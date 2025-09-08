El lujoso regalo de L-Gante a su hermana Samira por su cumpleaños: “Te pasaste, bro”

El artista sorprendió con el presente que le dio a su hermana para celebrar un nuevo año en su vida (Instagram)

En medio de un año agitado por compromisos laborales, conflictos personales y situaciones inesperadas, L-Gante vuelve a ser noticia. El referente de la cumbia 420 decidió apartar por un momento las polémicas y los compromisos artísticos para concentrarse en el afecto incondicional de la familia. Este fin de semana, su media hermana Samira fue la protagonista de un gesto que no tardó en sacudir el mundo de las redes sociales y el espectáculo.

Lejos de su habitual perfil mediático, eligió sorprender a Samira, su media hermana por parte de padre, Miguel Ángel Prosi, quien celebraba un cumpleaños especial. Fiel a su estilo, el cantante no dudó en demostrar su cariño de la forma más ostentosa: le regaló un Audi R8 rojo, uno de los autos más lujosos y potentes del mercado. El automóvil llegó como un verdadero símbolo de estima y admiración, y no pasó nada desapercibido entre los seguidores. Samira compartió las imágenes en sus propias redes sociales y le dedicó un mensaje lleno de complicidad y agradecimiento: “Te pasaste bro, gracias”, escribió, acompañando la publicación con emojis de risa. Así, la joven se convirtió, de inmediato, en el centro de todas las miradas.

La reacción del público no se hizo esperar. Las redes sociales se llenaron de comentarios que celebraban el gesto y destacaban el fuerte vínculo que, a pesar de la distancia y las diferencias, une a L-Gante con su familia. No faltaron mensajes que aplaudieron el costoso regalo y la generosidad del artista, que atraviesa un momento personal lleno de desafíos y reconciliaciones. La noticia rápidamente tomó vuelo y ocupó un lugar de privilegio entre los temas más comentados del fin de semana.

L-Gante sorprendió a su hermana con un vehículo de alta gama para su cumpleaños (Instagram)

El artista dejó en claro, una vez más, que la familia es una de sus prioridades, incluso en tiempos donde las crisis parecen no dar respiro. En los últimos días, el cantante ha debido enfrentar situaciones diversas: desde la tensa relación con Tamara Báez, quien es madre de su hija, con la que mantiene una batalla por el bienestar de la pequeña Jamaica, hasta el reciente incendio que sufrió en su casa, episodios que pusieron a prueba su fortaleza y lo mantuvieron en el centro de la atención pública.

El foco, sin embargo, se corrió este fin de semana de los problemas hacia la celebración y la complicidad familiar. Samira saltó a la popularidad a finales de 2022, época en que el cantante , cuyo verdadero nombre es Elián Ángel Valenzuela, se convertía en un fenómeno nacional e internacional de la música. Fue entonces que la versión desconocida de la familia del cantante llegó a los medios. La joven, quien es su media hermana paterna, residía en la localidad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos. El ciclo A la tarde (América), conducido por Karina Mazzocco, la ubicó y le dio la oportunidad de dar su primera entrevista televisiva.

En ese reportaje, el cronista la saludó con humor: “Sos más linda que tu hermano”, le dijo mientras la esperaba en la puerta de su casa. “¿Vos no hablaste con algún medio?”, insistió el periodista. La joven, quien era estudiante de la carrera de Medicina, respondió con sinceridad: “No…”, aún sorprendida por la presencia del equipo de televisión. La entrevista dejó varios momentos que mostraron a una Samira reservada pero honesta, lejos del ruido mediático que suele rodear a su hermano.

Samira, la media hermana paterna de L-Gante, se refirió a su vínculo con el músico (A la tarde - América)

Ante la pregunta sobre cómo vivía la fama y exposición de L-Gante, Samira fue categórica: “Yo no me quiero meter, no me gusta. Es un problema en el que yo no tengo nada que ver”, aclaró, demostrando que prefiere resguardar su perfil bajo. Incluso, reconoció que el vínculo con el músico no es cercano: “No lo he visto, lo vi una sola vez”, dijo, dejando claro que aunque comparten lazos familiares, sus vidas transcurren por caminos muy diferentes.

El lujoso regalo del músico sumó un nuevo capítulo a la historia y volvió a poner a Samira en la agenda mediática, esta vez envuelta en festejo y alegría. Para el cantante, el gesto funciona también como una suerte de declaración: en medio de escándalos, litigios y la presión del éxito, sigue apostando a su gente y elige sorprender y honrar a quienes forman parte de su círculo familiar, aún cuando el contacto no sea diario ni el vínculo tradicional.

El vehículo ya es parte de las postales familiares y del universo de historias que acompañan al referente de cumbia 420, un artista que aprendió desde temprano a moverse entre los contrastes de la vida pública y los afectos más íntimos. Esta vez, lejos de los estudios y de los conflictos, el cantante eligió ser noticia por un acto de amor y generosidad.