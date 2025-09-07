La tajante reacción de Ángela Torres tras el descargo de Rusherking: “Yo tengo una visión y él, tiene otra”

La respuesta de Ángela Torres a Rusherking (Video: Canal 9)

A casi tres meses de su separación de Rusherking, Ángela Torres dio detalles sobre la dinámica económica y sentimental de la pareja, lo que generó una reacción directa del cantante y derivó en una serie de declaraciones cruzadas a través de los medios y las redes sociales. En diálogo con Nadie dice Nada (Luzu TV), la joven reveló que, durante la relación, llegó a endeudarse para acompañar al músico en viajes en clase business, pese a no contar con ingresos equivalentes a los de su entonces pareja.

Estas declaraciones motivaron el descargo de Rusherking —que cuenta con más de un millón de seguidores en X—, visiblemente molesto por la exposición pública. “Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, publicó el cantante. Más tarde, sentenció: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito. Estoy bastante tranquilo, feliz y alejado de querer exponer mi vida”.

Al enterarse de los posteos públicos del santiagueño, la nieta de Lolita Torres fue consultada por varios medios sobre la controversia. Con tono reflexivo, evitó escalar el conflicto: “Lo vi, lo vi. Sí. Pero bueno, no sé… yo no siento que sea así. Tampoco soy nadie para hablar sobre la percepción que tiene él de las cosas. Él ya no es mi pareja y por ende, no es mi mundo”. Sobre el detrás de sus dichos en Luzu TV, aclaró: “Estábamos hablando sobre cómo cuidar la economía y yo, hablé de mí”, y recalcó que el foco de su relato estuvo puesto en sus propias vivencias y no en terceros.

La respuesta de Rusherking tras los dichos de Ángela Torres (X)

Consultada sobre el impacto de sus dichos, la actriz de Simona negó cualquier intención de perjudicar a su ex pareja: “No era la intención, para nada”. Incluso, cuando se planteó que su versión lo había hecho quedar a Rusherking como “un rata”, subrayó: “Debe ser la percepción de él. Yo no tengo ganas de andar diciéndole a él cómo son las cosas para mí. Yo tengo una visión y él, tiene otra”.

Torres insistió en que la relación terminó de manera cordial: “Simplemente se terminó el amor”. Además, sostuvo que la actual molestia de Thomas, nombre real del cantante, no interviene en su presente personal ni profesional: “No me molesta”. En el plano laboral, se mostró agradecida por su reciente incorporación a Luzu TV: “Hoy estoy muy contenta porque vengo de momentos más tristes y de repente, me encuentro en un presente con el que me siento muy agradecida. Me siento muy privilegiada que me hayan cedido un lugar acá”.

En cuanto a si hubo un pedido explícito de parte del cantante para que no hiciera comentarios sobre la relación, Ángela prefirió preservar la intimidad: “De la privacidad no voy a hablar, yo estoy contando mis experiencias y yo no percibo haber estado por los programas hablando de nadie pero respeto lo que uno puede sentir”.

Los dichos de Ángela Torres que dieron inicio al ida y vuelta con Rusherking (Video: Luzu TV)

Para cerrar, la cantante eligió restar dramatismo al vínculo y manifestó la ausencia de rencores respecto a su ex: “Yo no soy la dueña de la verdad. Cada uno vive desde su propia experiencia y lo que él sienta, lo respeto”. Y concluyó: “Lo dejo en él y de verdad, le mando un beso. Yo no tengo ni guardo rencores o remordimientos, sinceramente. Lo respeto y le mando un abrazo. Por mí, no hay drama, yo tengo una buena relación con todos mis ex”.