el regreso al escenario resultó “hermoso” y “sanador”, intentando evitar cualquier alusión a su vida privada. Por su parte, el intérprete fue tajante: “La gente me conoce y sabe cómo soy, con la gente que quiero y me importa está todo claro”.

“Cuando vi que todo empezó a tomar vuelo dije algo como para aplacar un poco las aguas y para que no se digan cosas que no son ciertas. Que haya respeto más que nada. Queremos disfrutar los últimos días de gira. Hubiera estado bueno que no pase todo este quilombo, pero vamos a disfrutar estos últimos días todos juntos”, expresó el actor ante la prensa.

El recuerdo de Gimena Accardi en Instagram al que reaccionó Nico Vázquez tras su divorcio express (Instagram)

Por su parte, luego de la función, la actriz hizo una emotiva publicación en sus historias de Instagram. Allí recordó que en ese lugar habían nacido tanto su madre como su abuela materna. “Venir justo acá este finde fue muy importante para mí”, escribió. También mencionó con entusiasmo el recibimiento del público y la emoción vivida por estar allí en ese momento particular. Compartió la imagen de un entorno campestre, con un molino, el campo y un cielo despejado, evocando recuerdos de su infancia pasados en Pigüé durante los veranos.

A menos de una semana de formalizar su divorcio, el actor sorprendió a todos con un gesto público hacia su expareja. Vázquez eligió responder a un posteo de Accardi en redes sociales con el emoji de un corazón blanco junto al símbolo del infinito, lo que rápidamente se interpretó como una señal de que, pese a la ruptura,el lazo afectivo entre ambos continúa vigente. El comentario llamó la atención de quienes siguen de cerca la historia de la pareja, quienes no esperaban una reacción tan cercana por parte de Vázquez justo después de un proceso tan difícil después de 18 años de matrimonio.