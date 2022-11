Estudia medicina, vive en Entre Ríos y afirma haberlo visto "una sola vez": quién es Samira, la hermana de L-Gante

L-Gante se convirtió en un fenómeno popular en la Argentina. El cantante de cumbia 420 no solo llama la atención con su música, sino que también por su vida privada. El artista suele ser noticia en los medios por su vínculo con Wanda Nara y por los problemas con Tamara Báez, la madre de su hija Jamaica.

Tamara Báez se burló de la canción que L-Gante le dedicó a Wanda Nara: “Para las luchonas” La mamá de Jamaica hizo referencia al conflicto legal que tiene con el cantante por la cuota alimentaria tras su separación VER NOTA

En medio de este contexto, apareció un nuevo personaje: Samira, la media hermana de Elián. Ella es hija de Miguel Ángel Prosi y vive en la localidad de Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos. En el ciclo A la tarde, que conduce Karina Mazzocco por la pantalla de América, la fueron a buscar y dio su primera nota.

“Sos más linda que tu hermano”, le dijo el cronista que la esperaba a la salida de su casa. “¿Vos no hablaste con algún medio?”, le consultó. “No...”, le respondió la joven que es estudiante de la carrera de Medicina, un poco sorprendida por la presencia de las cámaras.

L-Gante reveló el regalo que le hizo a Wanda Nara antes de su regreso a Turquía El cantante le dio un obsequio a la modelo tras la grabación de un videoclip musical VER NOTA

“Samira, ¿cómo vivís todo el tema de tu hermano?”, le preguntó el periodista. “Yo no me quiero meter, no me gusta. Es un problema en el que yo no tengo nada que ver”, le contestó Samira, con total sinceridad. Luego, aclaró que no tiene un vínculo cercano con L-Gante: “No lo he visto, lo vi una sola vez”.

En el mismo ciclo de espectáculos, ya habían entrevistado al padre de la joven, Miguel Ángel, quien tampoco tiene una relación cercana con el músico y no lo ve desde hace años. Durante la entrevista en Entre Ríos, tuvo la posibilidad de charlar con su hijo que se encontraba en la puerta de su casa en General Rodríguez.

En A la tarde hacian un movil con Miguel Angel Prosi cuando irrumpio el artista y mantuvieron un tenso dialogo

“¿Querés decirle algo a tu papá? ¿Por qué no se juntan?”, le preguntó Mazzocco. “Él tiene mi número, lo que está haciendo es farandulorear (sic)”, respondió molesto el cantante. La conductora destacó que Miguel Ángel estaba hablando bien de él y de su madre, Claudia, pero el joven insistió: “Me hace acordar a ciertas personas dando lástima por la televisión”, señaló enigmático.

Wanda Nara se mostró con una bata blanca en sus redes sociales y L-Gante la invitó a pasar la noche juntos La empresaria compartió varias fotos desde la habitación del hotel donde se hospeda en Roma y el músico no dudó ni un segundo en reaccionar VER NOTA

Karina le cedió la palabra al padre, que se permitió darle un consejo: “Que no haga comentario de lo que le dicen, que haga comentario de lo que escucha Yo lo adoro, lo mismo que me dijo él cuando me saludó para el cumpleaños. Como no me puedo comunicar, no lo puedo llamar todos los días. Vamos a comer un asado y le voy a responder lo que quiera saber mientras no se complique la buena voluntad de él y de la madre. No voy a confrontar con Elián”, prometió.

“Va a ser mi hijo siempre, me dé bola o no, esté o no enojado. Los hijos no se elijen”, agregó, y parecía emocionado aunque después lo negó. “No tengo interés ni curiosidad por preguntar nada. No estoy enojado con nadie”, respondió despreocupado el artista. “¿No te gustaría iniciar una historia con tu viejo, ahora que sos papá?”, propuso Mazzocco. “Podría ser quizás un buen amigo”, replicó no muy convencido.

Pero enseguida, subió la tensión. “Acá estuvieron abiertas las puertas siempre, caé con un costillar y hablá todo lo que quieras sin quedar como un pelotudo en la televisión”, señaló L-Gante. “Yo no te prometí que iba a ir y vos sí me prometiste que ibas a venir. Yo no estoy para este conventillo, estoy para darle lecciones de vida. Te quiero mucho, pero no para hablar por televisión. Soy tu papá, no tu hermano ni el tipo de la esquina”, respondió Miguel Ángel y le mandó un beso para su nieta, Jamaica. “Serán dados”, cerró Elián.

Seguir leyendo: